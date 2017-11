برای تاج و تخت | نقد و بررسی بازی Game of Thrones: Conquest

بازی موبایل سریال “بازی تاج و تخت” هم منتشر شد. در ادامه تولید بازی های موبایلی برای عناوین سینمایی و بازی های رایانه‌ای مطرح نوبت به یکی از محبوب ترین سریال های تلویزیونی این روزها رسید و نسخه موبایل بازی تاج و تخت هم توسط برادران وارنر برای اندروید و آی‌او‌اس منتشر شد. این نسخه […]

بازی موبایل سریال “بازی تاج و تخت” هم منتشر شد. در ادامه تولید بازی های موبایلی برای عناوین سینمایی و بازی های رایانه‌ای مطرح نوبت به یکی از محبوب ترین سریال های تلویزیونی این روزها رسید و نسخه موبایل بازی تاج و تخت هم توسط برادران وارنر برای اندروید و آی‌او‌اس منتشر شد. این نسخه از بازی که به صورت رسمی تحت لیسانس HBO (شبکه سازنده سریال بازی تاج و تخت) است با عنوان Conquest یا همان فتح منتشر شده که پس از بازی سرزمین میانه: سایه جنگ (Middle-earth: Shadow of War) دومین بازی مطرح سیستم عامل های موبایلی در ماه اخیر است. در ادامه با بررسی بازی همراه باشید.

بازی Game of Thrones Conquest یکی از بازی های موبایلی است که تبلیغات گسترده‌ای برای آن شده و تقریبا به صورت روزانه در شبکه های اجتماعی بنرهای بازی به چشم ‌می‌خورد. تبلیغات گسترده برای بازی های موبایل امر مرسومی نیست و معمولا توسعه دهنده‌ها سعی می‌کنند بر روی کیفیت کار کنند تا یک بازیکن، سایر بازیکنان را به بازی دعوت کند اما متاسفانه با روند تجاری شدن بیش از حد بازی موبایل، پای تبلیغات هم به این پلفترم باز شده است. در نقد و بررسی بازی سرزمین میانه، عنوان شد که ایده تجاری بازی بسیار اذیت کننده شده و بازی به قانون پرداخت برای پیروزی نزدیک شده است اما خوشبخاته در این بازی فروشگاه محصولات نقش کمتری در بازی داشته و پیروزی و موفقیت خیلی به آن وابسته نیست. البته کاملا مشخص است که برای پیشرفت سریع‌تر در زمان کمتر باید هزینه کنید اما برای پیروزی در نبرد ها و یا گسترش قلمرو به خرید محصولات جانبی نیازی ندارید و واقعا این جای ‌خوشحالی است و می‌توان برای اولین بار این مورد را در بین موارد مثبت یک بازی به حساب آورد. باید گفت که قبل از تجربه بازی، همانند سایر بازی های مشابه انتظار یک بازی تکراری و خسته کننده با فروشگاهی ۲۴ ساعته را داشتم اما تنها فروشگاه بازی نقش کمرنگی داشت وگرنه تمامی موارد بازی همانند سایر بازی های مشابه هستند. بازی تماما یک کپی از بازی Clash of Kings است و دقیقا همان بازی استراتژی قلمرو محور مانند بازی موبایل The Godfather است. هر کدام از ناشران آی‌پی های بزرگ دقیقا به دنبال یک بازی موبایل به این شکل هستند و شاید نام این عناوین است که باعث می‌شود کاربران جذب آن شوند. اگر این بازی نام Game of Thrones را همراه خود نداشت، شاید در بهترین حالت برای یکماه می‌توانست هزار کاربر را بدست آورد اما این نام یک عنوان مطرح است که می‌تواند میلیون ها کاربر را ساعت ها مشغول خود کند.

نسخه موبایل بازی تاج و تخت یک بازی آنلاین استراتژی با محوریت تشکیل و گسترش قلمرو است. یک پایگاه اصلی در اختیار دارید و باید با جمع آوری منابع آن را گسترش داده و پایگاه های خود را تقویت کنید. در سربازخانه سربازان را آماده کرده و به جنگ سایر قلمرو ها بروید. این ها مواردی هستند که به صورت کلی در بازی های این سبک قرار دارند اما یک سری ویژگی های خاص باعث شده بازی مخصوصا برای هواداران این سریال جذاب‌تر به نظر آید و آن هم استفاده از نقشه و محیط های سریال اصلی است. در واقع تمامی اقلیم های مختلف و قلمرو های بازی در سریال وجود داشته و شما باید خود را برای رسیدن به پادشاهی همه آنها آماده و تجهیز کنید. اگر کمی از عقب‌تر به بازی نگاه کنیم همانند بازی کارتی Gwent در The Witcher 3: Wild Hunt، بازی Conquest هم یک بازی فرعی درون سریال “بازی تاج و تخت” است. Conquest در اصل یک بازی رومیزی معرفی شده که شما در محیط سریال در حال بازی آن هستید. به همین دلیل شاهد نبرد هایی برای مبارزه و بدست آوردن منابع نیستیم و برای نبرد صرفا یک مهره روی نقشه به سمت هدف حرکت کرده و آن را نابود می‌کند. به همین دلیل مبارزات بازی اصلا چیزی به تصورش را دارید نیستند و بسیار سطحی انجام می‌شوند. زمانی که قلمرو خود را بدست گرفتید، باز هم همانند بازی های مشابه باید با استفاده از سه منبع اصلی یعنی چوب، سنگ و طلا قلمرو خود را گسترش داده و امکانات جدیدی را به آن اضافه کنید. یکی از موارد مثبت بازی در همین مورد است. بازی Game of Thrones Conquest بناهای بسیار زیادی برای گسترش قلمرو دارد و علاوه بر آن جایگاه های بسیار زیادی هم برای آن در نظر گرفته شده اند که با افزایش سطح قلمرو می‌توانید زمین های بیشتری را در اختیار گرفته و مستعمره خود را بزرگ‌تر کنید. بازی نقشه بسیار وسیعی دارد. بزرگی این نقشه در حدی است که بتوانید میلیون ها کاربر را در طول و عرض جغرافیایی خاصی جای دهد. تمامی بازیکنان این بازی در یک نقطه مشخص در نقشه اصلی بازی جای گرفته‌اند که بعد از چندین مرحله می‌توانید قلمرو خود را در نقشه کمی جابه‌جا بکنید. تمامی بازیکنان دیگر چه در سطح شما باشند چه نباشند، در نقشه در گوشه و کنار شما قرار گرفته‌اند و هر موقع که جایگاه آن ها را خواستید می‌توانید با ساخت نیرو و سرباز به آن قلمرو حمله کرده و منابع آن را مال خود بکنید. باز هم طبق قوانین بازی های آنلاین قلمرو شما در ساعت هایی خاص توسط محافظ (Shield) محفوظ شده است و کسی نمی‌تواند در آن زمان به شما حمله کند. گستردگی نقشه بازی به قدری است که به جرئت می‌توان Game of Thrones Conquest را یکی از گسترده ترین بازی های موبایل به حساب آورد. شاید اگر بازی Clash of Clans هم با آن کاربران چند‌صد میلیونی خود، همچین طرحی را اجرا می‌کرد، می‌توانست لقب گسترده ترین بازی موبایل را از آن خود کند. جدا از تقسیم بندی در لیگ های مختلف برای بازیکنان، تمامی نقشه که تحت عنوان نقشه جنگ معرفی می‌شود، شامل اقلیم های مختلفی است که در سریال اصلی شاهد آنها بوده‌ایم. هر کدام از اقلیم ها شرایط محیطی کاملا متفاوتی داشته و باید برای رسیدن به آنها قلمرو های دیگران را فتح کنید.

همانطور که در ابتدا گفته شده المان های بازی شباهت بسیار زیادی به سایر بازی های مشابه دارد و این اصلا نکته مثبتی نیست و باعث شده با یک بازی تکراری طرف باشیم. درست که برخلاف بسیاری از بازی‌ها، خلاقیتی در آن به واسطه سریال منبع، در بازی دیده می‌شود اما این گیم‌پلی بازی است که باید بتواند بازیبازان را ساعت ها مشغول خود کرده و آن را راضی نگه دارد تا نه تنها دوباره بازی را تجربه کنند، بلکه از سایر دوستانشان هم بخواهند که به عضویت بازی دربیایند. گیم‌پلی بازی چیز جدید برای عرضه نداشته و کاملا تکراری است. تکراری بودن و خسته کننده بودن کاملا دو موضوع متفاوت است و یک بازی موبایل می‌تواند از لحاظ سبک تکراری باشد اما راه هایی برای جلوگیری از خسته کننده شدن، وجود دارند. اما اگر یک بازی خسته‌کننده باشد، حتی اگر سبکی نو را ارایه دهد، نمی‌تواند بازیکن را دوباره برای تجربه مجدد جذب کند. حال در این بازی شاهد یک روند تکراری هستیم. شما باید روزانه قلمرو خود را چک کنید. گندم کشت شده را برداشت کنید. سرباز های جدیدی را تمرین داده و به جنگ راهزن های بازی بروید. این روندی است که می‌تواند بعد از یکی‌دو روز تجربه بازی شما را از بازی دور کند. مهم‌ترین نکته مثبت برای یک بازی موبایل داشتن ارزش تکرار است و باید در مورد این بازی گفت که واقعا هیچ ارزشی در بازی دیده نمی‌شود و نمی‌تواند شما را در دراز مدت جذب خود کند و حتما جز دسته‌ای از بازی ها قرار خواهد گرفت که بعد زمانی که دوره تبلیغاتش تمام شد به مرور تعداد کاربرانش کمتر می‌شود. Game of Thrones Conquest از بازی مشابه دنیای سینما و تلویزیونی خود یعنی بازی موبایل پدرخوانده هم ضعیف‌تر عمل کرده است. در بازی پدرخواند حداقل شاهد دو بازی در فرم یک بازی بودیم. در واقع پدرخوانده علاوه بر یک بازی استراتژیک برای مدیریت قلمرو، یک بازی کارتی برای مبارزات در خود داشت که حداقل باعث می‌شد روند بازی با توجه به سخت شدن هوش مصنوعی، کمی درگیر کننده و جذاب به‌نظر آید اما در بازی تاج و تخت حتی شاهد یک گیم‌پلی جذاب نیستیم. نکته قابل ذکر در بخش مبارزات بازی، بی‌کاربرد بودن بسیاری از سربازان است. در نوع حمله بازی، نیازی به حضور فیزیکی سرباز ها نیست اما قدرت هایی ویژه و سطح آنها می‌تواند پیروزی شما را به همراه داشته باشد. یکی از دلایل برای بی‌کاربرد بودن برخی سرباز ها این است که صرفا برای یک نوع خاص موجودات درون بازی ساخته شده‌اند و به غیر از کشتن آن موجود کار دیگری انجام نخواهند داد. موجوداتی که نام می‌بریم، راهزن هایی در بازی هستند که به صورت تصادفی (!) در نقشه پراکنده شده اند و شما برای عبور از قسمت هایی مجبور به مبارزه با آنها هستید. البته مبارزه با این راهزن ها اجباری نیست و می‌توانید بدون درگیری با آنها به ادامه بازی بپردازید اما کشتن آنها برای شما امتیازاتی را به همراه خواهد داشت که برای تقویت نیرو ها و قلمرو خود ضروری به نظر می‌رسد.

بازی هایی که توسط شرکت برادران وارنر بر روی موبایل منتشر شده اند کیفیت تصویری بسیار خوبی دارند و همانطور که در مقاله نقد بازی سرزمین میانه گفته شد، Warner Bros هم همانند گیم‌لافت (Gameloft) در موبایل به دنبال امضا و سبک خاص خود است. بازی Game of Thrones Conquest از لحاظ کیفیت تصویر خوب است اما افت فریم ریت های شدیدی در بازی وجود دارد که در بازی کردن روی بهترین سخت افزار موبایل هم مشکلاتی را به همراه دارد. مطابق انتظار بازی روی سیستم عامل اندروید کمی بی‌ثبات‌تر از نسخه آی‌او‌اس آن است اما در نسخه آی‌او‌اس هم شاهد مشکلاتی هستیم که تنها بازی را در حالت پایه اجرا می‌کند و اصلا نمی‌توان سطح قابل قبولی را در این بازی (حداقل در این زمان) تجربه کرد. گاهی فشرده‌سازی بیش از حد فایل ها برای کاهش حجم بازی این مشکلات گرافیکی را به همراه دارد و برای اولین بار نیست که در بازی های شرکت برادران وارنر با این قضیه روبرو می‌شویم. پیش‌تر بازی فیلم سینمایی جاذبه (Gravity) هم دارای مشکلات شدید گرافیکی بود. جدا از بخش گرافیک فنی که هنوز جای کار دارد و انتظار می‌روند با انتشار بروزرسانی هایی شرایط بهتری برای اجرا مهیا شود، بازی از لحاط گرافیک هنری بسیار خوب است. کیفیت طراحی هنری بازی با اینکه در سطح بسیار خوبی است اما نمی‌توان آن را به عنوان یک شاخص مثبت برای بازی درنظر گرفت زیرا در میان بازی های موبایلی که منتشر می‌شوند، حداقل هایی وجود دارند که تبعیت نکردن از آنها عجیب است.

موسیقی متن بازی هم کاملا همان اثر جذاب سریال است اما همانند اسپیکری روشن، از اول تا آخر در حال پخش است و این موسیقی زیبا را در دراز مدت آزار دهنده می‌کند. اصلا تعریفی از موسیقی متن در بازی درنظر گرفته نشده و از اولین صفحه شروع بازی تا زمانی که بر روی Exit می‌زنید، موسیقی بازی در حال پخش است که خوشبخاته قابلیت قطع آن در تنظیمات بازی ممکن است. صداگذاری بازی هم تعریف خاصی ندارد و نمی‌توان چیز خاصی در مورد آن گفت ولی مشکلی برای شما پیش نخواهد آورد!

در پایان باید گفت که باز هم با یک بازی تکراری طرف هستیم که برای گروهی از مخاطبین سریال شاید اندکی جذاب باشد. استفاده از چهره جان اسنو و دنریس تارگرین روی پوستر های بازی هم نمی‌تواند برای دراز مدت بازیکنان را راضی نگه دارد. بازی مشکلاتی ریز و درشتی دارد که همه آنها باعث می‌شوند نتوان آن را جز برترین بازی های سال موبایل قرار داد. یکی از نکات مثبت این سبک از بازی سازی این است که بازیکنان به مرور از آنها خسته شده و دیگر به سراغ این دست از بازی ها نمی‌روند و این فرصتی است برای بازیسازان مستقل که ایده های خود را به کار گرفته و کاربران را جذب بازی خود کنند. این سبک از بازی سازی شاید در سال های آینده به صورت کامل توسط بازیکنان پس زده شود اما هر سالی هم بگذرد باز طرفدارانی در هر آی‌پی وجود دارند که هر محصولی را با نام عنوان موردنظرشان خریداری کنند. در ابتدی متن گفته شد که یکی از موارد مثبت بازی عدم تمرکز بر روی ایده تجاری بازی بوده است. اگر بازی کاملا وابسته به فروشگاه بود قطعا نمره بسیار کمتری دریافت می‌کرد. بسیاری از بازی هایی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته‌شده اند، بازی خوبی بوده و گیم‌پلی قابل قبولی داشته‌اند اما به دلیل ایده تجاری و سیاست های آن کنار گذاشته شده اند. Game of Thrones Conquest فرصت بسیار خوبی داشت که با توجه به فروشگاه تقریبا بی‌تاثیر یک محتوا قابل قبول را ارایه دهد تا بسیار بیشتر مورد توجه قرار گیرد اما متاسفانه خود بازی همچنان جای کار دارد.

منبع متن: gamefa