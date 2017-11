با اولین نقدهای کنسول Xbox One X همراه باشید

کنسول Xbox One X مانند PS4 Pro، نقش یک کنسول میان نسلی ارتقا یافته را دارد که بهبود قابل توجهی نسبت به کنسول‌های اوایل این نسل ارائه می‌دهد. Microsoft پیش از این گفته این کنسول سازندگان را قادر به توسعه بازی‌هایی با رزولوشن 4K Native و ویژگی‌های دیگری مثل HDR برای رنگ‌های واقعی‌تر، سرعت بارگذاری بیشتر و نرخ فریم بالاتر می‌سازد.

به گزارش پردیس گیم، تاکنون برخی از سایت‌ها که کنسول را زودتر دریافت کرده بودند، نقد و بررسی خود از آن را منتشر نموده‌اند. ظاهرا در حالی که این کنسول مشکلاتی دارد، اما وقتی از قدرت افزایش یافته آن به‌طور موثر استفاده شود، می‌تواند نقطه اوجی برایش باشد.

در ادامه می‌توانید خلاصه نقد برخی از سایت‌های معتبر را مشاهده کنید:

Gamespot:

"آیا شما باید یک Xbox One X تهیه کنید؟ جواب این سوال شدیدا بستگی دارد که از لیست بازی‌های مخصوص آن خشنود هستید یا نه. اگر از لیست عناوین مخصوص این کنسول خوشتان آمده و برای خرید آن می‌اندیشید، بگذارید سه سناریوی متفاوت را برای شما شرح دهم. اگر با یک تلویزیون 1080p به تجربه بازی‌ها می‌پردازید و برنامه‌ای برای ارتقا به نمایشگر 4K ندارید، پس Xbox One S گزینه بهتری برای شما خواهد بود البته شما مقداری بهبود گرافیکی را مشاهده می‌کنید اما در صورتی که تلویزیونی با پشتیبانی از 4K HDR نداشته باشید، واقعا ارزش پولی که می‌پردازید را نخواهد داشت ولی اگر در حال حاضر یک تلویزیون 4K و مدل معمولی Xbox One دارید چه؟ در این مورد من پیشنهاد می‌کنم در صورتی که پولی برای خرج به‌منظور دریافت وِیژگی بصری زیباتر و عملکرد بهتر بازی‌ها همراه‌تان است، Xbox One X را بخرید. با این حال، اگر هم صاحب نمایشگر 4K HDR هستید و کنسول ندارید و به خرید یکی فکر می‌کنید، Xbox One X انتخاب بسیار خوبی به حساب می‌آید."

تفاوت مدت زمان بارگذاری در Xbox One X و Xbox One S (هرچه کمتر، بهتر)



The Verge: 85/100

"Xbox One X در حال حاضر بهترین گرافیک ممکن برروی یک کنسول را ارائه می‌دهد. اگر انحصاری‌های Sony برای شما اهمیتی ندارد، بنابراین Xbox One X بهترین کنسول برای تجربه تمامی عناوین مولتی پلتفرم آینده خواهد بود. در صورتی که هم‌اکنون تعداد زیادی بازی دارید و از مدل معمولی استفاده می‌کنید، پس با داشتن یک نمایشگر 4K این یک ارتقا فوق‌العاده برای شما به حساب می‌آید. برای سایر افراد هم باید بگویم احتمالا این کنسول مناسب شما نیست. Sony واقعا انحصاری‌های جالبی در راه دارد و Microsoft با وجود سخت‌افزار، کار سختی برای مقابله با آن خواهد داشت. Microsoft وعده بهترین سخت‌افزار را داد و به آن عمل کرد اما چنین چیزی بدون بازی، هیچ و پوچ است."

"تفاوت Gears of War 4 برروی Xbox One X و Xbox One S در یک تلویزیون 1080p (سمت راست S و سمت چپ X)"

DualShockers:

"اگر شما یک تلویزیون 4K دارید یا نه و به یک اکوسیستم دیگر علاقه زیادی دارید، همچنان می‌توانید با Xbox One S از تجربه Xbox لذت ببرید. با این حال، اگر یک بازیکن مولتی پلتفرم هستید و علاقه‌ای برای خرج به‌منظور تجربه‌های انحصاری ندارید (که این عناوین با Xbox One X نه تنها برروی تلویزیون 4K، بلکه برروی تلویزیونی که هم‌اکنون داشته باشید هم شگفت‌انگیز به‌نظر می‌رسند)، خرید Xbox One X را به شما پیشنهاد می‌کنیم."

IGN: 87/100 (نمره و نقد نهایی نیستند)

"Xbox One X مجموعه تحسین برانگیزی از سخت‌افزار درون یک دستگاه زیبا و براق است. این کنسول تاکنون با بازی‌هایی که تست کرده‌ایم، تجربه خوب و آرامی را به‌همراه عملکرد قابل تحسینی در عناوین بهبود یافته خود ارائه می‌دهد. باورش سخت است که Gears of War 4 برروی کنسولی که قیمت آن نصف یک PC با مشخصات بالاست، تا این اندازه خوب به‌نظر برسد و روان اجرا شود. علاوه بر این، Xbox One X با پشتیبانی از پخش‌کننده Ultra-HD Bluray و صدای Atmos به علاقه‌مندان سینما و تئاتر هم کمک می‌رساند. با این حال، این سوال که در مقایسه با PS4 Pro چگونه بازی‌های ترد پارتی را اجرا می‌کند، فعلا بی‌پاسخ می‌ماند. ما تا 7 نوامبر (16 آبان) که به‌روزرسانی‌های بهبود دهنده آن‌ها منتشر می‌شوند، نمی‌توانیم از چیزی مطمئن باشیم."





