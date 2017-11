مدتی است که سازندگان گزینه‌های مختلفی را برای اجرای عناوینشان برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس وان ایکس به مانند رایانه‌های شخصی فراهم می‌کنند که The Surge نیز یکی از این بازی‌هاست. مدیر بازاریابی و روبط عمومی The Surge یعنی Michael Hoss از Deck13، اخیراً مصاحبه‌ای با وب‌سایت WCCFTech داشته و طی آن از دو […]

مدیر بازاریابی و روبط عمومی The Surge یعنی Michael Hoss از Deck13، اخیراً مصاحبه‌ای با وب‌سایت WCCFTech داشته و طی آن از دو گزینه برای اجرای این بازی روی ایکس‌باکس وان ایکس خبر داده است. طبق گفته‌ی وی، The Surge را باید با رزولوشن ۱۰۸۰p و نرخ فریم ۶۰ اجرا نمایید یا اینکه رزولوشن آن را به ۱۸۰۰p ارتقا دهید و در عوض، با نرخ فریم ۳۰ تجربه کنید. لازم به ذکر است که به‌روزرسان ایکس‌باکس وان ایکس این عنوان همزمان با بسته‌ی الحاقی جدیدش در ماه جاری به انتشار می‌رسد.

The Surge هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان قرار دارد و به‌تازگی نیز از محتوای الحاقی A Walk in the Park و نسخه‌ی Complete آن رونمایی شده است.

