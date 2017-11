مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم. پیش از این نوید این را داده بودیم که با […]

مانند هر هفته، این سری نیز شاهد انتشار آمار Media Create هستیم؛ آماری که در آن پرفروش‌ترین نرم‌افزارها و سخت افزارهای هفته گذشته در سرزمین آفتاب تابان، ژاپن را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید تا این آمار را در هفته‌ای دیگر بررسی کنیم.



پیش از این نوید این را داده بودیم که با ورود به فصل پاییز و آغاز طوفان بازی های مختلف، بازار ژاپن نیز به مانند بازار کشور ها و مناطق مختلف با جنب و جوش و حرارت بسیار بالایی دنبال خواهد شد. چند هفته ای است که در فهرست فروش هفتگی ژاپن همه عناوین بر سر قرار گرفتن در رده های بالای فهرست پر فروش‌ترین ها تلاش می کنند و دیگر خیلی فرقی نمی‌کند بازی ژاپنی باشد یا غربی! فهرست فروش این هفته ژاپن را می‌توان به نوعی «فهرست فروش ماریو» نامید زیرا نه تنها عنوان به شدت تحسین شده و فوق‌العاده‌ی Super Mario Odyssey به فروشی به مقدار ۴۶۲,۰۳۸ نسخه دست پیدا کرد، بلکه از طرفی مشاهده می‌کنیم که سه عنوان ماریو، یعنی همین Super Mario Odyssey و Mario Kart 8 Deluxe و Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions در جمع ۲۰ بازی پر فروش هفته قرار گرفته‌اند. به شخصه عقیده دارم اگر نینتندو تم بازی را به سمت غرب نمی‌برد، شاید فروش هفته اول ادیسه‌ی سوپر ماریو بیش از این نیز تصور می‌شد و طوفانی بزرگ تر را از لوله کش کوچک و محبوب‌مان (و البته کلاه جدید او) مشاهده می‌کردیم. عنوان ARK: Survival Evolved که بسیاری از شما با آن آشنایی دارید، در هفته گذشته در ژاپن عرضه شد و توانست فروش خوبی را تجربه کند و قطعا بازی‌بازان ژاپنی می‌دانند که تجربه این عنوان به صورت آنلاین و زندگی در کنار دایناسور ها تا چه حد لذت بخش است. در رده بعدی، عنوان Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux را مشاهده می‌کنیم که تازه توسط Atlus عرضه شده و به خاطر محبوبیت این سری در ژاپن، فروش خوب آن اصلا دور از پیش بینی نبود. یکی از بزرگ ترین عناوین سال نیز در هفته گذشته در بازار ژاپن عرضه شد که Assassin’s Creed Origins نام دارد. یوبی سافت که به نظر می‌رسد سرانجام یک فرقه‌ی اساسین با کیفیت و خوب به دست هواداران داده است، توانسته در ژاپن نیز به موفقیت نسبتا خوبی برسد و بازی این شرکت ۴۹,۴۱۹ نسخه در هفته گذشته به فروش رسانده است. جالب است اشاره کنیم که Gran Turismo Sport که در هفته گذشته با فروش ۱۵۰,۲۸۶ نسخه در صدر فهرست قرار گرفته بود، در این هفته با افت فروشی چشمگیر به میزان ۱۷,۶۷۰ نسخه رسیده است. در طول هفته گذشته بحث ها و مطالب بسیاری در مورد افت فروش این نسخه از Gran Turismo به پیش کشیده شد و واضح است که انتظارات از این بازی بیشتر بود. بازی پر فروش دیگر فهرست فروش هفته گذشته، یعنی The Evil Within 2 نیز در این هفته افت فروشی تقریبا طبیعی را طی کرده است که البته در مورد مقایسه فروش نسخه‌های پیشین این دو بازی در مطلب هفته گذشته به طور کامل صحبت شد. دیگر عناوین جدید منتشر شده ار هفته گذشته در بازار ژاپن، شامل Taiko Drum Master: Drum Session و Idol Time PriPara: Yume All-Star Live! و ۱۲-Sai. Torokeru Puzzle: Futari no Harmony و Rune Factory 4 می‌شوند.

شما می‌توانید در زیر فهرست پرفروش ترین‌ نرم افزارهای هفته گذشته در ژاپن را مشاهده کنید. مانند همیشه لازم است اشاره کنیم که آماری که Media Create ارایه می‌کند، تنها فروش فیزیکی و خرده فروشی محصولات را بیان می‌کند و شامل فروش دیجیتالی بازی‌ها و کنسول‌ها نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان فروش کلی را به صورت دقیق ارایه کرد اما نمونه خوب و مفیدی در دسترس‌ ما قرار می‌گیرد.

[NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – ۴۶۲,۰۳۸ (New)

[PS4] ARK: Survival Evolved (Spike Chunsoft, 10/26/17) – ۷۰,۱۷۷ (New)

[۳DS] Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux (Limited Edition Included) (Atlus, 10/26/17) – ۶۰,۸۴۸ (New)

[PS4] Assassin’s Creed Origins (Ubisoft, 10/27/17) – ۴۹,۴۱۹ (New)

[PS4] Taiko Drum Master: Drum Session (Bundle Edition Included) (Bandai Namco, 10/26/17) – ۲۸,۲۴۵ (New)

[NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – ۲۲,۴۴۵ (۱,۲۷۱,۴۵۱)

[PS4] Gran Turismo Sport (Limited Edition Included) (SIE, 10/19/17) – ۱۷,۶۷۰ (۱۶۷,۹۵۶)

[۳DS] Idol Time PriPara: Yume All-Star Live! (Takara Tomy A.R.T.S, 10/26/17) – ۱۴,۸۸۵ (New)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04,28,17) – ۱۳,۹۳۶ (۷۷۲,۵۳۳)

[PS4] The Evil Within 2 (Bethesda Softworks, 10/19/17) – ۱۲,۶۲۴ (۵۵,۵۶۵)

[PS4] Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary (Square Enix, 10/19/17) – ۹,۵۷۰ (۵۱,۶۶۲)

[PS4] City Shrouded in Shadow (Bandai Namco, 10/19/17) – ۸,۱۱۷ (۵۷,۰۵۲)

[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Limited Edition Included) (Nintendo, 03/03/17) – ۶,۳۰۷ (۶۲۲,۶۹۰)

[۳DS] ۱۲-Sai. Torokeru Puzzle: Futari no Harmony (Happinet, 10/26/17) – ۶,۱۹۵ (New)

[PS4] Middle-earth: Shadow of War (Warner Bros., 10/12/17) – ۵,۸۶۹ (۳۴,۰۹۵)

[NSW] Pokken Tournament DX (Nintendo, 09/22/17) – ۴,۵۸۸ (۱۰۶,۹۴۷)

[PSV] Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary (Square Enix, 10/19/17) – ۴,۲۱۰ (۲۲,۹۹۴)

[۳DS] Animal Crossing: New Leaf Amiibo+ (Nintendo, 11/23/16) – ۳,۸۱۵ (۲۶۰,۲۲۸)

[۳DS] Rune Factory 4 (Platinum Collection) (Marvelous, 10/26/17) – ۳,۵۶۷ (New)

[۳DS] Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions (Nintendo, 10/05/17) – ۳,۴۸۰ (۴۶,۵۷۵)

همچنین می‌توانید در زیر، فهرست پرفروش ترین سخت افزارها را در هفته گذشته در ژاپن مشاهده کنید:

Switch – ۱۲۶,۷۰۱ (۳۱,۰۹۲)

PlayStation 4 – ۱۸,۷۱۹ (۲۵,۰۷۵)

New 2DS LL – ۹,۲۰۳ (۸,۴۴۹)

New 3DS LL – ۶,۴۴۸ (۶,۱۸۷)

PlayStation 4 Pro – ۵,۹۳۴ (۶,۲۰۳)

PlayStation Vita – ۳,۷۰۵ (۳,۵۳۵)

۲DS – ۱,۴۱۲ (۱,۳۶۷)

New 3DS – ۲۲۰ (۱۹۵)

Xbox One – ۹۷ (۶۹)

PlayStation 3 – ۴۵ (۵۰)

Wii U – ۴۱ (۴۰)

یادتان می‌آید در فهرست فروش هفته گذشته در مورد نزدیک شدن میزان فروش کنسول پلی‌استیشن ۴ به نینتندو سوییچ صحبت کردیم؟ این موضوع را به کلی در این هفته فراموش کنید. به لطف فروش بسیار خوب Super Mario Odyssey و دیگر عناوین، کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ به فروشی بسیار عالی، به میزان ۱۲۶,۷۰۱ واحد رسیده و خود را کاملا از دیگر کنسول ها در فهرست فروش سخت افزار ها جدا کرده است. از طرفی در این هفته کنسول پلی‌استیشن ۴ با افت فروشی تقریبا ۷ هزار واحدی مواجه شده و باز هم به نقطه اول خود بازگشته است. در میزان فروش دیگر کنسول های موجود در فهرست فروش سخت افزار ها تغییر خاصی مشاهده نمی‌شود. قطعا تکاپو و جنب و جوش در بازار ژاپن همچنان و در هفته های آینده ادامه خواهد داشت.

