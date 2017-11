مدت زمان بخش داستانی Call of Duty: WWII مشخص شد

Call of Duty: WWII تقریبا به انتشار خود نزدیک شده و به راه‌های مختلفی بازگشتی به ریشه‌ها به حساب می‌آید. قابل توجه‌ترین نکته، این است که این عنوان بازیکنان را به دوران آشنایی می‌برد و بخش تک‌نفره و چندنفره به زمان جنگ جهانی دوم مربوط می‌شوند.

به گزارش پردیس گیم، Miguel Concepcion، نویسنده سایت Gamespot، بخش تک‌نفره Call of Duty: WWII را به‌منظور نوشتن نقد و بررسی آن تمام کرد که به‌زودی برای مطالعه قرار می‌گیرد. او بازی را با سطح سختی Normal و بدون محاسبه سکانس‌های سینمایی، در مدت 6 ساعت و 23 دقیقه به پایان رساند. به‌طور کلی، این مدت زمان برای اکثر بخش‌های داستانی Call of Duty یکسان است بنابراین طرفداران قدیمی سری با شنیدن این خبر تعجب نخواهند کرد.

Call of Duty: WWII روز آینده (جمعه 13 آبان) برای پلتفرم‌های PS4 ،Xbox One و PC منتشر می‌شود. از اولین DLC آن هم به نام The Resistance طی کنفرانس Sony برای نمایشگاه پاریس رونمایی شد. مانند دیگر DLCهای Call of Duty، این DLC ابتدا در 30 ژانویه (11 بهمن) برای PS4 و 30 روز بعد برروی PC و Xbox One در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: pardisgame