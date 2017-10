آسمان همه… | نقد و بررسی بازی Morphite

شاید همیشه فکر می کنیم که ساختن یک بازی که دنیایی عظیم برای ماجراجویی و گشت و گذار با المان های نقش آفرینی و آپگرید و … داشته باشد نیاز به تیمی خیلی بزرگ، هزینه بسیار زیاد و زمان طولانی دارد. در اکثر موارد این تفکر کاملا صحیح است و همین طور می شود اما […]

شاید همیشه فکر می کنیم که ساختن یک بازی که دنیایی عظیم برای ماجراجویی و گشت و گذار با المان های نقش آفرینی و آپگرید و … داشته باشد نیاز به تیمی خیلی بزرگ، هزینه بسیار زیاد و زمان طولانی دارد. در اکثر موارد این تفکر کاملا صحیح است و همین طور می شود اما هستند سازندگان و بازی هایی که دقیقا خلاف این موضوع عمل می کنند و یک بازی مستقل کوچک و کم جچم می سازند که ساعت ها و هفته ها و ماه ها فعالیت برای انجام دادن دارد و می تواند بازیباز علاقمند را درگیر خود کند. البته معمولا اینطور بازی ها که مستقل هستند ولی کلی المان گیم پلی مختلف دارند، از گرافیک هایی ساده و شاید خیلی ابتدایی برخوردار باشند و بازیبازی که تشنه گرافیک بالا است اصلا نتواند با آنها ارتباط برقرار کند اما گاها همین گرافیک ساده و ابتدایی، به سبکی کاملا خاص و منحصر به فرد و با طراحی هنری فوق العاده در بازی قرار گرفته است که نه تنها بازی را از لحاظ گرافیکی هم جذاب می کند بلکه یکی از نکاتی هم می شود که بازی را برای ان تحسین می کنند و به خاطر جلوه های بصری خلاقانه، آن بازی مورد توجه قرار می گیرد. عنوانی که امروز قصد داریم در مورد آن صحبت کنیم از دسته چنین عناوینی است که کلی محتوا و فعالیت و گشت و گذار و اکتشاف و ارتقا و دنیایی عظیم با تعداد بسیار بسیار زیادی سیاره مختلف و دشمنان گوناگون را با جلوه های بصری کاملا منحصر به فرد و ساده در اختیار بازیباز می گذارد و جالب است که تمامی این کارها را با حدود ۸۰۰ نگ انجام می دهد!! البته این حجم مربوط به نسخه پلی استیشن ۴ این عنوان است و در نقد و بررسی این بازی مورد استفاده قرار گرفته است و ممکن است حجم آن در نسخه های دیگر متفاوت باشد. این بازی Morphite نام دارد و بد نیست تا در ابتدای این نقد و بررسی اطلاعاتی را در خصوص ان در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

به تازگی و در حدود ۲ هفته قبل در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷ بود که عنوانی زیبا و خاص به نام Morphite که توسط استودیو Crescent Moon ساخته شده است، توسط همین استودیو برای پلتفرم های پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان و رایانه های شخصی و نینتندو سوئیچ و iOS منتشر گردید. Morphite یک شوتر اول شخص فضایی با استایل هنری بسیار خاص است که تجربه آن شامل ماجراجویی در سیارات مختلف که به صورت تصادفی خلق می شوند و مبارزه با هیولاهای گوناگون و … می باشد (چقدر آشنا). نه دوستان… اشتباه نشده است… این مقاله نقد و بررسی No Man’s Sky نیست، بلکه متعلق به عنوانی است که به نظر من بهتر از آن است و همان طور که خدمت شما عرض کردم Morphite نام دارد. البته که شما کاملا حق دارید که از همین تعریف یک جمله ای بازی که خدمتتان عرض کردم، حدس بزنید که نکند این نقد No Man’s Sky باشد؟ زیرا که Morphite بسیار شبیه به No Man’s Sky است البته نه از نظر تمامی المان ها بلکه از منظر کلیت بازی چنین است. در واقع بایستی گفت در اولین نگاه و نخستین دقایق تجربه بازی Morphite، نخستین نکته ای که به وضوح به چشم می آید، شباهت کلی این بازی به عنوان No Man’s Sky است و قطعا هر شخصی که این عنوان را تجربه نماید خیلی سریع به این موضوع پی خواهد برد و این بازی را با عنوان مذکور مقایسه خواهد کرد که این مقایسه به نوعی اجتناب ناپذیر است.

در این مطلب قصد داریم که به بررسی دقیق تمامی بخش ها و جزییات بازی Morphite بپردازیم و این عنوان را از زوایای مختلف تحلیل کرده و به بررسی المان های آن بپردازیم تا بازیبازان خیلی زیادی که مطمئن هستم نام این بازی زیبا را هم نشنیده اند با بازی آشنا شده و شاید مورد پسندشان واقع شود و افرادی هم که بازی را می شناسند اما برای خرید و تجربه آن دو دل هستند، بتوانند راحت تر در مورد تجربه یا عدم تجربه Morphite تصمیم گیری نمایند و شاید هم تعدادی از خاطرات بد No Man’s Sky از یادشان برود و با یک بازی بی ادعا و جمع و جور تر، خاطره خیلی خوبی را از این سبک در ذهن خود همراه داشته باشند. لازم به ذکر است که این بررسی همان طور که قبل تر خدمت شما عزیزان عرض کردم بر اساس نسخه پلی استیشن ۴ بازی که همزمان با تمامی مراجع بزرگ گیمینگ دنیا توسط سازندگان بازی در اختیار ما نیز قرار گرفت، انجام شده است. پیشنهاد می کنم اگر به هر شکلی به عنوان علاقمند هستید یا از یک شوتر اول شخص فضایی و ماجراجویی در سیارات مختلف و مبارزه با هیولاهای گوناگون با یک استایل هنری خاص خوشتان می آید، در ادامه مطلب “نقد و بررسی بازی Morphite” با من و گیمفا همراه شوید.

نکته خیلی عالی و مزیت Morphitek این است که بدون ادعا و بدون قصد خلق کردن “بی نهایت” و اعداد عجیب و غریب، پای به دنیا بازی ها گذاشته است و در واقع سازندگان بر خلاف عنوانی که خودتان می دانید، دیدشان را محدود کرده اند به حدی که بتوانند خوب روی جزییات بازیشان کار کنند و یک بازی با “به وسعت اقیانوس ولی به عمق برکه” را خلق نکنند. سازندگان بازی به جای “عظیم بودن در حد غیر ممکن” گزینه “خیلی بزرگ بودن” را انتخاب کرده اند که این کار بسیار درستی بوده است. بازی دارای داستانی است که به طور استاندارد و نرمالی در جریان است و شما در طول این داستان نیاز به بدست آوردن قطعات مختلف از تجهیزات گوناگون به منظور پیشرفت در داستان و گذر از موانع خاص دارید. بازی ایراداتی هم دارد که اتفاقا گاهای کم هم نیستند اما به قول یکی از مطالبی که در مورد این عنوان مطالعه می کردم، “Morphite هر چقدر هم ایراد داشته باشد، باز هم تجربه یک هیبرید از No Man’s Sky و Metroid Prime خیلی جذاب تر از آن است که بتوان از آن گذشت.”

داستان بازی در مورد یک زن جوان به نام Myrah است که از ماندن مداوم و خسته کننده در یک ایستگاه فضایی به ستوه آمده است و به همین دلیل هم کارفرمای او که به نوعی برایش مانند پدر است (Mr. Mason)، او را به یک ماموریت اکتشافی ساده سیاره ای می فرستد. سپس در طول داستان و گشت و گذارها، او متوجه وجود المان های اسطوره ای گمشده، تکنولوژی های باستانی و گذشته مرموز سیاره می شود و بر اساس همین المان ها داستان بازی جلو می رود. داستان بازی بی نظیر و بسیار زیبا نیست اما در طول بازی، داستان کاملا پلات و ستون خود بر پایه جستچو برای یافتن تجهیزات جدید را حفظ می کند و به نوعی جذاب داستان را با گیم پلی ترکیب کرده است که باعث می شود تا زمانی که دارید از گیم پلی لذت می برید با داستان نیز همراه می شوید و کلیشه های موجود در آن چندان شما را آزار نخواهند داد.

اگر بخواهیم در مورد بازی Morphite فقط به یک نکته که بارز ترین ویژگی و مهم ترین بخش بازی است اشاره کنیم، بی شک از استایل گرافیکی و طراحی بصری این عنوان نام خواهیم برد. بازی از گرافیک بسیار ساده و پایه ای استفاده می کند اما در عین حال کاملا استایل خاص خود را دارد که واقعا هم جذاب است و با همین سادگی ولی خاص بودنش می تواند شما را عاشق خود کند. مدل های دارای چند ضلعی های بسیار کم همراه با رنگ های صاف و سایه های پایه و اولیه ترکیب شده اند تا نوعی از جلوه های بصری را خلق کنند که وتی بارها و بارها به دنیای بازی نگاه می کنید و ساعت ها در آن وقت می گذرانید هرگز حتی لحظه ای از جنبه بصری برای شما خسته کننده نشود و همان استایل و زیبایی خاص خود را در چشم شما حفظ نماید. همچنین باید گفت این استایل بصری، کاملا با طبیعت خلق تصادفی سیارات مختلف وفق یافته است و به خوبی انواع و اقسام محیط ها و پوشش های گیاهی و جانوری و نوع طبیعت هر سیاره را پوشش داده است.

یکی از بهترین و لذتبخش ترین المان ها در Morphite، مربوط به بخش گشت و گذار و اکتشاف در سیارات مختلف است که در قسمت هایی با داستان در هم تنیده شده است و حتی در بخش هایی که اصلا به داستان بازی مربوط نیست کاملا حس می کنید که هر گشت و گذارو اکتشافی که انجام می دهید ارزشش را دارد و کاری بیهوده نیست که این مهم ترین نکته برای یک بازی با تکیه بر Exploration است و خوشبختانه کاملا در Morphite حس می شود. ممکن است به یک پایگاه بیگانگان برسید که در آن جا یکی دو تا ماموریت جانبی وجود داشته باشد، ممکن است به یک غار برسید که در آن پر است از انواع مواد معدنی و منابع جمع کردنی مهم در بازی که البته دو هیولای بزرگ نیز در آن هستند و باید آن ها را شکست دهید، ممکن است یک صندوق در بخشی مخفی شده پیدا کنید که حاوی یک آیتم بسیار مهم و باارزش و مفید برای شما باشد. حتی اسکن کردن بسیار دقیق محیط بازی و همه چیز آن، بسیار ارزشمند و هدف گذاری شده است و شما می توانید اسکن های معمولی و رایج را در ایستگاه های فضایی بفروشید و اسکن های نادر و کمیاب نیز برای باز کردن آپگریدها و ارتقاهای جدید به کار می روند.

در بازی تعداد خیلی زیادی آپگرید وجود دارد که جذابیت آن را بسیار بیشتر کرده است. شما می توانید لباس خود را برای مقاومت در برابر درجه حرارت شدید ارتقا دهید و در نتیجه، این کار به شما اجازه می دهد تا به اکتشاف سیارات بیشتری بپردازید. همچنین می توانید سفینه خود را برای زمان هایی که اوضاع در فضا به هم می ریزد ارتقا دهید تا تبدیل به یک وسیله مبارزه عالی شود و یا مخزن سوخت آن را بزرگ تر کنید تا پرش های سیستمی بلندتری را انجام دهید. اکثر سلاح ها در بازی هم قابل ارتقا دادن هستند که در زمینه هایی معمول مانند میزان آسیب سلاح و تعداد خشاب و …. انجام می گیرد. هر چه بیشتر در بازی گشت و گذار کنید، آن قدر آیتم های عالی و ارتقاهای قدرتمند و … به دست می آورید که مدام گشت گو گذار را برای شما راحت و راحت تر می کنند.

حالا وقتش است تا کمی هم از بازی شکایت کنیم. Morphite به خاطر همین چیزی که هست فوق العاده است و اتفاقا دقیقا هم می بایست همین می بود، اما نواقص زیادی را هم در آن می بینیم. یک سری المان های ساده مربوط به استفاده از وسایل در بازی بسیار روی اعصاب هستند، مثلا شما نمی توانید بفهمید چه چیز و چه آیتمی را اسکن کرده اید، مگر زمانی که دوباره آن را اسکن کنید تا نام ان را دربابید که این واقعا خسته کننده است ئ یک ایراد بزرگ در رابز کاربری بازی به حساب می آید، مخصوصا با اهمیتی که اسکن کردن در بازی دارد. المان خلق تصادفی سیارات باعث می شود تا گاهی دقیقا به همان منطقه مشابه که قبلا آن را کاملا اکتشاف و گشت و گذار کرده اید برسید. در بازی نمی توانید بفهمید که مثلا در یک ایستگاه فضایی، فروشگاه مروبز به ارتقاها و آپگریدها وجود دارد یا خیر، مگر این که خودتان از سفینه پیاده شوید و به صورت فیزیکی بروید و کل آن ایستگاه را بگردید. البته اصلا انتظار بی نقص بودن از این بازی را نداشتیم اما نمی توانم کتمان کنم که گاها آرزو می کردم برخی از این موارد به این سادگی، در بازی اصلاح شده بودند و بر روی تجربه بازیباز اثر منفی نمی گذاشتند.

کنترل بازی نیز گاهی ایجاد مشکل می کند. در بیشتر بخش های بازی کنترل هیچ ایرادی ندارد و به درستی عمل می کند اما گاهی هم حسابی شما را آزار می دهد و کار را بیهوده سخت می کند. تلاش برای برداشتن یک آیتم برای استفاده و دارای اثر موقت مانند slime vacuumها یا marshmallowهای روی چوب، فوق العاده حساس و به طور خاص، آزار دهنده است، مخصوصا در زمانی که شما نیاز به انتخاب و استفاده از این اقلام در محدودیت زمانی دارید کار بسیار مشکل شده و اعصاب شما را به هم می ریزد. سیستم هدف گیری در بازی روی دشمنان هم گاها خیلی اعصاب خرد کن است. بارها در بازی زمانی که می خواستم نشانه را بر روی یک دشمن که زیاد هم دور نیست قفل کنم، هیچ اتفاقی نمی افتاد و نمی توانستم این کا را بکنم و بعد ناگهان خود نشانه بر روی یک موجود غیر دشمن و بی آزار قفل می شد در حالی که من اصلا هدف گیری نکرده بودم.

از سیستم ذخیره و Save بازی که اصلا نگم برات ها!!!! بازی از سیستم چک پوینت برای ذخیره استفاده می کند اما موضوع اینجاست که اغلب این چک پوینت ها در بازی اصلا معلوم نیست کجا هستند!! فقط وقتی یک ماموریت اصلی و داستانی بازی را انجام دهید یک متن می آید و می گوید بازی ذخیره شد ولی در سایر موارد هیچ اطلاعاتی در مورد مکان و محل چک پوینت ها و این که کجا بازیتان ذخیره می شود، وجود ندارد که این یک موضوع نابخشودنی است. گشت و گذار در سیارات و اکتشاف آن ها و … هرگز مشمول ذخیره شدن بازی نمی شوند و تنها راهی که دارید و بهترین راه آن است که مدام به drop pod خود بروید و به سفینه تان بازگردید تا به صورت دستی بازی و پیشرفتتان را ذخیره نمایید که این موضوع در طولانی مدت یک کار طاقت فرساست و از آن مهم تر این که باعث ایجاد دو مشکل بزرگ می شود. مشکل اول این که سیستم خلق تصادفی سیاره ها باعث می شود وقتی برای ذخیره دستی به سفینه خود می روید تا پیشرفتتان را ذخیره کنید، در بازگشت همه چیز عوض شده است و در یک محیط دیگر قرار می گیرید که ربطی به قبلی که داشتید در آن اکتشاف می کردید ندارد. مشکل دوم هم اینجاست که این ذخیره های دستی با چک پوینت های داستانی بازی تداخل پیدا می کنند.

Morphite عنوانی است که با وجود نقص های گاها زیادی که دارد (اغلب در بخش چک پوینت و ذخیره و رابط کاربری و کنترل) اما وقتی برای آن وقت بگذارید و شروع به ماجراجویی در سیارات کنید، دیگر نمی توانید از آن دل بکنید و به خاطر نکات مثبت خیلی پرتعداتر نسبت به موارد منفی، شاید حتی عاشق این بازی شوید. هر چقدر هم که بازی بعضی وقت ها شما را آزار دهد اما گشت و گذار در کلی سیارات مختلف با طراحی هنری فوق العاده زیبا و گرافیک خاص، اکتشاف مناطق و یافتن آیتم های بسیار مفید، ارتقا دادن سلاح ها و آپگرید کردن لباس و سفینه و …. آن قدر در Morphite لذتبخش و فوق العاده هستند که بازیباز را کاملا به خود جذب می کنند و حتی می توان گفت به نوعی وقتی تمامی جهات را در نظر بگیریم، این عنوان بی ادعا و ساده اما لذتبخش، تجربه ای جالب تر از No Man’s Sky را در اختیار شما قرار می دهد و همان طور که در ابتدای مطلب خدمت شما عرض کردم مزیت Morphitek این است که بدون ادعا و بدون قصد خلق کردن “بی نهایت” و اعداد عجیب و غریب، پای به دنیای بازی ها گذاشته است و در واقع سازندگان آن بر خلاف No Man’s Sky، دیدشان را محدود کرده اند به حدی که بتوانند خوب روی جزییات بازیشان کار کنند و به جای “عظیم بودن در حد غیر ممکن” گزینه “خیلی بزرگ بودن” را انتخاب کرده اند که این کار بسیار درستی بوده است و کاملا هم برای بازیباز کافیست.

اگر به عناوین بر پایه گشت و گذار و اکتشاف و یافتن آیتم ها و ارتقای آن ها و مبارزه با هیولاهای گوناگون با تم Sci-fi فضایی علاقمند هستید، بدون هیچ شک و تردیدی Morphite عنوانی است که کاملا ارزش تجربه کردن را داراست. اگر جزو کسانی بوده اید که به بازی No Man’s Sky علاقه داشته و آن بازی به سبب مشکلاتش ناامیدتان کرده است و یا حتی با همه مشکلات باز هم آن را دوست داشته و بازی کرده اید، باید بگویم Morphite عنوانی مخصوص شماست و شبیه ترین بازی به عنوان مذکور است، آن هم با موارد جدید و مشکلات کمتر و بدون ادعای خلق بی نهایت. عنوانی که دنیایی خیلی خیلی بزرگ را در اختیار شما قرار می دهد که با هر چیزی در آن می توانید ارتباط برقرار کنید و تعداد بسیار زیادی فعالیت های انجام دادنی در بازی در اختیار شما قرار دارد که در کنار سیستم خلق تصادفی سیارات و استایل بصری خاص و بی نظیر آن، سبب می شود Morphite اصلا خسته کننده نشده و هرگز هم شما را ناامید نکند. Morphite در دنیای بازی های امروز، عنوانی قابل احترام و ارزشمند است که سازندگان آن در قالب یک بازی کم حجم و کوچک، یک مفهوم و محتوای عظیم را خلق کرده اند که واقعا قابل تحسین است. بهتر است خیلی زود به سراغ تجربه کردن Morphite بروید…

