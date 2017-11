به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، تخفیفات جدید PlayStation Store‌ آغاز شده است و اگر شما یکی از مشترکان PlayStation Plus هستید میزان تخفیف برای شما دو برابر خواهد بود.

در ادامه بعضی از عناوین دارای تخفیف را مشاهده می‌کنید. لیست کامل این بازی‌ها را می‌توانید در PlayStation Store مشاهده کنید.

بعضی از عناوینی که تخفیفات آن‌ها تا 24 آبان ادامه دارد:

Call of Duty: Infinite Warfare – Digital Deluxe

DRAGON QUEST BUILDERS

FINAL FANTASY VII

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue

Star Ocean Till The End Of Time

بعضی از عناوینی که تخفیفات آن‌ها تا 2 آذر ادامه دارد:

Agents of Mayhem

Assassin’s Creed The Ezio Collection

Batman – The Telltale Series – Season Pass

Batman: Arkham Knight

Batman: The Enemy Within – Season Pass

BioShock: The Collection

Borderlands: The Handsome Collection

Canis Canem Edit

Cities: Skylines – PlayStation®4 Edition

Deus Ex: Mankind Divided

DiRT 4

Dishonored 2

Dishonored: Death of the Outsider

Everybody’s Golf

Grand Theft Auto: The Trilogy

Ken Follett’s The Pillars of the Earth

Mafia III Deluxe Edition

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Telltale – Season Pass

Mass Effect: Andromeda

No Man’s Sky

Pillars of Eternity: Complete Edition

Rockstar Games PS2 Classics Bundle

Saints Row Metro Double Pack

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Street Fighter V – 2017 Deluxe Edition

The Surge

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE + THE DIVISION BUNDLE

Torment: Tides of Numenera

Watch Dogs 2

Worms W.M.D

XCOM 2

Yakuza Kiwami

Yakuza Zero

و بسیاری عناوین دیگر. اگر شما عضو PS Plus هستید می‌توانید بعضی از عناوین را با بیش‌ از 70 درصد تخفیف تهیه کنید.

علاوه بر این تخفیفات، The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition با تخفیف 68 درصد پیشنهاد ویژه‌ی این هفته است.

