بیش ۲ سال از عرضه بازی Metal Gear Solid V: The Phantom Pain می گذرد؛ عنوانی تحسین شده و فوق العاده زیبا که یک تجربه نهایی و بسیار لذت بخش را به طرفداران سری متال گیر و البته سبک ماجرایی و مخفی کاری القا می‌کرد. با وجود تمام موضوعاتی که پس از عرضه بازی پیش آمد […]

بیش ۲ سال از عرضه بازی Metal Gear Solid V: The Phantom Pain می گذرد؛ عنوانی تحسین شده و فوق العاده زیبا که یک تجربه نهایی و بسیار لذت بخش را به طرفداران سری متال گیر و البته سبک ماجرایی و مخفی کاری القا می‌کرد. با وجود تمام موضوعاتی که پس از عرضه بازی پیش آمد (جدا شدن کوجیما از شرکت کونامی و…) و محتواهای مختلفی که در دسترس بازی‌بازان قرار گرفت، اما سازندگان بازی با عرضه شدن کنسول میان نسلی شرکت سونی، یعنی پلی‌استیشن ۴ پرو، هیچ واکنشی نشان نداده و بازی‌ خود را برای این کنسول بهینه نکردند. با عرضه این کنسول میان نسلی، علاوه بر بازی های جدید، بسیاری از بازی های قدیمی و پیشتر عرضه شده نیز برای این کنسول بهینه می‌شوند تا بازی‌بازان و کاربران آن، بتوانند با کیفیت گرافیکی و بصری بیشتری به تجربه عنوان مورد نظر بپردازند.



اگر بازی Metal Gear Solid V: The Phantom Pain را برروی هر کدام از پلتفرم های پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان یا رایانه های شخصی تجربه کرده باشید، می‌دانید که بازی با وجود گرافیک و جلوه های بصری زیبا و مطلوب، بسیار بهینه شده است و خروچی عملکرد بی نقصی را ارایه می‌دهد؛ به طوری که در نسخه پلی‌استیشن ۴ بازی شاهد جلوه های بصری سطح بالا و نرخ فریم ثابت ۶۰ بر ثانیه بودیم. همین نکته جای سوال به وجود می‌آورد که با در نظر گرفتن بهینه بودن بازی و البته دسترسی خوب و نسبتا ساده به موتور بازی، یعنی Fox Engine، چرا سازندگان نسبت به بهینه کردن خود اقدام نکرده بودند.

سرانجام، پس از گذشت بیش از ۲ سال از عرضه بازی و ۱ سال عرضه کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو، به روز‌رسانی گرافیکی بازی Metal Gear Solid V: The Phantom Pain عرضه شده و می‌خواهیم با بررسی و نگاه موشکافانه متوجه شویم که آیا این عنوان با به‌روزرسانی پلی‌استیشن ۴ پرو، ارزش تجربه دوباره را دارد یا خیر.

عنوان Metal Gear Solid V: The Phantom Pain برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو استاندارد، با رزولوشن ۱۰۸۰p اجرا می‌شد و با عملکرد خوبی که داشت، جای هیچ گله‌ای باقی نمی‌گذاشت. حال، این عنوان برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو با رزولوشن ۱۴۴۰p اجرا می‌شود و یک ارتقای مهم در زمینه رزولوشن اجرایی دریافت کرده است. به نظر می‌رسد این رزولوشن اجرایی کاملا مناسبت سخت افزار پلی‌استیشن ۴ پرو است زیرا بسیاری از سازندگان دقیقا همین رزولوشن را برای بازی خود روی پرو انتخاب می‌کنند. اما قطعا پس از گذشت این مدت از عرضه به‌روزرسانی پروی بازی Metal Gear Solid V: The Phantom Pain، انتظار داشتیم که به غیر از رزولوشن، موارد اضافی دیگری نیز در جلوه های بصری بازی مشاهده کنیم؛ خب، باید بگویم که خیلی به این موضوع امیدوار نباشید.

زمانی که قصد داریم نسخه پلی‌استیشن ۴ پرو را با نسخه پلی‌استیشن ۴ استاندارد مقایسه کنیم و آن ها را رو در رو قرار می‌دهیم، به غیر از رزولوشن اجرایی که در یک نمایشگر ۴K به خوبی مشخص می شود؛ تقریبا هیچ تغییر دیگری به چشم نمی‌آید. کیفیت بافت ها، دورنما ها، جزئیات محیط و… تماما دست نخورده باقی ماند‌ه‌اند و کمی ناامید کننده هستند. از طرفی در تحلیل دیجیتال فاندری به موضوع افزایش تراکم گرد و خاک در بازی اشاره می‌شود که هنوز مطمئن نیستیم به دلیل ارتقای سازندگان است یا تغییر داینامیک و پویای دنیای بازی. شاید بتوان از اندک تغییرات در جلوه های گرافیکی بازی، به سایه ها و بازتاب ها اشاره کرد. سایه‌ها در بازی کمی دقیق تر شده‌اند که البته مقدار آن بسیار اندک است. از طرفی، در میان پرده های بازی می‌توان افزایش کیفیت بافت ها را مشاهده کرد. اما اگر نسخه پرو را با نسخه رایانه های شخصی مقایسه کنیم چه می‌شود؟ یابد بگوییم که هنوز فاصله این دو نسخه قابل توجه است و عواملی مانند رزولوشن بیشتر سایه ها و دورنماهای با کیفیت تر، نسخه رایانه های شخصی را نسبت به نسخه پرو برتر می‌کنند.

به‌روزرسانی پلی‌استیشن ۴ پرو بازی Metal Gear Solid V: The Phantom Pain نسبت به سخت افزار این کنسول قابل قبول است اما این فاصله عجیبی که بین عرضه کنسول و عرضه به‌روزرسانی ایجاد شد، کمی انتظار ما را بالا می‌برد. همان طور که می‌دانید، بازی Metal Gear Survive در راه است و به دلیل استفاده از موتور Fox Engine جلوه های بصری کاملا مشابه با The Phantom Pain دارد. خیلی جالب خواهد بود که ببینیم این بازی روی کنسول ایکس‌باکس وان ایکس چگونه و با چه رزولوشنی اجرا می شود و خلاصه این که چگونه از سخت افزار قدرتمند این کنسول استفاده می‌کند. در مورد به‌روزرسانی پلی‌استیشن ۴ پروی بازی Metal Gear Solid V: The Phantom Pain باید بگویم که اگر آن را به عنوان بازی رایگان سرویس پلی‌استیشن پلاس دریافت کرده اید یا نسخه ای از آن را پیش از این در اختیار داشتید، بد نیست تجربه کوتاه و دوباره ای از آن روی پرو داشته باشید اما در غیر این صورت خیلی روی آن حساب نکنید.

شما می‌توانید تحلیل فنی کوتاه دیجیتال فاندری در مورد این موضوع را در زیر دانلود نمایید.

دانلود ویدیو با رزولوشن ۲۱۶۰p

منبع متن: gamefa