کمتر از یک هفته دیگر به عرضه نخستین و تنها‌ بسته الحاقی بازی Horizon Zero Dawn، یعنی The Frozen Wilds زمان باقی مانده است و بر اساس گزارش جدیدی که به تازگی منتشر شده است، اطلاعاتی از مدت زمان گیم‌پلی آن بدست آورده‌ایم.

بازی Horizon Zero Dawn یکی از بهترین عناوین انحصاری امسال کنسول پلی‌استیشن ۴ شناخته می‌شود که موفق به جذب میلیون‌ها طرفدار شده است و این عده عظیم بی‌صبرانه منتظر The Forzen Wilds، بسته گسترش‌دهنده داستانی آخرین ساخته استودیوی گوریلا گیمز (Guerrilla Games) هستند.

چند روز پیش و در جریان رویداد Paris Game Week 2017 شاهد انتشار تریلر جدیدی از این بازی بودیم و پس از آن نیز تصاویر جدیدی از این محتوای گسترش‌دهنده منتشر شد ه از این نشانی می‌توانید به تماشای آن‌ها بپردازید. اینک اما، به لطف اظهارات جدید یکی از توسعه‌دهندگان این بازی، اطلاعاتی از مدت زمان گیم‌پلی آن بدست آورده‌ایم.

بر اساس این گزارش، Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds حداقل ۱۵ ساعت گیم‌پلی خواهد داشت که برای یک محتوای گسترش‌دهنده کافی به نظر می‌رسد و مطمئناً انتظارات طرفداران را برآورده می‌سازد.

همچنین مطلع شدیم که دسته‌بندی جدیدی به بخش درخت مهارت این بازی تحت عنوان Traveler افزوده خواهد شد. برای نمونه، به لطف یکی از توانایی‌های جدید در نظر گرفته شده برای این بسته الحاقی، بازیکن می‌تواند اشیا مختلف را به فلز تبدیل کرده و لزوماً نیازی به خریداری آن از فروشنده‌ها ندارد. این در حالی‌ست که توانایی‌ دیگری این قابلیت را به الوی (Aloy) خواهد داد که از روی دشمنان بپرد و آسیب سختی را به آن‌ها وارد کند.

بازی Horizon Zero Dawn، ماه مارس گذشته به صورت انحصاری بر روی کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شد و عرضه بسته الحاقی The Frozen Wilds در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ آبان ماه (۷ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی) در نظر گرفته شده است.

منبع متن: gamefa