در کنفرانس BlizzCon ۲۰۱۷ چه گذشت؟

شرکت بلیزارد هر ساله در کنفرانسی با نام BlizzCon علاقه‌مندان را از آخرین خبر‌ها و اطلاعات از بازی‌های بزرگش مطلع می‌کند. شب گذشته هم کنفرانس خبری این شرکت برگزار شد و اطلاعات جالبی از بازی‌هایی چون Overwatch، World of Warcraft، Heartstone، Heroes of the Strom و StarCraft 2 منتشر شد که تصمیم بر این گرفتیم تا این اخبار را در یک مطلب جامع در اختیار شما طرفداران این شرکت قرار بدهیم.

Overwatch

شاید بهترین خبر دیشب برای طرفداران این بازی اضافه شدن یک شخصیت التیام‌دهنده (Healer) دیگر به نام Moira به بازی است. شخصیت جالبی که پیشینه‌ داستانی‌ او به شخصیت Reaper گره خورده‌ است. Moira یک دانشمند است که در تاریکی زندگی می‌کند و با این که قدرت حمله و وارد کردن آسیب به دشمنان را هم دارد اما بهترین قابلیتش التیام زخم‌های هم‌تیمی‌ها به عنوان یک قهرمان پشتیبان است.

نقشه جدید و جذابی به نام BlizzardWorld قرار است که به بازی اضافه شود. این نقشه اساسا یک شهر بازی است که بر اساس بازی‌های مختلف بلیزارد ساخته شده است. به صورتی که مناطق آن شما را به یاد مناطق World of Warcraft،Heartstone و Heroes of the Storm خواهد انداخت که برای طرفداران بلیزارد مطئمنا جذاب خواهد بود. برای تجربه بازی در این نقشه باید تا اوایل ۲۰۱۸ صبر کنید.

در ادامه نمایش بلیزارد یک انیمیشن کوتاه دیگر از شخصیت‌های این بازی را منتشر کرد. این بار بر اساس شخصیت چکش به دست این بازی یعنی Reinhardt. این انیمیشن به شدت احساسی است و با نام Honor and Glory در اینترنت منتشر شده است. این انیمیشن هفت و نیم دقیقه‌ای را از دست ندهید.

برای پایان نمایش این بازی در کنفرانس دیشب، بلیزارد لباس‌های (Skin) جدیدی برای این عنوان شوتر معرفی کرد. بسیاری از این لباس‌ها بر اساس بازی‌های دیگر بلیزارد هستند. جمعا ۸ لباس معرفی شد که از بین آن‌ها می‌توان به لباس Roadhog که بر اساس شخصیت Butcher بازی Diablo است و همین‌طور لباس Zarya که بر اساس بارباریان‌های باز هم Diablo است، اشاره کرد. بعضی از این لباس‌های مثل لباس‌های Reinhardt و Mei هم بر اساس انیمیشن‌های کوتاه به تازگی منتشر شده از بازی هستند. برای امتحان کردن این لباس‌ها باید تا اوایل ۲۰۱۸ صبر کنید. خبر خوش این است که لباس‌ها محدود به لوت‌باکس‌های دوره‌ای نبوده و در لوت‌باکس‌های استاندارد هم برایتان پیدا خواهد شد و یا می‌توانید به صورت آزاد با پول درون بازی آن‌ها را خریداری کنید.

Hearthstone

بسته الحاقی جدیدی به نام Kobolds & Catacombs قرار است برای این بازی کارتی منتشر شود. این بسته شامل یک بخش تک‌نفره جدید به نام Dungeon Run هم می‌باشد که به گفته سازندگان تا به حال چنین چیزی را نساخته‌اند. در این حالت شما باید غول‌های بازی را شکست دهید و به غارت بپردازید و سطح شخصیت خود را بالا ببرید. بازیکنان با یک دسته کارت ۱۰‌تایی آغاز می‌کنند و باید ۸ غول تصادفی از ۴۸ عدد را شکست دهند. با شکست هر غول شما با تعدادی بسته قابل غارت مواجه می‌شوید که در هر کدام ۳ کارت وجود دارد. اگر که شکست بخورید و ببازید باید از اول شروع کنید. این حالت بازی به صورت رایگان در ماه دسامبر عرضه خواهد شد. اگر بعد از عرضه این بسته الحاقی وارد بازی و حساب کاربری خود شوید یک کارت Legendary تصادفی را می‌توانید دریافت کنید.

Heroes of the Storm

در ادامه کنفرانس، از شخصیت‌های جدیدی برای اضافه شدن به این بازی رونمایی شد. یک تریلر سینماتیک به نمایش درآمد که از اضافه شدن شخصیت‌هایی چون Hanzo و Alexstrasza به ترتیب از بازی‌های Overwatch و Warcraft خبر داد.

بر اساس سخنان کیو میلکر از بلیزارد، Alexstrasza یک پشتیبان از راه دور است که می‌تواند هم‌تیمی‌ها را التیام بدهد و بر اساس ویژگی خاصی که دارد تبدیل به یک اژدها شود. Hanzo هم یک قاتل از راه دور است که هم می‌تواند دشمنان را از پا دربیاورد و هم به عنوان یک دیده‌بان یا Scout عمل کند.

بلیزارد از ارائه آپدیت‌های جدیدی برای این بازی هم خبر داد. بهبود سیستم دوربین بازی و همین‌طور چت صوتی در بازی به همراه بهبودی‌های عملکردی در برنامه بلیزارد برای این بازی است. این آپدیت در ۲۰۱۸ عرضه خواهد شد.

رایگان شدن StarCraft II

خبر کوتاه اما هیجان‌انگیزی هم از این بازی برای علاقه‌مندان منتشر شد. با این که این بازی تقریبا هفت سال پیش عرضه شد اما تا به این لحظه یکی از محبوب‌ترین و موفق‌ترین عناوین بلیزارد باقی مانده است. حالا اگر تا به حال موفق به تجربه این عنوان نشده‌اید به زودی می‌توانید به صورت رایگان به تجربه آن بپردازید. بلیزارد رسما در کنفرانس دیشب اعلام کرد که این بازی استراتژی قرار است به صورت رایگان عرضه شود. شما علاقه‌مندان می‌توانید از ۲۳ آبان بخش تک نفره Star Craft II را به صورت کاملا رایگان بازی کنید. برای بازی در بخش چند نفره به صورت Ranked ابتدا باید ۱۰ بازی با هوش مصنوعی یا بازی چند نفره معمولی را ببرید.

اگر که این بازی را خریداری کرده‌اید ناامید نشوید چرا که بلیزارد به خریداران این بازی هم یک هدیه قرار است بدهد. تمام بازیکنانی که StarCraft II را خریداری کرده‌اند بسته الحاقی Heart of the Swarm را به رایگان دریافت خواهند کرد. بنابراین بین تاریخ ۱۷ آبان تا ۱۷ آذر به داخل حساب کاربری خود بروید تا این بسته الحاقی را اضافه کنید.

World of Warcraft

به دلیل درخواست زیاد طرفداران این بازی، بالاخره بلیزارد حالتی به نام World of Warcraft Classic را اضافه کرد که با استفاده از آن شما می‌توانید به دنیای آغازین این بازی قبل از تمام آپدیت‌ها و بسته‌های الحاقی سفر کنید. متاسفانه اطلاعات زیادی از این که چگونه این حالت کار می‌کند منتشر نشد.

آپدیت ۷.۳.۵ قرار است به بازی اضافه شود که تغییراتی را به بخش بالا رفتن سطح شخصیت اضافه می‌کند و به شما انعطاف بیشتری در تجربه محتویات بازی می‌دهد. این آپدیت در هفته‌های آینده منتشر می‌شود.

در پایان پنل این بازی، سازندگان از بسته الحاقی جدیدی به نام Battle For Azeroth رونمایی کردند. این بسته الحاقی به نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین آپدیتی باشد که بازی تا به حال دیده است. در Battle For Azeroth بازیکنان با مناطق جدیدی از Azeroth آشنا می‌شوند. قاره‌های جدیدی از Kul Tiras و Zandalar به همراه چندین جزیره دیگر هم وجود دارد که شما می‌توانید در آن‌ها به اکتشاف بپردازید. Dungeonها و Raidهای جدیدی هم قرار است اضافه شود. سازندگان گفته‌اند که این جاه‌طلبانه‌ترین آپدیت برای این بازی است. پیشنهاد می‌شود ویدیوی سینماتیک منتشر شده از این بسته الحاقی را در زیر مشاهده کنید.

در پایان این مطلب کدام خبر شما را بیش از بقیه هیجان‌زده کرد؟ در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

