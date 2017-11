شایعه: تاریخ عرضه محتوای الحاقی جدید The Legend of Zelda: Breath of the Wild مشخص شد

خیلی‌‎ها منتظر عرضه دومین محتوای الحاقی بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild با نام The Champion’s Ballad هستند. حالا، اخباری به گوش رسیده که تاریخ عرضه احتمالی این محتوای الحاقی را فاش می‌کند. محتوای الحاقی The Champion’s Ballad قرار است داستانی باشد و ماجراهای جدیدی را به بازی اضافه کند. داستان محتوای […]

خیلی‌‎ها منتظر عرضه دومین محتوای الحاقی بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild با نام The Champion’s Ballad هستند. حالا، اخباری به گوش رسیده که تاریخ عرضه احتمالی این محتوای الحاقی را فاش می‌کند.

محتوای الحاقی The Champion’s Ballad قرار است داستانی باشد و ماجراهای جدیدی را به بازی اضافه کند. داستان محتوای الحاقی The Champion’s Ballad پس از ماجراهای بازی اصلی رخ می‌دهد و روی چهار قهرمان تمرکز دارد. البته یک خبر خوب دیگر مربوط به The Champion’s Ballad آن باشد که این محتوای الحاقی یک سیاه‌چاله جدید هم به بازی می‌افزاید. تنها خبری هم که تاکنون از زمان عرضه این بسته الحاقی در دست بوده آن است که همین امسال شاهد انتشار آن خواهیم بود.

البته اکنون به نظر اخباری در این مورد لو رفته است. یک کارت دانلود مربوط به اکسپنشن پس (Expansion Pass) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (که به شما اجازه دانلود هر دو محتوای الحاقی بازی را می‌دهد) در وبسایت ژاپنی بازی لیست شده و در آن صفحه، تاریخ عرضه The Champion’s Ballad روز بیست و سوم نوامبر (دوم آذر ماه) قید شده است.

البته، شاید این کارت دانلود به صورت کامل قبل از عرضه محتوای الحاقی The Champion’s Ballad در دسترس خریداران قرار بگیرد ولی این احتمال، بیایید روراست باشیم اصلاً زیاد نیست! احتمالاً نینتندو برنامه ریخته تا این کارت دانلود را به صورت همزمان با عرضه The Champion’s Ballad در دسترس خریداران قرار دهد. همچنین نسخه Explorer’s Edition بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild هم در همان روز در آمریکای شمالی عرضه خواهد شد پس تمام شواهد و قراین حاکی از آن است که باید روز دوم آذر منتظر عرضه محتوای الحاقی The Champion’s Ballad برای The Legend of Zelda: Breath of the Wild باشیم.

به هر حال تمامی این موارد می‌تواند درست از آب درنیاید پس باید منتظر اعلامیه رسمی نینتندو باشیم. بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild به عنوان یکی از برترین بازی‌های سال هم‌اکنون برای وی یو (Wii U) و نینتندو سوییچ در دسترس قرار دارد.

منبع متن: gamefa