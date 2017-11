نقدها و نمرات عنوان Call of Duty:WWII منتشر شد

بالاخره انتظارها به پایان رسید و Call of Duty با عنوانی جدید بازگشت اما این بار با محتوای جنگ جهانی. هم زمان با انتشار رسمی عنوان محبوب و مورد انتظار Call of Duty:WWII، بسیاری از منتقدان صنعت بازی های ویدیویی نقد ها و نمرات این عنوان را منتشر ساخته اند که با یکدیگر مروری بر […]

شاید دلیل اصلی این موضوع که شرکت اکتیویژن به سراغ ساخت نسخه های مدرن فرانچایز Call of Duty رفت را بتوان مدیون موفقیت چشم گیر عنوان Call of Duty 4: Modern Warfare دانست. پس از سال ها عرضه بازی با محتوای جنگ جهانی، اکتیویژن، ناشر این فرانچایز در سال ۲۰۰۷ به سراغ ساخت عنوانی متفاوت رفت؛ شاهکاری به نام Modern Warfare که نام این فرانچایز را دوباره بر سر زبان ها انداخت. نسخه بعدی یعنی Call of Duty 5: World at War باز هم با مضمون جنگ جهانی عرضه شد اما با وجود این که این عنوان هنوز هم در نوع خود یک شاهکار است اما در نهایت میزان فروش آن نسبت به نسخه چهارم بسیار پایین بود. همین موضوع اکتیویژن را متفاعد کرد تا جنگ جهانی را رها کرده و پنج شماره بعدی این فرانچایز (به غیر از Black Ops) را با موضوع و محتوای جنگ های مدرن یا آینده نزدیک بسازد. به دنبال عرضه عنوان Battlefield 1 از سوی شرکت رقیب و فروش ضعیف Call of Duty: Infinite Warfare، مشخص بود که اکتیویژن برای فرار از شکست دوباره و بحران این فرانچایز محبوب را به ریشه های قدیمی اش یعنی جنگ جهانی باز گرداند که در نهایت عنوان Call of Duty:WWII را رسما معرفی کرد. اگرچه استودیوی اسلج همر اولین بار است که نسخه ای از این عوان با مضمون جنگ جهانی را می سازد اما سعی کرده تا در این زمینه بهترین ورود را داشته باشد.

Digital Chumps 9.5/10

Call of Duty:WWII بهترین عنوان این فرانچایز در این سال ها است. داستان شگفت انگیز، بخش چند نفره غنی همراه با بخش زامبی تیره و ترسناک آن باعث شده است تا این عنوان به یکی از کامل ترین و لذت بخش ترین تجربه های Call of Duty تبدیل شود.

GamesBeat 9.4/10

بخش چند نفره Call of Duty:WWII به دلیل بخش Warmode و اینکه دیگر شاهد ابر انسان ها نیستیم بهتر است. البته به نظر می رسد زامبی های نازی نیز اشاره ای به علاقه نازی ها و اعتقادات آن ها به علم غیب دارد. بخش تک نفره بازی نیز داستان یک جوخه با تعدادی شخصیت های قابل بازی را در طول نبرد حماسی آن ها در جنگ جهانی دوم روایت می کند که هر یک از نبردها شدید هستند. توجه و دقت سازندگان به جزییات بصری بازی به مانند کیفیت آب روانی که در جنگل مشاهده می شود بسیار شگفت انگیز بوده و این یک Call of Duty اصیل است.

IGN Italia ۸٫۵/۱۰

Call of Duty WWII یک مجموعه عالی است. بخش داستانی این عنوان اگرچه قابل پیش بینی است اما همچنان هیجان انگیز است. مرکز فرماندهی و بخش War Mode تجربه جدیدی را در بخش چند نفره ازائه داده و همچنین بخش زامبی نیز یک تجربه سخت و عمیق خواهد بود.

Game Informer 8.5/10

اگرچه بخش تک نفره داستان جالبی را ارائه نداده و به خصوص در جنگ هایی با مقیاس وسیع با مشکلاتی همراه است اما Call of Duty:WWII با بخش چند نفره، social hub و همچنین بخش زامبی توانسته تا به ریشه های قدیمی این فرانچایز باز گردد؛ درست همان چیزی که کاربران سال ها و از زمانی که برای اولین بار وارد جنگ های فضایی شده اند(اشاره به عنوان Call of Duty: Ghosts) مصرانه تقاضای آن را داشته اند.

GamesRadar 8/10

Call of Duty:WWII با مشکلاتی در بخش تک نفره همراه است اما در مجموع این عنوان یک تجربه تیراندازی خوب همراه با ایده های جدید برای بخش آنلاین را ارائه داده که کارهای زیادی می توان در آن انجام داد.

M3 7/10

Call of Duty:WWII در میان بحران هویتی قرار دارد اما با بازگشت به ریشه های قدیمی، گیم پلی بازی آهسته تر، تاکتیکی تر و حتی بسیار جذاب تر از وال رانینگ(wall running) و پرش دوتایی(double jumping) نسخه های قبلی است.

عنوان Call of Duty:WWII هم اکنون برای کنسول های پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه های شخصی در دسترس است.

منبع متن: gamefa