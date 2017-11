10 نکته جالبی که Days Gone را به یک انحصاری جذاب برای PS4 تبدیل می‌کند

"ترجمه شده از وبسایت Whatculture با اندکی دخل و تصرف"

استودیوی Bend یکی از مهم‌ترین و مطرح‌ترین استودیوهای شرکت Sony است که در عنصر PS1 و PS2 با خلق بازی‌های Syphon Filter به شهرت و اعتبار ویژه‌ای دست پیدا کرد. اما این استودیو طی دوران PS3، به حاشیه رفت و تمرکز خود را بر روی خلق بازی‌های PS Vita گذاشت. با اینکه حاصل این سیاست شکل گیری بازی بسیار خوب Uncharted: Golden Abyss بود، اما بدلیل فروش کم PS Vita آن‌ها عملا شانس برقراری ارتباط با هسته‌ی اصلی گیمرهای جهان را نداشتند.

با فرا رسیدن نسل هشتم و عصر PS4، شرکت Sony بار دیگر سعی دارد که استودیوی Bend را به جریان اصلی دنیای بازی بازگرداند و حاصل این سیاست، خلق عنوانی اکشن و آخرالزمانی به نام Days Gone است. Days Gone احتمالا در سال 2018 روانه بازار می‌شود و ما هیجان زیادی را برای تجربه‌ی آن داریم. اما دلیل این هیجان و امیدواری چیست؟

در این مقاله می‌خواهیم به ده نکته جالب در مورد بازی اشاره کنیم که در کنار هم موجب می‌شوند که Days Gone تبدیل به یکی از انحصاری‌های موردانتظار PS4 برای ما شود. با پردیس‌گیم همراه باشید.





10- Days Gone یک بازی زامبی‌محور نیست

در اولین نمایشی که از گیم‌پلی دیدیم، تصور بر این بود که ما در Days Gone شاهد سبکی از گیم‌پلی هستیم که در آن باید صدها زامبی را با ابزار مختلف قتل و عام کنیم. اما نکته‌ی مهم این است که در Days Gone هیچ زامبی وجود ندارد و آن موجوداتی که ما در بازی می‌بینیم، در اصل "فریکِرز" هستند. انسان‌ها بدلیل شیوع یک بیماری مرگبار تبدیل به فریکرز شده‌اند ولی شاید شما بگویید که خب این تفاوتی با فلسفه زامبی‌ها ندارد اما نکته در این است که فریکرز‌ها هنوز انسان‌های زنده هستند! آن‌ها هنوز غذا می‌خورند، آب می‌نوشند، خسته می‌شوند و حتی باهوش‌تر از زامبی‌ها هستند. همچنین در بازی فریکرزها انواع مختلفی دارند که براساس آن به دشمنانی باهوش و قدرتمند تبدیل می‌شوند.





9- شما بازی را باید در نقش یک شکارچی و مزدور تجربه کنید

شما این بازی آخرالزمانی را با شخصیتی به نام "دیکِن سنت جان" تجربه می‌کنید. دیکن پیش از شروع آخرالزمان در یک باشگاه موتورسواری کار می‌کرد اما پس از آن تبدیل به یک شکارچی شده است که به عنوان یک مزدور در ازای دریافت پول کار می‌کند. دیکن که پس از شیوع بیماری تمامی نزدیکان و کسانی که به آن‌ها علاقه داشته را از دست داده، اکنون به دنبال هدفی برای معنا بخشیدن به زندگی خود است. در حال حاضر هنوز مشخص نیست که دیکن در طول مسیر داستان درگیر چه سناریوی داستانی می‌شود اما تقریبا از یک چیز مطمئنیم، قطعا اتفاقی در طول بازی رخ می‌دهد که مسیر زندگی دیکن را تغییر داده و او را درگیر یک هدف جدید و ارزشمند در زندگی می‌کند. احتمال دارد که طی نمایش‌های جدید بازی گوشه‌هایی از این نقطه‌ی عطف داستانی را ببینیم.





8- شیوع بیماری تمامی حیات وحش را از بین نبرده است

با وجود اینکه یک بیماری مرگ‌بار در جهان شیوع پیدا کرده و تمدن بشری را به نابودی کشانده، اما به نظر می‌رسد که این بیماری حداقل روی تمامی حیوانات تاثیر نگذاشته و ما شاهد انواع و اقسام موجودات زنده در بازی هستیم. در بازی شما می‌توانید انواع حیوانات نظیر خرس، گرگ، گوزن، آهو، پرندگان و ... را ببینید و حتی آن‌ها ممکن است که در مسیر گیم‌پلی شما کارساز باشند. سازندگان تایید کرده‌اند که شما از حیوانات می‌توانید که در گیم‌پلی بهره بگیرید و احتمالا رویکرد در بازی به شکل عناوینی نظیر Far Cry است، یعنی می‌توانید با شکار آن‌ها به ابزار لازم برای آپگرید دست یابید و یا حتی مثلا با منحرف کردن مسیر یک خرس وحشی به درون اردوگاه دشمنان توجه آن‌ها را منحرف کنید.





7- فریکرزها تنها دشمنان بازی نیستند

طبیعتا زمانی که آخرالزمان فرا برسد و یک بیماری مرگبار تمدن بشر را نابود کند، دیگر خبری از قانون و نظم نیست و بی‌قانونی، هرج مرج را به همراه خود دارد. درست به مانند The Last of Us، در این بازی نیز فریکرزها تنها دشمنان شما نیستند و بازماندگان جهان هر یک مسیری را برای ادامه حیات در نظر گرفته‌اند و وقتی قانون جنگل برقرار باشد، انسان‌های قوی‌تر شروع به پایه‌گذاری گروه‌های قدرت می‌کنند. در طول بازی شما با گروه‌هایی از دشمنان مختلف برخورد می‌کنید که ضد گروه شما هستند و باید آن‌ها را نابود کنید. همچنین سازندگان یک سیستم بسیار جالب و خلاقانه را در نظر گرفتند. The Last of Us: Left Behind را یادتان هست؟ در این افزونه داستانی ما شاهد یک برتری در مقایسه با بازی اصلی The Last of Us بودیم که بر مبنا آن می‌توانستیم از کلیکرها بر ضد بازماندگان و دشمنان انسانِ بازی استفاده کنیم و تداخل آن‌ها با هم مسیر را برای مخفی‌کاری و پیشبرد شما باز می‌کرد. Days Gone نیز دقیقا چنین رویکردی دارد و می‌توانید کاری کنید که دشمنان شما درگیر فریکرزها شوند و شما با خیال راحت به هدف خود برسید.





6- یک جهان وسیع و بزرگ برای ماجراجویی در اختیار شما قرار می‌گیرد

رویدادهای بازی در شمال غربی امریکا روایت می‌شود و دلیل انتخاب این ناحیه جغرافیایی در تنوع کم‌نظیر آن است. شما در بازی شاهد جنگل‌های انبوه، دریاچه‌ها و رودخانه‌های متنوع، بیابان‌ها، غارها و ... خواهید بود و نکته جالب اینجاست که نسخه‌ی دوم The Last of Us نیز احتمالا در یکی از مناطق همین نواحی یعنی سیاتل جریان دارد. سیاتل همچنین همان شهری است که رویدادهای Infamous: Second Son در آن روایت شد! با این وجود ما در گیم‌پلی‌های منتشر شده از بازی صرفا محیط‌های جنگلی را دیدیم و باید دید که آیا واقعا Days Gone در همان حدی که خالقانش تعریف می‌کنند وسیع و متنوع است یا با یک بازی جهان‌باز محدود طرف هستیم. همچنین نکته‌ی دیگری که باید آنرا در نظر گرفت، سطح گرافیکی عالی بازی به لطف استفاده از موتور گرافیکی Unreal 4 است.





5- بازی دارای آب و هوای پویا است که به طور مستقیم سبک گیم‌پلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد

Days Gone نه تنها دارای چرخه‌ی اتوماتیک شب و روز است، بلکه در کنار آن سیستم پویای آب و هوایی را نیز به شما ارائه می‌دهد. اما سازندگان در رویکردی قابل تحسین این قدرت گرافیکی را بر روی گیم‌پلی نیز تاثیرگذار کرده‌اند، به طوری که مثلا اگر هوا بارانی یا برفی باشد، شما در کنترل موتور سیکلت خود کار سخت‌تری در پیش دارید و البته در هوای مه‌آلود پیدا کردن مسیر دشوار می‌شود. همچنین آب و هوا در مسیر مخفی کاری بازی نیز تاثیرگذار است. اگر شما در شب و هوای بارانی به سراغ دشمنان بروید، راحت‌تر می‌توانید که بدون دیده شدن ماموریت را به اتمام برسانید اما در هوای آفتابی هوشیاری دشمنان بیشتر می‌شود. همچنین فریکرزها نیز معمولا در شب بیرون می‌آیند و کار شما برای مقابله با آن‌ها در شب بسیار سخت‌تر است. از این لحاظ تا حدی بازی مشابه Daying Light عمل کرده است.





4- The Broken Road

The Broken Road اصطلاحی است که سازندگان در توصیف تمامی مسیرهای ارتباطی بازی بکار برده‌اند که نشان دهنده تنوع و البته پیشبینی‌ناپذیر بودن آن‌هاست. به بیان دقیق‌تر، شما نمی‌توانید که با خیال راحت در هر جاده به موتورسواری بپردازید و ممکن است که در مسیر خود شاهد موانع زیادی باشید و حتی تله‌های فراوانی نیز برای شما کار گذاشته شده باشد. موتور سیکلتِ دیکِن یک ابزار مهم برای بقا در جهانِ Days Gone است و در بازی سعی شده که موانعی برای استفاده از موتور نیز گنجانده شود. به طوری که ممکن است موتور شما نیاز به تعمیر داشته باشد و یا برای سوخت‌گیری باید به مکان‌های خاصی بروید. همچنین در طول بازی شما با تعداد بسیار زیادی ماشین‌های رها شده در خیابان‌ها مواجه می‌شوید که می‌توانید در آن‌ها آیتم‌های ارزشمندی پیدا کنید.





3- بازی دارای سیستم حوادث پویا و اتفافی است

سرتاسر Days Gone بر مبنای یک سیستم پویا شکل گرفته است که باعث می‌شود هیچگاه هیچ مسیری برای شما امن و قابل پیشبینی نباشد. به طور مثال در نمایش E3 2017 ما شاهد بودیم که دیکن در مسیر خود با گرگ‌ها مواجه می‌شود و آن‌ها به او حمله می‌کنند اما در یک نسخه دیگر از نمایش E3 2017 که تنها در ساعت متفاوتی ماموریت انجام می‌شد، دیگر خبری از گرگ‌ها نبود و به جای آن با فریکرزها مواجه شدیم. این مورد قطعا یکی از مزایای عالی Days Gone است که می‌تواند آنرا در جایگاه متمایزی نسبت به هم سبک‌هایش قرار دهد. همچنین سیستم پویا حتی در مورد تله‌های دشمنان نیز وجود دارد، مثلا شما ممکن است که در یک مسیر اسیر تله‌ی انسان‌های بازمانده شوید اما اگر همان ماموریت‌ را در یک ساعت دیگر می‌رفتید، دیگر احتمالا خبری از تله در آن محل نبود؛ و یا حتی بازی پا را فراتر گذاشته و ممکن است که شما در ساعتی یک مسیر را بروید و با جنازه‌ی یک اهو که توسط بازماندگان یا فیکرزها شکار شده رو‌به‌رو شوید اما بعد از تجربه دوباره همان مسیر در یک ساعت دیگر اثری از آن آهو نباشد.





2- برای زنده ماندن باید به دنبال تقویت و ارتقای مهارت‌های خود باشید

مدیریت منابع و غنائم و استفاده‌ی درست از آن‌ها بخشی بزرگ و مهم در Days Gone محسوب می‌شود. بازی دارای عناصری است که به شما در زمینه‌ی craftکردن آیتم‌ها و تبدیل آن‌ها به ابزاری مهم در گیم‌پلی کمک می‌کند. این ابزار هم می‌توانند عناصری باشند که از طریق آن‌ها اسلحه‌های خود را تقویت می‌کنید، هم می‌توانند ابزاری برای ساختن تله باشند و هم می‌توانند آیتم‌هایی برای ارتقای قدرت و سلامتی باشند. مثلا در نمایش‌های بازی شاهد استفاده‌ی فیلتر روغن یک کامیون برای ساخت صداخفه‌کنِ اسلحه بودیم و یا کیسه هوای ماشین را برای ساخت بمب استفاده کردیم و البته از الکل و شیشه نوشابه برای ساخت کوکتل مولوتوف بهره گرفیم.





1- Days Gone یک بازی تماما داستانی و فاقد هرگونه عنصر آنلاین است

وقتی ناشر یک بازی Sony باشد، می‌توان اطمینان داشت که احتمالا با یک بازی داستانی طرف هستیم و Days Gone نیز از این قائده مستثنی نیست. در بازی شما باید زندگی دیکن سنت جان را تجربه کنید و این ماجراجوییِ احتمالا طولانی، فاقد هیچونه عنصر انلاین است. بله این بدین معنی است که بازی نه دارای بخش آنلاین رقابتی است و نه شما می‌توانید آنرا بصورت Co-op با دوستانتان تجربه کنید. اما آیا می‌توان انتظار داشت که در آینده اخبار جدیدی در این خصوص شنیده شود؟ مثلا سازندگان در قالب یک DLC بخش مولتی‌پلیر را اضافه کنند؟ باید صبر کرد و دید اما شخصا معتقدم که وجود بخش آنلاین در یک بازی تنها در شرایطی باید باشد که سازندگان برای ساخت و طراحی آن ایده‌های جدید و شوق و هیجان دارند، در غیر این صورت بخش آنلاین صرفا نقش یک بخش اضافی و گول‌زننده را خواهد داشت.

پردیسی‌های عزیز امیدواریم که از مطالعه‌ی مقاله لذت برده باشید. در آخر دیدگاه شما در مورد بازی Days Gone چیست؟ شما فکر می‌کنید که استودیوی Bend پس از حدود یک دهه غیبت بر روی کنسول‌های خانگی می‌تواند عنوانی با کیفیت و قابل رقابت‌ با بازی‌های بزرگ ژانر اکشن-ماجراجویی را خلق کند؟

مترجم: سینا ربیعی

منبع متن: pardisgame