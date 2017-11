علاوه‌بر تریلر بی‌نظیری که در طی رویداد پاریس گیم ویک ۲۰۱۷ از عنوان The Last of Us Part 2 منتشر شد، مدتی بعد از آن شاهد انتشار تصاویر ۴K از این بازی هم بودیم که جزئیات فوق‌العاده گرافیکی این بازی را به روشنی نشان می‌داد. اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که به […]

علاوه‌بر تریلر بی‌نظیری که در طی رویداد پاریس گیم ویک ۲۰۱۷ از عنوان The Last of Us Part 2 منتشر شد، مدتی بعد از آن شاهد انتشار تصاویر ۴K از این بازی هم بودیم که جزئیات فوق‌العاده گرافیکی این بازی را به روشنی نشان می‌داد.

اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که به هر دلیلی نتوانستید تریلر جدید عنوان The Last of Us Part 2 که در رویداد پاریس گیم ویک ۲۰۱۷ به نمایش درآمد را ببینید، می‌توانید از این آدرس به آن دسترسی پیدا کنید و این تریلر داستانی فوق‌العاده را با بالاترین کیفیت ممکن تماشا کنید.

همچنین مدتی پیش نیز سونی اسکرین‌شات‌هایی از این تریلر با کیفیت ۴K منتشر کرد که اگر در آن‌ها دقت کرده باشید، متوجه این موضوع شده‌اید که این تصاویر از روی کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو سونی گرفته شده‌اند. این موضوع به روشنی در گوشه هر کدام از این تصاویر، قابل دیدن است. این نشان می‌دهد تریلری که به ما نشان داده شد، به صورت از قبل رندر شده نبود و تمامی لحظات آن به صورت واقعی برروی پلی‌استیشن ۴ پرو اجرا شده بودند.

همچنین در تایید این اظهارات، نیل دراک‌من (Neil Druckmann) کارگردان این عنوان در وبلاگ رسمی پلی‌استیشن نیز در خصوص این تریلر اظهار کرد که:

بعد از حدود یک سال از معرفی این بازی و آغاز کار ما روی The Last of Us Part II، بالاخره آماده این شدیم که از این بازی چیز‌های بیشتری نشان دهیم. تصمیم گرفتیم که بعد از سکوت خبری طولانی این بازی، این بار میان‌پرده‌های واقعی از آن که روی موتور گرافیکی اختصاصی ناتی داگ و روی کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو اجرا شده‌اند را برای طرفدارانمان به نمایش بگذاریم. لذت ببرید!

ناتی‌داگ به دلیل استفاده از ویژگی‌های بصری و گرافیکی درجه یک، به شهرت رسیده است؛ در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد که این استودیو قصد دارد یک بار دیگر با این موتور گرافیکی بی‌نظیر، خودش را به تمام استودیو‌های بازی‌سازی نشان دهد. عنوان به شدت مورد انتظار The Last of Us Part II عنوانی است که نسخه اول آن موفق به دریافت بسیاری از جوایز معتبر در دنیای بازی‌های رایانه‌ای شد و مورد ستایش تمامی منتقدین و بازی‌بازان نیز قرار گرفت. این بازی به گونه‌ای بود که هر کسی که آن را تجربه می‌کرد، بدون هیچ شکی از آن به خوبی یاد می‌کرد و آن را جزو یکی از بهترین بازی‌های رایانه‌ای عمرش می‌دانست. حال با معرفی نسخه دوم آن که حدود یک سال پیش انجام شد، متوجه شدیم که در این نسخه جدید، باید در نقش الی به گشت و گذار در دنیای بازی بپردازیم. خوش‌بختانه طبق چیزهایی که از این بازی به گوش رسیده، ما در برخی از صحنه‌های بازی، کنترل جوئل را نیز به دست خواهیم گرفت؛ که البته صحنه‌هایی کوتاه خواهند بود. اما این موضوع با وجودی که بسیار فراگیر شده و همه از آن صحبت می‌کنند، هنوز موضوعی تایید نشده است و واضح نیست که چه قسمت‌هایی از آن حقیقت داشته باشد.

در ادامه این متن، می‌توانید خبر‌هایی که به‌تازگی از این بازی به انتشار رسیده‌اند را مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa