کتاب کمیک بازی Bloodborne معرفی شد

به تازگی و طبق یک خبر جدید، کتاب کمیک بازی مشهور و فوق العاده Bloodborne معرفی شده است که طرفداران پرپاقرص این بازی، می‌توانند در سال آینده آن را خریدرای کنند. جزئیات بیشتر را در ادامه بخوانید.

بدون شک یکی از بهترین و فوق العاده ترین عناوین سبک نقش‌آفرینی، بازی Bloodborne می‌باشد که در زمان انتشار خود توانست به نمرات و نقد های بسیار عالی دست پیدا کند و فروش بسیار خوبی را تجربه نماید.

حال اگر شما یکی از طرفداران سینه‌چاک این بازی هستید و حداقل چند بار آن را به پایان رسانده اید، باید منتظر یک خبر خوشحال کننده باشید. طبق انتشار یک خبر جدید، کتاب کمیک بازی Bloodborne معرفی شده است و داستان ماجراجویی‌ها و اتفاقات زندگی شخصیت اصلی این بازی را در شهر رمزآلود Yharnam روایت می‌کند.

آقای الکس کات (Ales Kot)، وظیفه نویسندگی این کمیک که با نام Bloodborne: The Death of Sleep معرفی شده است را به عهده گرفته است که یک فرد کاملا معتبر است و از قبل، کارهای بی نظیر او مثل Generation Gone، Zero و Secret Avengers معرف حضور همگان است.

همچنین در ادامه، وظیفه کارها و تصاویر هنری این کتاب به عهده پیوتر کوالسکی (Piotr Kowalski) است. او در گذشته، بر روی آثار و کمیک‌های موفقی مانند Wolfenstein و Dark Souls کار کرده است.

الکس کات در ادامه افزود:

بازی Bloodborne، یکی از بهترین عناوینی است که تا الان تجربه کرده ام و بنده یکی از طرفداران ویژه این بازی هستم. من حدودا ۲۰۰ ساعت از وقت خود را صرف انجام ماموریت‌ها و کاوش در محیط فوق العاده بازی کرده ام و این دوره زمانی، به قبل از زمانی بازمی‌گردد که مطلع شوم تا قرار است کتاب کمیک این بازی ساخته شود. من غرق بازی Bloodborne شدم و برای من افتخاری‌است، تا بر روی کتاب کمیک آن کار کنم.

شماره و جلد اول کتاب Bloodborne: The Death of Sleep، در ماه فوریه سال ۲۰۱۸ عرضه خواهد شد. همچنین در ادامه می‌توانید تصویر رسمی منتشر شده است این کتاب کمیک را مشاهده کنید:

منبع متن: gamefa