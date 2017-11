به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Polygon، سری بازی The Walking Dead (شامل 19 اپیزودی که تا کنون منتشر شده) ساخته‌ی کمپانی Telltale Games در یک بسته با عنوان The Walking Dead: The Telltale Series Collection برای PS4 و Xbox One عرضه خواهد شد.

این مجموعه که ارتقای جلوه‌های بصری فصل‌های قبلی را در بر دارد در تاریخ 14 آذر به صورت دیجیتالی و بر روی دیسک منتشر می‌شود و قیمت آن 50 دلار خواهد بود.

The Walking Dead: The Telltale Series Collection شامل فصل اول، دوم و سوم (A New Frontier)، گسترش‌دهنده‌ی Days 400 و مجموعه‌ی سه قسمتی Michonne می‌شود. Telltale با انتشار عکس‌هایی، ارتقای جلوه‌های بصری فصل‌های گذشته‌ی این بازی را نشان داده است. در بعضی از این عکس‌ها که در ادامه‌ی این خبر مشاهده می‌کنید، تصاویر بازی اصلی و نسخه‌ی ارتقایافته‌ی آن برای مقایسه در کنار هم قرار داده شده‌اند.

Telltale هم‌چنین تایید کرد که آقای "گری ویتا" (نویسنده‌ی فیلم‌های Rogue One: A Star Wars Story و The Book of Eli) مشاور داستانی چهارمین و آخرین فصل The Walking Dead خواهد بود. آقای ویتا در فصل اول The Walking Dead‌ و نیز گسترش‌دهنده‌ی آن یعنی Days 400 مشارکت داشت.

The Walking Dead: The Final Season که نقش اصلی آن Clementine خواهد بود در سال 2018 برای کنسول، موبایل و PC عرضه خواهد شد.

شما می‌توانید تصاویر ارتقا یافته‌ی فصول گذشته‌ی این بازی را در زیر مشاهده نمایید:

