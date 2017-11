سونی تایید کرد که بیش از ۲۲۵ بازی مختلف با کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو سازگار خواهند بود که نشان دهنده این است که عناوین سازگار با این کنسول، از عناوین سازگار با ایکس‌باکس وان ایکس بیشتر خواهد بود. همچنین سونی اعلام کرد که تعداد بازی‌های پلی‌استیشن وی آر نیز به بیش از ۱۰۰ بازی خواهد […]

سونی تایید کرد که بیش از ۲۲۵ بازی مختلف با کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو سازگار خواهند بود که نشان دهنده این است که عناوین سازگار با این کنسول، از عناوین سازگار با ایکس‌باکس وان ایکس بیشتر خواهد بود. همچنین سونی اعلام کرد که تعداد بازی‌های پلی‌استیشن وی آر نیز به بیش از ۱۰۰ بازی خواهد رسید.

در روزهای گذشته و طی مراسم پاریس گیم ویک ۲۰۱۷، شاهد نمایش‌های فوق‌العاده‌ای از سونی بودیم. این شرکت با بازی‌های جدیدی مانند Ghost of Tsushima, OnRush و Oure که در بین نمایش‌هایی از گیم‌پلی بازی‌های The Last of Us Part2, Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds, Spider-Man و Detroit Become Human معرفی شدند، پیام خود را به طور کاملاً واضح به گوش همه کاربران رساندند. درحقیقت پیام این شرکت در این رویداد این بود که هنوز هم ارائه بازی‌های پرتعداد برای کنسول‌هایی که در انحصار دارد، موضوع اصلی و دغدغه فکری این شرکت می‌باشد. سونی در این رویداد مشخص کرد که در دو سال آینده نیز همین روال را ادامه خواهد داد و تغییری در سیاست‌های پیش‌روی خود نخواهد داشت.

با توجه به این که بیش از یک سال از عرضه جدید‌ترین کنسول سونی، یعنی پلی‌استیشن ۴ پرو می‌گذرد، این کنسول ثابت‌ کرد که علاقه توسعه دهندگان به آن بسیار بالا است و این افراد تمایل زیادی به ساخت بازی برای آن دارند. مدیر فروش و بازاریابی جهانی سونی، جیم رایان (Jim Ryan) تایید کرد که بیش از ۲۲۵ بازی مختلف با کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو سازگاری خواهند داشت. اما نکته‌ای که این جا وجود دارد این است که واضح نیست این تعداد بازی، شامل عناوینی که در آینده برای این کنسول منتشر خواهند شد نیز می‌شود یا خیر. موضوع جالب این است که تعداد بازی‌هایی که با پلی‌استیشن ۴ پرو سازگاری خواهند داشت، از بازی‌هایی که برای ایکس‌باکس وان ایکس تایید شده‌اند، بیشتر است. تا به حال حدود ۱۵۰ بازی مختلف برای ایکس‌باکس وان ایکس تایید شده‌اند که نشان می‌دهد کنسول سونی، از این حیث شامل بازی‌های بیشتری خواهد شد.

بالاتر بودن تعداد بازی‌های سازگار با پلی‌استیشن ۴ پرو می‌تواند به این خاطر باشد که حدود یک سال از عرضه آن می‌گذرد و همین موضوع توسعه دهندگان بیشتری را برای ساخت بازی برای آن ترغیب می‌کند. این می‌تواند دلیل منطقی برای بالاتر بودن تعداد بازی‌های سازگار با پلی‌استیشن ۴ پرو دانست و با عرضه ایکس‌باکس وان ایکس نیز می‌توان انتظار این را داشت که تعداد بازی‌های سازگار با این کنسول نیز به تعداد بیشتری برسد. مطمعناً تماشای رقابت این دو کنسول در ماه‌های آینده می‌تواند بسیار جذاب باشد چرا که هر چه توسعه دهندگان برای ساخت بازی‌های مناسب برای این کنسول‌ها تلاش بیشتری کنند، ما شاهد عرضه بازی‌های با کیفیت‌تری خواهیم بود. بنابراین رقابت این دو کنسول برای کاربران آن‌ها منفعت بیشتری خواهد داشت.

البته این نکته را نباید فراموش کنیم که بسیاری از توسعه دهندگان برای عرضه ایکس‌باکس وان ایکس صبر کرده‌اند تا پس از آن برای هر دو آن‌ها بروزرسانی‌های مناسب، عرضه کنند. بروزرسانی بازی The Witcher 3 یکی از همین موارد است که به محض عرضه ایکس‌باکس وان ایکس‌، برای پلی‌استیشن ۴ پرو نیز بروزرسانی خواهد شد.

همچنین رایان در ادامه صحبت‌هایش تایید کرد که بیش از ۱۰۰ بازی مختلف برای پلی‌استیشن ۴ پرو در نظر گرفته شده که با پلی‌استیشن وی آر نیز سازگاری خواهند داشت (وی باز هم مشخص نکرد که آیا این تعداد شامل عناوینی که در آینده برای این کنسول عرضه خواهند شد نیز می‌شود یا خیر). در نهایت نیز وی تایید کرد که هر سال شاهد بازی‌های جدید و جدیدتر برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ۴ پرو خواهیم بود که این بازی‌ها نتیجه بازخوردهای مثبتی است که سونی از کاربران خود دریافت کرده است.

