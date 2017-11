Super Mario Odyssey موفق شد بالاتر از عناوینی همچون New Super Mario Bros. Wii و Mario Kart Wii، نام خود را در صدر لیست سریع‌ترین فروش عناوین سوپر ماریو قرار دهد. Super Mario Odyssey به رکوردشکنی‌هایش ادامه می‌دهد و نینتندو به‌تازگی تایید کرده که این بازی، در میان تمامی عناوین سوپر ماریو، سریع‌ترین فروش را […]

Super Mario Odyssey موفق شد بالاتر از عناوینی همچون New Super Mario Bros. Wii و Mario Kart Wii، نام خود را در صدر لیست سریع‌ترین فروش عناوین سوپر ماریو قرار دهد.

Super Mario Odyssey به رکوردشکنی‌هایش ادامه می‌دهد و نینتندو به‌تازگی تایید کرده که این بازی، در میان تمامی عناوین سوپر ماریو، سریع‌ترین فروش را دارد و این رکورد را در آمریکای شمالی و اروپا، از خود به‌‎جا گذاشته است. بدین ترتیب احتمال دارد که Super Mario Odyssey از New Super Mario Bros. Wii، که موفق به فروش ۳۰ میلیون نسخه در سراسر جهان شده، نیز پیشی بگیرد.

در ژاپن، Super Mario Odyssey به رکورد سریع‌ترین فروش عناوین سه بعدی دست یافت اما کمی با عناوین دو بعدی فاصله دارد. این تمام ماجرا نیست و نینتندو همچنین اعلام کرده است که نینتندو سوییچ موفق به فروش ۲٫۶ میلیون نسخه‌ای در آمریکای شمالی شده است و Super Mario Odyssey نیز در عرض فقط ۵ روز، به فروش ۱٫۱ میلیون نسخه‌ای در ایالات متحده دست یافته که خبر خوبی برای نینتندو و طرفدارانش محسوب می‌شود.

البته که این موفقیت برای نینتندو چیز تازه‌ای نیست و آن‌ها در سال جاری میلادی، عناوینی همچون The Legend of Zelda: Breath of the Wild، Mario Kart 8 Deluxe و Splatoon 2 را روانه بازار کرده‌اند. موفقیت Super Mario Odyssey نیز بازگشت نینتندو در سال ۲۰۱۷ را باشکوه‌تر از قبل می‌کند.

Super Mario Odyssey در ۲۷ اکتبر سال جاری، برای نینتندو سوییچ عرضه شد.

منبع متن: gamefa