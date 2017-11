دسترسی زودهنگام | بررسی تعدادی از بازی های Early Access استیم

Early Access، یکی از سرویس‌های شبکه Steam است که به سازندگان اجازه می‌دهد بازیشان را پیش از عرضه رسمی، در اختیار تمامی بازیکنانی که آن را پیش‌خرید کرده‌اند قرار دهند و به تدریج با توجه به نظرات آن‌ها بازی را توسعه داده و بخش‌های مختلفی را به آن اضافه کند تا زمان انتشار رسمی آن […]

Early Access، یکی از سرویس‌های شبکه Steam است که به سازندگان اجازه می‌دهد بازیشان را پیش از عرضه رسمی، در اختیار تمامی بازیکنانی که آن را پیش‌خرید کرده‌اند قرار دهند و به تدریج با توجه به نظرات آن‌ها بازی را توسعه داده و بخش‌های مختلفی را به آن اضافه کند تا زمان انتشار رسمی آن برسد. در ادامه می‌خواهیم تعدادی از این بازی‌هایی که از این سرویس استفاده می‌کنند را بررسی کنیم.

توجه: این مقاله با توجه به مطلب مجله GamesTM نوشته شده است. لیست ترتیب خاصی ندارد. ضمناً سعی شده است بازی‌های جدید ناشناخته یا عناوین قدیمی‌تری که مدت زیادی از عرضه آن‌ها به صورت Early Access می‌گذرد و ممکن است فراموش شده باشند بررسی شوند. از این رو عنوانی نظیر PlayerUnknown’s Battleground به دلیل این که هم اکنون محبوبیت بالایی دارد و شناخته شده است در این لیست حضور ندارد.

DayZ

سازنده: Bohemia Interactive | شانس عرضه شدن به صورت نهایی: ۳ از ۱۰

موضوع بازی:

شما بازی را در یک محیط زامبی زده آخرالزمانی شروع کرده و در ابتدا هیچ امکاناتی ندارید. در این بازی باید در این فضای پر از زامبی به دنبال غذا، آب، پوشاک، وسایل درمانی و صد البته سلاح بگردید تا بقای خود را تضمین کنید. زامبی‌ها هر چند شاید خیلی مشکل‌ساز نباشند اما باید بدانید که مرگ در این بازی به معنای اتمام همه‌چیز و شروع مجدد از صفر است و همین موضوع به شدت سطح استرس و هیجان را در بازی بالا می‌برد. در بازی با بازیکنان دیگر نیز برخورد خواهید کرد که گاهی اوقات ممکن است با شما همکاری کنند و گاهی نیز برای به دست آوردن وسایلتان شما را خواهند کشت.

سطح تغییرات:

این بازی در ابتدا به صورت یک مود برای عنوان ArmA 2 بود ولی به تدریج تبدیل به یک عنوان مستقل شد و در استیم به صورت Early Access عرضه شد. بازی در روزهای ابتدایی تغییرات بسیار زیادی داشت و توجهات نسبت به آن در حد توجهاتی که امروزه به PlayerUnknown’s Battlegrounds می‌شود بود ولی به تدریج سرعت رشد آن کند شد و در سال ۲۰۱۴ رئیس اصلی پروژه این بازی استودیو را ترک کرد و به تدریج صبر طرفداران نیز با محقق نشدن وعده‌های سازندگان تمام شد. این بازی در این روزها روند رشد بسیار کندی دارد و بعید است که در نهایت به موفقیت برسد.

Oxygen Not Included

سازنده: Klei Entertainment | شانس عرضه شدن به صورت نهایی: ۹ از ۱۰

موضوع بازی:

خود سازنده این بازی را “شبیه‌ساز کلونی فضایی” توصیف کرده است. در این بازی شما باید یک پایگاه در یک سیارک فضایی ایجاد کنید. چیزی که بازی را جذاب می‌کند، علاوه بر به دست آوردن منابع و پایدار نگه داشتن سطح اکسیژن، برخورد روانی افراد گروه نسبت به مسائل و رویدادهای مختلف است که باید به خوبی از پس مدیریت آن بر بیایید.

سطح تغییرات:

مدت زمان زیادی از عرضه این عنوان به صورت Early Access نمی‌گذرد و از این رو تغییرات زیادی را شاهد نبوده‌ایم. ولی با توجه به این که Klei Entertainment پیش‌تر عناوینی موفقی نظیر Don’t Starve و Invisible inc. را به صورت Early Access منتشر کرده بود و در طول زمان و با تکامل آن‌ها، در هنگام عرضه رسمی با عناوین بسیار موفقی رو به رو شدیم، انتظار می‌رود که Oxygen Not Included نیز در نهایت موفق شود.

Rust

سازنده: Facepunch Studios | شانس عرضه شدن به صورت نهایی: ۶ از ۱۰

موضوع بازی:

Rust تا حدودی شبیه DayZ است. شما بازی را بدون هیچ گونه امکاناتی شروع می‌کنید و باید به تدریج با جمع آوری منابع پیشرفت کرده و به وضعیت بهتری دست یابید. تفاوت اصلی آن با DayZ در تمرکز Rust بر روی ایجاد آیتم‌های مختلف و ساخت مقر است. تمرکز بازی روی کنار هم جمع شدن تعدادی از دوستان در کنار هم و ساخت یک مقر محکم و سپس حمله به سایر مقرها و غارت آن‌ها برای منابع بیش‌تر است.

سطح تغییرات:

این بازی در ابتدا فقط یک کلون از بازی DayZ بود و به سرعت مسیر خود را پیدا کرد و راهش را از یک عنوان تقلیدی جدا کرد. در این مدت بازی تغییرات زیادی داشته و مثلاً در سال ۲۰۱۴ زامبی‌ها از بازی حذف شدند و به جای آن حیوانات جایگزین شدند. به تازگی نیز سیستم تجربه که برای ساخت و ساز به کار می‌رفت از بازی حذف شده و هر کسی در صورت داشتن آیتم‌های مورد نیاز می‌تواند وسیله مد نظر خود را بسازد. در کل به نظر می‌رسد که احتمالاً این بازی اگر همین روند را ادامه دهد شانس موفقیت و عرضه نهایی را داشته باشد.

Factorio

سازنده: Wube Software | شانس عرضه به صورت نهایی: ۸ از ۱۰

موضوع بازی:

می‌توان برای فهمیدن Factorio بازی را یک SimCity در سبک استراتژی هم‌زمان در نظر گرفت. در این بازی شما باید اقدام به ساخت و ساز کارخانه‌هایی بکنید که به سرعت تبدیل به سیستم بسیار پیچیده‌ای از دستگاه‌های استخراج منابع می‌شوند و شما وظیفه مدیریت آن‌ها را دارید. در این میان دشمنانی نیز حضور دارند که باید جلوی آسیب رساندن آن‌ها به تأسیساتتان را بگیرید. بعضی از کاربران در این بازی توانسته‌اند کارهای بسیار عجیبی انجام دهند. به عنوان مثال یکی از کاربران با کنار هم قرار دادن تعداد زیادی کارخانه و مجهز کردن آن‌ها به نور، توانسته ویدیو کلیپ پخش شده در حین یک موسیقی را به صورت پیکسلی در بازی شبیه‌سازی کند که کار بسیار عجیبی است و دامنه گسترده کارهای قابل انجام با این بازی را نشان می‌دهد.

سطح تغییرات:

Factorio حتی در زمان عرضه در Early Access نیز وضعیت خوبی داشت ولی با این حال سازندگان از گسترش آن دست نکشیدند و در این مدت تغییراتی نظیر برطرف کردن باگ‌ها، تغییر در رابط کاربری و اضافه کردن ویژگی‌هایی جدیدی نظیر انرژی هسته‌ای و کتابخانه طرح‌های اولیه (Blueprint) به بازی اضافه شده است. سازندگان نیز مدام در مورد پیشرفت بازی پست‌هایی را ارسال می‌کنند و از کاربران نیز فیدبک های لازم برای ارتقای سطح کیفی بازی را دریافت می‌کنند.

Besiege

سازنده: Spiderling Studios | شانس عرضه شدن به صورت نهایی: ۸ از ۱۰

موضوع بازی:

در ابتدای هر مرحله به شما یک هدف نظیر نابودی یک ساختمان یا تعداد مشخصی از دشمنان داده می‌شود. سپس شما باید به طراحی یک وسیله قرون‌وسطایی از طریق چوب، سنگ و فلزات و به همراه ابزارهای مختلفی نظیر چرخ دنده و… اقدام کنید و سپس از این وسیله برای انجام هدف مرحله استفاده کنید. سیستم خوب فیزیک بازی در افزایش سطح کیفی این بازی نقش مؤثری را ایفا کرده است.

سطح تغییرات:

فارغ از این که در این مدت مراحل و ابزار و وسایل زیادی به این بازی اضافه شده است، یکی از مهم‌ترین کارهای سازندگان، تغییر موتور بازی از Unity 4 به Unity 5 بوده است که موجب پیشرفت‌های بسیاری در زمینه فیزیک و کیفیت بصری بازی شده است. قرار است در ادامه بخش چندنفره‌ای نیز به بازی اضافه شود که افراد می‌توانند هر کدام با طراحی دستگاه‌های اقدام به نابودی همدیگر کرده یا با هم برای رسیدن به هدفی مشخص تلاش کنند.

Subnautica

سازنده: Unknown World Entertainments | شانس عرضه شدن به صورت نهایی: ۷ از ۱۰

موضوع بازی:

هدف شما در این بازی جهان باز که در زیردریا است، بقا، جست‌وجو و در نهایت فرار کردن از خطرات است. تمامی چیزها از چاقو گرفته تا زیردریایی در این بازی قابل ساختن هستند. این بازی توانسته به خوبی زیبایی و شگفتی یک دنیای ناشناخته را به تصویر کشیده و در عین حال حس انزوا و ترسی را که چنین محیط‌های ناشناخته‌ای ایجاد می‌کنند، به خوبی منتقل می‌کنند.

سطح تغییرات:

این بازی از نظر دریافت نظرات بازیکنان فوق‌العاده عمل کرده است. جدا از سیستم فیدبکی که درون بازی گنجانده شده، یکسری بخش‌های عمومی نیز در نظر گرفته شده که بازیکنان می‌توانند پروسه پیشرفت بازی را بررسی کرده و درخواست‌های خود را به سازندگان ارائه بدهند. این بازی هر چند هفته آپدیت شده و آیتم‌ها و ویژگی‌هایی جدیدی به بازی اضافه شده و ضمناً کیفیت بصری آن نیز افزایش می‌دهد و حتی قابلیت واقعیت مجازی نیز به بازی اضافه شده است. سطح پیشرفت این بازی خوب است و نوید عنوانی بسیار عالی را می‌دهد.

The Long Dark

سازنده: Hinterland Studio | شانس عرضه شدن به صورت نهایی: ۱۰ از ۱۰ (عرضه شده)

موضوع بازی:

The Long Dark عنوانی کاملاً مبتنی بر بقا است. در این بازی دشمنان شما زامبی‌ها یا موجودات آخرالزمانی دیگر نیستند بلکه مهم‌ترین دشمنان، گرسنگی، تشنگی، سرما و خستگی هستند. این بازی اصلاً آسان نیست و باید به شدت ماهر باشید تا بتوانید در شرایط سخت این بازی و در کنار حیوانات وحشی جنگل‌های بازی دوام بیاورید.

سطح تغییرات:

این بازی همواره قرار بوده که بخش داستانی داشته باشد ولی سازنده ابتدا تمرکز خود را روی بخش sandbox بازی گذاشته است تا مطمئن شود که مکانیک‌های بقای بازی به خوبی پیاده‌سازی شده‌اند و سپس سراغ داستان برود. اولین قسمت از بخش داستانی بازی در ماه اوت منتشر خواهد شد و در طول این مدت نیز همواره به طور هفتگی آپدیت‌هایی برای بهتر کردن تجربه بازی منتشر شده است. این بازی در ۱ آگوست ۲۰۱۷ (۱۰ مرداد ۱۳۹۶) به صورت نهایی عرضه شد.

Medieval Engineers

سازنده: Keen Software House | شانس عرضه شدن به صورت نهایی: ۶ از ۱۰

موضوع بازی:

این بازی به طور کلی در مورد ساخت و ساز به سبک قرون‌وسطایی است. علاوه بر این که امکان ساختن بناها و قلعه‌های قرون‌وسطایی وجود دارد، امکان ساخت وسایلی نظیر منجنیق نیز در این بازی مهیا شده است. چیزی که این بازی را متمایز از عناوین مشابه می‌کند این است که در Medieval Engineers، باید به طور دقیقاً به ساختار ساختمانی که می‌سازید نیز توجه کنید و فقط قرار دادن مواد اولیه روی هم اهمیت ندارد؛ اگر بدون یک پایه محکم برج بلندی را بسازید، قطعاً خراب خواهد شد.

سطح تغییرات:

این بازی در ابتدا بر پایه کارهای سازنده در بازی Space Engineers ساخته شد که اتفاقاً آن عنوان هم در وضعیت Early Access قرار دارد. یکی از نگرانی‌هایی که در مورد ساخت این دو عنوان وجود دارد این بوده که شاید سازندگان نتوانند به طور دقیق زمان و نفرات مشغول به ساخت این دو بازی را مدیریت کنند. به هر حال فعلاً برای Medieval Engineers، آپدیت‌هایی به طور هفتگی برای رفع مشکلات عرضه می‌شود و هر چند ماه نیز آپدیت‌هایی با تغییرات بزرگ در اختیار خریداران قرار می‌گیرد ولی معلوم نیست که آیا این بازی در نهایت می‌تواند به صورت نهایی عرضه شود یا خیر.

H1Z1: King of the Kill

سازنده: Daybreak Game Company | شانس عرضه شدن به صورت نهایی: ۵ از ۱۰

موضوع بازی:

در King of the Kill، شما باید به سرعت اقدام به جمع آوری منابع کرده و هر چه سریع‌تر اقدام به نابودی سایر بازیکنانی که حضور دارند بکنید و آخرین نفری که زنده بماند برنده بازی خواهد بود. این بازی تا حدودی شبیه PlayerUnknown’s Battlegrounds است که البته با توجه به این که طراح ارشد هر دو بازی یک نفر است، تعجبی هم ندارد.

سطح تغییرات:

H1Z1 از جمله بازی‌هایی بود که در ابتدا به عنوان یک کلون از بازی DayZ عرضه شد ولی به تدریج راه خود را از آن جدا کرد و با عرضه یک بخش Battle-Royale به نام King of the Kill، به محبوبیت زیادی دست یافت و سرانجام سازندگان آن هم تصمیم گرفتند که این بازی را به دو عنوان مجزا تقسیم کنند. بخشی که صرفاً بر روی بقا تمرکز داشت، با نام H1Z1: Just Survive و بخش Battle-Royale آن با نام H1Z1: King of the Kill عرضه شد. آینده این عنوان خیلی مشخص نیست زیرا PlayerUnknown’s Battlegrounds به شدت در حال جذب بازیکنان H1Z1 به سمت خود است و به نوعی شکوه این عنوان را نصیب خود کرده است.

Divinity 2: Original Sin

سازنده: Larian Studios | شانس عرضه شدن به صورت نهایی: ۱۰ از ۱۰ (عرضه شده)

موضوع بازی:

در ابتدای این بازی شما شخصیت خودتان را به سبک سایر بازی‌های نقش‌آفرینی طراحی کرده و پیشینه او را مشخص می‌کنید و سپس به سراغ کشف رازهای تاریک داستان این بازی نقش‌آفرینی تاکتیکال نوبتی خواهید رفت. سازندگان بر روی آزادی عمل در چگونگی پیشبرد داستان بازی تأکید زیادی داشته‌اند به طوری که می‌توان همه NPC های آن را کشت. روابط خصمانه یا دوستانه شخصیت اصلی با سایر اشخاص نیز در پیشبرد داستان بازی نقش دارند.

سطح تغییرات:

این بازی از همان روزهای اول عرضه به صورت Early Access با استقبال بسیار خوبی رو به رو شد که نشان از این دارد که بازی حتی در آن زمان نیز به صورت قدرتمند کار خود را شروع کرده است. در این مدت سازندگان بسیاری از باگ‌های بازی را برطرف کرده و بازی را بسیار بالانس شده تر از روزهای اول عرضه‌اش کرده‌اند. قابلیت‌هایی نظیر Polymorph نیز در طول زمان به بازی اضافه شدند که مثلاً این قابلیت به شخصیت اجازه می‌دهد تا بال یا شاخ در بیاورد و از آن‌ها در پیشبرد مراحل استفاده کند. Divinity 2: Original Sin در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷ (۲۳ شهریور ۱۳۹۶) به صورت نهایی عرضه شد و با استقبال بسیار فوق العاده منتقدان رو به رو شد و به نوعی ثابت کرد که بازخوردهای گرفته شده از Early Access تاثیر خوبی در کیفیت اثر نهایی داشته است.

Brawlhalla

سازنده: Blue Mammoth Games | شانس عرضه شدن به صورت نهایی: ۷ از ۱۰

موضوع بازی:

Brawlhalla یک عنوان مبارزه‌ای Free-to-Play است که اگر بخواهیم خیلی ساده آن را توصیف کنیم، می‌توان تا حدودی آن را یک کلون از سری موفق Smash Bros. نینتندو دانست. در این بازی، حداکثر هشت بازیکن به مبارزه با هم پرداخته و باید سعی کنند با بیرون انداختن رقیبان از میدان مبارزه او را شکست دهند و در این میان می‌توانند از وسایل و سلاح‌های مختلفی که به طور تصادفی وارد میدان نبرد می‌شوند برای این کار استفاده کنند. سازندگان این بازی قصد دارند یک فضای رقابتی سالم در آن ایجاد کنند تا جایی که گفته‌اند قصد برگزاری مسابقات جهانی این بازی را دارند.

سطح تغییرات:

از زمان عرضه تا به حال سازندگان شخصیت‌ها و نقشه‌هایی جدیدی به بازی اضافه کرده‌اند و مکانیک‌های مختلفی نظیر حالت بدون جاذبه را نیز به این عنوان افزوده‌اند. در این میان جلوه‌های بصری بازی نیز به تدریج بهبود یافته است و قدرت‌های شخصیت‌ها نیز متعادل‌تر شده و در کل سازندگان به خوبی از زمان عرضه آن تا به حال پیشرفت کرده‌اند.

Ark: Survival Evolved

سازنده: Studio Wildcard | شانس عرضه به صورت نهایی: ۱۰ از ۱۰ (عرضه شده)

موضوع بازی:

این بازی در یک کلام در مورد دایناسورهاست. سیستم‌ها و مکانیزم‌های بسیار مختلفی نظیر ساخت و ساز، ایجاد مقر و بقا که در سایر عناوین مشابه وجود دارند همگی به شکل خوبی در این بازی پیاده‌سازی شده‌اند ولی چیزی که آن را متمایز می‌کند وجود دایناسورهاست. در این بازی به جز شکار دایناسورها، می‌توان آن‌ها را رام کرد و در کل حضور دایناسورها موجب منحصر به فرد شدن بازی شده است. ضمناً بازی نسبت به سایر عناوین مستقل از بعد فنی، گرافیک بهتری دارد.

سطح تغییرات:

از زمان عرضه، چیزهای بسیار مختلفی به بازی اضافه شده‌اند. از دایناسورهای جدید گرفته تا سرزمین‌های اضافی و حتی مقرهای زیرآبی و به طور کلی بازی بسیار گسترش یافته است. با این حال در این مدت بسیاری از باگ‌ها و مشکلات بهینه‌سازی بازی برطرف نشده است و همین موضوع باعث نگرانی بازیکنان شده است. هر چند شاید اگر بازی به همین روند اضافه کردن محتواهای در حالت Early Access ادامه می‌داد، به این زودی‌ها شاهد عرضه بازی نمی‌بودیم ولی به هر حال این بازی در تاریخ ۸ آگوست ۲۰۱۷ (۱۷ مرداد ۱۳۹۶) به صورت نهایی عرضه شد.

Rimworld

سازنده: Ludeon Studios | شانس عرضه به صورت نهایی: ۷ از ۱۰

موضوع بازی:

در بازی Rimworld هدف شما مدیریت و ساخت و ساز یک کلونی علمی تخیلی است که البته محیط آن تا حدودی به غرب وحشی شباهت دارد. در این بازی المانی به عنوان “داستان‌سرایان هوش مصنوعی” وجود دارد که با انتخاب هر کدام از آن‌ها روند بازی تا حد زیادی دچار تغییر و تحول می‌شود. میزان منابع و حملات دشمنان به پایگاه به داستان سرای انتخابی شما بستگی دارد.

سطح تغییرات:

از زمان عرضه بازی به صورت Early Access تا به حال امکانات بسیاری به این بازی اضافه شده است. ساخت دنیاهای کروی، امکان گروه بندی ساکنان در قالب کاروان و مدیریت آن‌ها به عنوان یک واحد و اضافه شدن اتاقک‌های انتقال برای جابه‌جایی سریع مسافت‌های بزرگ بخشی از این امکانات اضافه شده به بازی هستند. نظر بازیکنان نیز نسبت به این تغییرات مثبت است و شرایط خوبی را برای آن محیا کرده است.

The Forest

سازنده: Endnight Games | شانس عرضه شدن به صورت نهایی: ۵ از ۱۰

موضوع بازی:

The Forest نیز مانند بسیاری از بازی‌های دیگر، بر ساخت و ساز آیتم و ایجاد مقر تمرکز دارد. با این حال چیزی که این بازی را متمایز می‌کند، وجود پررنگ عنصر ترس در آن است. هر چند بازی‌هایی در این سبک و با وجود زامبی‌ها وجود دارند ولی هیچ کدام از نظر ترسناکی در حد و اندازه موجودات جهش یافته آدم خوار بازی The Forest نیستند که در گوشه‌های تنگ و تاریک منتظر نزدیک شدن بازیکنان هستند.

سطح تغییرات:

مهم‌ترین بخشی که در این مدت به بازی اضافه شده، حالت Co-op است که با اضافه شدن یک بازیکن کمکی، تا حدودی دنیای ترسناک بازی قابل‌تحمل‌تر می‌شود. به جز این، موجودات آدم خوار، آیتم و امکانات جدیدی برای ساخت و ساز نیز در طول زمان به بازی اضافه شده‌اند و کارهایی نیز برای بهینه‌سازی بازی انجام شده است. با این حال معلوم نیست که این عنوان بالاخره عرضه رسمی خواهد شد یا نه.

Astroneer

سازنده: System Era Softworks | شانس عرضه شدن به صورت نهایی: ۷ از ۱۰

موضوع بازی:

خیلی‌ها Astroneer را عنوانی می‌دانند که No Man’s Sky قرار بود آن گونه باشد ولی نتوانست. این دو بازی شباهت‌های زیادی دارند. سیارات این عنوان با تکنیک Procedural Generation (همانند No Man’s Sky) ساخته می‌شوند. در این بازی امکان زمینی کردن سیارات وجود دارد و به دست آوردن منابع، ساخت پایگاه و وسایل نقلیه نیز از مکانیزم‌های اصلی گیم پلی بازی هستند. همه این کارها در بازی به صورت همکاری چهارنفره نیز قابل انجام است.

سطح تغییرات:

با توجه به این که زمان زیادی از عرضه بازی به صورت Early Access نمی‌گذرد، تغییرات آن بیش‌تر محدود به برطرف کردن باگ‌ها و بهینه کردن بازی بوده است و کارهایی نیز برای متعادل کردن سرعت بعضی قسمت‌های آن انجام شده است. بعضی قابلیت‌های جدید نظیر امکان تغییر کاربری ابزارها به بازی اضافه شده ولی شمار این قابلیت‌ها زیاد نیستند. به هرحال شاید چون این بازی هنوز در اول راه است محتوای آن زیاد نباشد ولی از جمله بازی‌هایی است که می‌تواند با پیشرفت، به آینده خوبی دست پیدا کند.

نتیجه‌گیری:

سرویس Early Access شبکه Steam قطعاً یکی از ویژگی‌های خوب این شبکه است که برای هر دو قشر بازی‌ساز و بازیکن مفید بوده است. از یک سو بازیکنان می‌توانند پیش از عرضه بازی آن را تجربه کنند و ایده‌ها و نظراتی که به ذهنشان می‌رسد را به سازندگان انتقال دهند تا بازی اصلی کیفیت بالاتری داشته باشد و از سوی دیگر سازندگان هم می‌توانند جامعه تست کننده بازی خود را از چندنفر که در استودیوی ساخت بازی به انجام آن می‌پردازند به جامعه‌ای بزرگ و چند هزار و شاید چند صدهزارنفری از اقصی نقاط دنیا گسترش دهند و از این طریق به طرز خیلی جامع‌تری ایرادات بازی خودشان را متوجه شود. به طور کلی چنین سیستمی به هر دو گروه بازی‌ساز و بازیکن سود می‌رساند فقط امیدواریم که بازی‌های بیش‌تری از این حالت خارج شوند و در نهایت به صورت رسمی عرضه شوند و کمتر شاهد لغو یا بدون پیشرفت باقی ماندن این گونه بازی‌ها باشیم.

منبع متن: gamefa