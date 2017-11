تماشا کنید: تریلر زمان عرضه بازی Need for Speed: Payback

سری بازی‌های Need For Speed همواره طرفداران خاص خود را داشته است اما این سری چندسالی بود که نتوانسته بود آنچنان که شایسته است طرفداران را از خود راضی نگه دارد. نسخه قبلی این سری بازی که Need For Speed نام داشت، برای اجرا نیاز به اتصال به اینترنت داشت و بسیاری را از این سری ناخشنود کرد. اما به نظر می‌رسد که جدیدترین نسخه این سری با نام Need For Speed: Payback بتواند باز هم جایگاه خود را در میان هواداران بدست آورد.

به گزارش پردیس گیم، داستان بازی Need For Speed: Payback در شهر خیالی Fortune Valley در جریان است و شما به همراه دوستانتان متحد شده و برعلیه گروه مافیایی The House شورش کرده و درصدد انتقام برمی‌آیید. این کارتل مافیایی بر تمامی کازینوهای شهر، مجرمان و نیروهای پلیس مسلط هستند.

کیفیت SD - کیفیت Full HD - کیفیت 4K

پنج کلاسِ بازی مختلف در بازی Need for Speed: Payback وجود دارند که عبارت هستند از: مسابقات، دریفت، Off-Road، درگ و فرار از پلیس. این بازی دارای گیم‌پلی جهان‌باز است و شما می‌توانید آزادانه در محیط شهری و بیابان‌های اطراف Fortune Valley به جستجو و کاوش بپردازید.

بازی Need for Speed: Payback در تاریخ 10 نوامبر مصادف با 19 آبان برروی PS4، Xbox One و PC منتشر خواهد شد و شما می‌توانید سیستم مورد نظر پلتفرم PC را از اینجا مطالعه نمایید.

منبع متن: pardisgame