بزرگ باش، بزرگی کن… | نگاهی به کنفرانس SONY در مراسم Paris Game Week 2017

معمولا در میان مراسم و نمایشگاه هایی که در طول سال با موضوع بازی های رایانه ای بزگزار می شود، اصلی ترین تمرکز شرکت های بزرگ و صاحب کنسول و بازیسازان و ناشران پرآوازه این صنعت، روی مراسمی مثل E3 و گیمزکام و مراسم پلی استیشن است و غالبا شاهد نبوده ایم که مثلا یک شرکت قدرتمند مانند سونی که حرف اول را در دنیای گیم می زند بیاید و تمرکزی خیلی خیلی ویژه و باورنکردنی بر روی مراسمی مثل هفته گیم پاریس یا Paris Game Week بگذارد. اما اکنون که در حال نگارش این مطلب هستم و کنفرانس سونی در Paris Game Week 2017 به پایان رسیده است باید بگویم واقعا حیرت زده و متعجبم از این که چطور سونی کنفرانسی را در این مراسم برگزار کرد که شاید یکی از بزرگترین و با کیفیت ترین و البته پرمحتواترین مراسمی بود که تاکنون از این شرکت در طول این چند سال دیده بودیم و سیل بازی ها و نمایش های بزرگ را پشت سر هم بر سر طرفدارانش ریخت تا اکنون از مراسم Paris Game Week نیز به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین مراسم گیمنیگ دنیا یاد شود و شاید با این حرکت سونی، از این پس دیگر شرکت ها نیز نگاه ویژه ای به این مراسم داشته باشند.

راستش را بخواهید وقتی مشغول تماشای برنامه مخصوص پیش از شروع کنفرانس سونی بودم متعجب شدم زیرا در همان جا تعداد شاید ۲۰ تا یا بیشتر بازی برای پلی استیشن ۴ و پلی استیشن وی آر معرفی شد که واقعا جذاب بود و مرا به این فکر فرو برد که پس سونی در کنفرانس اصلی اش می خواهد چکار کند؟ واقعیت این است که فکر می کردم سونی با توجه به این که در مراسم هفته گیم پاریس بودیم (و نه در E3 یا PSX) احتمالا یکی یا دیگر در خوشبینانه ترین حالت دو تا از بازی های خیلی بزرگش را در کنفرانس خود نمایش می دهد و بقیه زمان را با دیگر نمایش های عناوین کوچک جدید و وی آر و دی ال سی های بازی های بزرگش پر می کند. اما وقتی کنفرانس به پایان رسید فقط می توانم بگویم هنگ کرده بودم و در واقع در کل زمان کنفرانس، سونی حتی نگذاشت که یک نفسی بکشیم و به صورت تمام وقت ما را در حالت اوورهایپ و شگفت زده با حداکثر آدرنالین خون نگاه داشت!!

باور نمی کردم این اتفاق افتاده باشدا. به احتمالی که قبل از کنفرانس می دادم خنده ام گرفته بود!! فقط یک یا دو عدد نمایش بزرگ؟!!! می دانید چه شد؟ بازی جدید ساکرپانچ با نمایشی فوق العاده معرفی شد. تریلر جدید و بی نظیر اسپایدرمن نمایش داده شد. تریلر فوق العاده زیبای شدو او کلوسوس و زمان انتشار آن رونمایی شد. یک نمایش فوق العاده از بازی Detroit Become Human با نشان دادن تعداد شگفت انگیز انتخاب ها شاهد بودیم. تریلر گیم پلی خیره کننده ای را از شاهکار God of War دیدیم. یک تریلر بی نظیر و شگفت انگیز و طولانی از شاهکار جدید ناتی داگ یعنی The Last of Us Part II با گرافیکی طعنه زننده به نسل هشتم بر سرمان فرود آمد!!‌ باور می کنید؟ همه این اتفاق ها در یک کنفرانس سونی افتاد آن هم در هفته گیم پاریس!!

یعنی این طور بگویم که سونی هر چه داشت و نداشت رو کرد و خرج کرد تا مخاطبین و کاربرانش را شگفت زده کند و الحق و الانصاف که بعد از کنفرانس سونی در Paris Game Week 2017 یکی از زمان هایی بود که طرفداران سونی بیشتر از همیشه به خودشان و کنسولشان و شرکتی که عاشقش هستند افتخار کردند. زمانی که سونی نشان داد وقتی می گوید Greatness Awaits یعنی دقیقا چه می گوید. حالا بهترین زمان بزرگی کردن است. سونی بزرگ است و در این مراسم با کنفرانسی بی نظیر بزرگی کرد تا ما نیز با نمایش هایی که شاهد بودیم، مطمئن شویم که بزرگی کردن در انتظارمان است. هر بازی جدید و بزرگی که فکر می کردیم نمایش داده شد و آن هم چه نمایشی. یعنی فقط و فقط اگر از بازی Days Gone و Death Stranding هم چیزی می دیدیم مثل این بود که سونی کلا دارد اعلام برنامه سالانه می کند و دارد می گوید چه بازی هایی دارد!!!

این کنفرانس کمترین میزان حرفی را که تاکنون در مراسم مختلف دیده بودم در خود داشت و مدام و مدام معرفی و نمایش و تریلر بی نظیر بود و بس که پشت سر هم مانند باران رحمت بر سرمان می بارید. تازه تمامی بازی ها و نمایش هایی که خدمتتان عرض کردم فقط تعدادی از آن چه بود که در این کنفرانس شاهد بودیم و دیگر تریلرهای زیبای دستینی ۲ و استاروارز بتلفرانت ۲ و کال او دیوتی و معرفی یکی دو بازی جدید و فوق العاده زیبا جای خود دارد. بگذارید تا خیلی خلاصه ببینیم در این کنفرانس و مراسم قبل از آن، سونی چه کرد و چه شد. نمی خواهیم گزارش کنفرانس را خدمتتان ارائه کنیم زیرا که به بهترین شکل هم به صورت متنی و هم ویدئویی و زیرنویس و … مراسم برای شما مانند همیشه توسط گیمفا پوشش داده شد و این مطلب، تحلیلی است کلی در مورد این که آیا سونی در این نمایشگاه موفق بود یا خیر، اما همین که دقیقا و خیلی خلاصه و تیتروار به صورت یک جا ببینیم که در این مراسم سونی چه کرد، خودش بهترین تحلیل و گویای همه چیز خواهد بود.

۱- نمایش تریلر زیبای معرفی نسخه دوم از بازی تحسین شده و زیبای Guacamelee با نام Guacamelee 2 و قابلیت جدید و جذابی به نام شلیک مرغی یا چیکن شات!! ۲- معرفی یک بازی ایزومتریک فوق العاده زیبا و خشن به نام The Hong Kong Massacre که انگار تلفیقی است از هات لاین میامی و مکس پین و بسیار جالب به نظر می رسد. ۳- تریلری فوق العاده زیبا از عنوانی به نام The Gardens Between با قابلیت کنترل زمان که بسیار جذاب به نظر می رسد. ۴- نمایشی زیبا از گیم پلی شاد و جذاب نسخه ریمستر شده Loco Roco 2 که تاریخ انتشارش مشخص می شود. ۵- نمایش تریلری از بازی The Sims 4 که با کلی محتوای جدید به پلی استیشن ۴ خواهد آمد. ۶- یک بازی جذاب برای علاقمندان به ورزش تنیس با نام Tennis World Tour.

۷- نمایشی از Resident Evil 7 با پلی استیشن وی ار و یک تریلر جذاب از بسته الحاق رایگانی که با حضور کریس ردفیلد محبوب دنبال خواهد شد و Not a Hero نام دارد. ۸- نمایشی زیبا از بازی Farpoint که بدون شک یکی از چند بازی برتر واقعیت مجازی محسوب می شود. ۹- نمایش جذاب و “خیلی داغ” Superhot بر روی پلی استیشن وی آر. ۱۰– معرفی یک بازی جدید پلی استیشن وی آر به نام Megalith که در آن در نقش یک تایتان خواهید بود و باید برای خدا شدن بجنگید!! ۱۱- یک معرفی دیگر از عنوانی برای واقعیت مجازی با نام Bow to Blood که جالب به نظر می رسید. ۱۲– تریلری بسیار سریع و فوق هیجان انگیز از بازی پلی استیشن وی آر که Sprint Vector نام دارد. ۱۳- نمایشی از بازی زیبای Moss با قابلیت واقعیت مجازی. ۱۴- تریلر سینماتیک زیبا از بازی Sar Child که کارگردانی فوق العاده ای دارد. ۱۵- نمایشی زیبا از محتوای الحاقی جدید فاینال فانتزی ۱۵ با نام Episode Ignis که شاهد مبارزات جذاب آن بودیم. ۱۶– همینطور محتوای ماهیگیری این بازی با پلی استیشن وی ار که خودش مانند یک بازی کامل است و حتی نیاز به خرید فاینال فانتزی ۱۵ هم ندارد.

۱۷- نوبت رسید به یک بازی دیوانه وار از نوع دیوانه بازی های خاص پیکسل جانک با نام Dead Hungry با پلی استیشن وی ار که در آن شما آشپز هستید و باید مدام و بسیار سریع برای زامبی هایی که به سمت شما می آیند همبرگر و ساندویج های دیگر درست کنید و بکوبید به آن ها تا نیایند شما را بخورند! یعنی معرکه بود!‌ ۱۸– سپس تریلری بی نظیر از یک بازی وی آر که بوی عنوانی بسیار ترسناک می دهد و Stifled نام دارد. همه چیز در بازی سیاه هست و باید با ایجاد صدا دنیای اطرافتان را رنگ بزنید تا راه مشخص شود ولی همین صدا هیولایی مرگبار را به سمت شما می کشاند و نباید به دامشان بیافتید و استرس بسیاری را به شما منتقل می کند. ۱۹- تریلری عالی از یک بازی وی آر جدید با نام League of War که نبردی استراتژیک و کامل است. دو بازیباز در دو طراف میدان نبرد می ایستند و هر کدام باید تانک ها و نیروهای خود را به سمت دشمن بفرستند و با تاکتیک مناسب او را شکست دهند و در واقع در این بازی تاکتیک جنگی حرف اول و آخر را می زند.

۲۰– تریلر معرفی یک بازی رویایی و زیباب ا حال و هوای journey که Oure نام دارد و برای وی ار منتشر می شود. ۲۱– دو تریلر زیبا و معرفی بازی های Mossmouth و بازی محبوب Spelunky 2 که تریلر جالبی داشت و گویا باید با فرزند شخصیت اصلی بازی در نسخه اول ماجراجویی کنید. ۲۲- معرفی بی نظیر بازی جدید ساکرپانچ که سرانجام رونمایی گردید و همه را خوشحال کرد. یک بازی معرکه با تم سامورایی به نام Ghost of tsushima که بی صبرانه منتظر اطلاعات بیشتر و دیدن گیم پلی آن هستیم. ۲۳– یک تریلر شاهکار هنری از عنوانی زیبا و فوق العاده دوست داشتنی با نام Concrete Genie که الحق تریلر هنری و زیبایی داشت. ۲۴- تریلر معرفی یک بازی درام تعاملی با نام Erica که کاملا داستان محور است. ۲۵- معرفی یک بازی جدید و جذاب برای وی آر با نام Blood and Truth که اهمیت وی ار را برای سونی در این نمایشگاه بیش از پیش آشکار کرد. ۲۶- نمایشی از بخش همکاری Far Cry 5 که می توانید همراهان مختلفی را برای خود انتخاب کنید. ۲۷- تریلری بسیار زیبا از محتوای الحاقی جدید Destiny 2 با نام curse of osiris که به زودی منتشر خواهد شد. ۲۸- نمایشی شگفت انگیز از بازی Monster Hunter World و یک سورپرایز بی نظیر برای دوستداران پلی استیشن و بازی هورایزن زیرو داون؛ در این بازی می توانید Aloy را کنترل کنید و وی به عنوان شخصیتی قابل بازی حضور خواهد داشت! ۲۹- تریلری فک برانداز از بازی Call of Duty WWII و معرفی یک نقشه جدید برای پیش خرید کنندگان. واقعا اکشن و شوتینگ این بازی بی نظیر است.

۳۰– تریلر معرفی یک ریسینگ جذاب و آرکید از ریسینگ سازان ماهر کدمسترز با نام Onrush که هیجان انگیز و دیوانه وار به نظر می رسد. ۳۱- لانچ تریلر زیبای بازی مورد انتظار Star wars battlefront 2 که واقعا هر چه بیشتر از آن دیدیم بیشتر مشتاقش شدیم. ۳۲- یک تریلر و نمایش فوق العاده هیجان انگیز و معرکه از انحصاری جدید Spider man که همه را به وجد آورد. ۳۳- یک تریلر بسیار هایپ کننده دیگر از بازی جدید دیوید کیج یعنی Detroit Become Human با نشان دادن تعداد شگفت انگیز انتخاب ها و تاثیر آن ها. ۳۴– یک نمایش مرگبار و فوق هیجانی از مبارزات God of War که واقعا مشخص می کند چه شاهکاری در راه است. ۳۵- نمایش محتوای الحاقی Frozen Wilds برای شاهکار هورایزن زیرو داون و دشمنان جدید و مخوف بازی. ۳۶- تریلری فوق العاده زیبا و دوست داشنی از نسخه بازسازی شده شاهکار Shadow of the Colossus که ما را خیلی بیشتر برای تجربه این بازی تهییج کرد. ۳۷– در انتها نیز بی نظیرترین سورپرایز ممکن که فکرش را نمی کردیم دیگر با این همه بازی انحصاری که نمایش داده شد، این بازی را نیز ببینیم اما دیدیم، آن هم چه دیدنی!! تریلر بی نظیر و سینماتیک از شاهکار The Last of Us Part II که بر شخصیت های دیگر داستان تمرکز داشت و در یک کلام بگویم به کل بازی های نسل هشتم با گرافیکش طعنه می زد.

و این طور بود که مراسم با نمایش حدود ۳۷ بازی از سوی سونی در مجموع (مراسم اصلی و مراسم قبل از آن) به پایان رسید و کلا فقط از دث استرندینگ و دیز گان خبری نبود وگرنه از کل بازی هایی که فکر می کردیم و فکر نمی کردیم و می شناختیم و نمی شناختیم، سونی در این مراسم نمایش در نظر گرفته بود و واقعا آن قدر بازی های بزرگ نمایش داد که اصلا کلی بازی جدید و کوچکتر در آن لا به لای هیجانات مراسم گم شدند و توجهی به آن ها نشد. دوستان، همیشه رسم است که شرکت های بزرگ در کنفرانس هایشان در لابه لای نمایش های بزرگشان چند بازی کوچک و مستقل و .. را نیز قرار می دهند تا زمان را پر کنند اما سونی این بار همه بازی های کوچک تر را انتقال داد به مراسم قبل از آغاز کنفرانس اصلی تا در مراسم اصلی اش پشت سر هم عناوین بزرگ و فوق العاده نمایش دهد و بس. جا دارد به چند پارگراف بالا و نام هایی که Bold شده است و ۸ انحصاری قدرتمند و AAA آبی رنگ نگاهی بیاندازید و نام ها را ببینید تا برایتان دقیقا مشخص شود در کنفرانس سونی چه اتفاقی رخ داده است، آن هم در Paris Game Week. آیا خیلی تحلیل خاصی هم نیاز است که بخواهیم بگوییم مثلا آیا سونی در این مراسم خوب عمل کرد یا خیر؟!!! مگر کسی هم در صنعت بازی وجود دارد که مثلا گفته باشد یا بگوید سونی کنفرانس ضعیف و یا حتی معمولی و کم هیجانی در پاریس داشت؟ بی شک خوشحال ترین افراد بعد از ما بازیبازان، اکنون دست اندرکاران و گردانندگان مراسم هفته گیم پاریس هستند که سونی با این کنفرانسی که داشت، اعتبار مراسم آن ها را برای آینده خیلی بالاتر برد و شاید همه چیز در مورد این مراسم در آینده تغییر کند و شاهد کنفرانس های خیلی از شرکت های دیگر نیز باشیم تا از رقبایشان جا نمانند.

در نهایت اگر بخواهیم در تحلیل و آنالیز کنفرانس سونی در Paris Game Week 2017 یک کلمه بگوییم بدون شک آن کلمه “سورپرایز” است و بس. سونی همه ما را با این نمایش سورپرایز و شگفت رده کرد و همیشه وقتی انتظار چیزی را نداریم و ناگهان با آن روبرو می شویم لذتش خیلی خیلی بیشتر است. اگر نمایشگاه E3 یا مراسم پلی استیشن بود شاید اکنون به این اندازه خوشحال نبودیم (هر چند که واقعا در آن مراسم هم انتظار نداشتیم که سونی کلا هر چه دارد و ندارد و می سازد و می خواهد بسازد و بازی جدید و واقعیت مجازی و ریمستر و دی ال سی و … را یکجا برایمان رو کند) اما دیدن چنین کنفرانسی در Paris Game Week 2017 واقعا چیزی در حد یک سورپرایز عظیم بود که خیلی هم جواب داد و حالا طرفداران سونی خوشحال ترین بازیبازان کره خاکی هستند (حالا دیگه کره غیر خاکی و راه غیر شیری و .. را نمی دانم!!) و سر به آسمان می سایند، لااقل من که این طور هستم! شما چطور؟!

نکته جالب دیگر که به نوعی می توان از دل این مراسم، آن را نتیجه گیری و استنباط کرد اینجاست که قطعا همان طور که ما می دانیم، سونی هم بهتر می داند که مراسم بزرگی را هم در آینده پیش رو دارد و اگر نگران بود که برای آن ها چیزی برای عرضه نداشته باشد قطعا این همه بازی بزرگش را یک باره در هفته گیم پاریس نمایش نمی داد و چند عدد را نگاه می داشت برای بعد، اما این نشان دهنده آن است که پس احتمال قریب به یقین، سونی هنوز هم در آینده برایمان برنامه های زیادی دارد و هنوز کلی سورپرایز های جدید و جذاب در جیب خود دارد که برای مراسم و نمایشگاه های بعدی هم دست خالی نباشد که این جای امیدواری بسیار زیادی برای ما دارد.

منبع متن: gamefa