ابسیدین اینترتیمنت (Obsidian Entertainment) و پارادوکس اینترکتیو (Paradox Interactive) از Pillars of Eternity: Definitive Edition برای رایانه‌های شخصی، مک و لینوکس رونمایی کرده‌اند که در ماه جاری به انتشار می‌رسد.

Pillars of Eternity: Definitive Edition شامل بازی اصلی، گسترش دهنده‌های White March، تمامی محتویات انحصاری Pillars of Eternity: Royal Edition و همچنین محتوای دانلودی جدید Deadfire Pack می‌شود.

Pillars of Eternity: Definitive Edition در ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) به‌صورت دیجیتالی با قیمت ۴۰ دلار برای رایانه‌های شخصی، مک و لینوکس عرضه می‌گردد و این بدین معنی است که بازی اصلی به ۳۰ دلار کاهش قیمت داشته است. همچنین شایان ذکر بوده که Deadfire Pack در همین تاریخ به رایگان در دسترس عموم و کسانی که تنها بازی معمولی را دارند نیز قرار می‌گیرد.

محتوای دانلودی Deadfire Pack از آیتم‌های تازه‌ای بهره می‌برد و شما را برای عنوان جدید Pillars of Eternity II: Deadfire که به خوبی در Fig حمایت شد و قرار است در سال ۲۰۱۸ منتشر شود، آماده می‌سازد. ضمناً اگر قصد تجربه‌ی Pillars of Eternity برروی کنسول‌‌ها را دارید، می‌توانید نسخه‌ی Complete آن را برای پلی‌استیشن ۴ یا ایکس‌باکس وان دریافت کنید که از گسترش دهنده‌های White March هم بهره‌مند است.

