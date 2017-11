راهنمای خرید Xbox One X

سرانجام پس از مدت‌ها انتظار، می‌توانیم شاهد کنسولِ جدید و بلندپرواز شرکت مایکروسافت در بازار کنسول‌ها باشیم. Xbox One X که نامِ این دستگاه است، سعی بر این دارد تا کیفیت اجرای بازی‌ها بر روی کنسول‌ها را وارد سطح جدیدی کند. با این وجود باید این نکته را در نظر گرفت که One X با قیمت بالای 500 دلار عرضه می‌شود و طبیعتا در ایران نیز قیمتی کمتر از 2 میلیون تومان نخواهد داشت.

پس با این اوصاف پیش از خرید کنسول باید تحقیقات لازم را انجام دهید و این مطلب در راستای این تحقیقات به شما کمک خواهد کرد. با ما همراه باشید تا راهنمای خرید کنسول Xbox One X را مرور کنیم:

Xbox One X چیست؟

Xbox One X نام نسخه‌ای ارتقایافته از کنسول Xbox One است که با هدف ارائه تجربه گرافیکی بهتر و اجرای بازی‌ها بصورت 4K منتشر شده است. شرکت مایکروسافت به گفته‌ی خودش این کنسول را برای گیمرهای حرفه‌ای و ویژه طراحی کرده، یعنی کسانی که می‌خواهند بازی‌ها را با بهترین کیفیت تجربه کنند و از سوی دیگر مایکروسافت این وعده را داده است که تمامی بازی‌هایی که تا به امروز بر روی Xbox One منتشر شده‌اند، بر روی One X عملکرد اجرایی بهتری خواهند داشت.

کنسول Xbox One X با چه قیمتی عرضه شده؟

کنسول One X با قیمت 500 دلار در سراسر جهان منتشر می‌شود. پیشبینی ما این هست که تا ماه بهمن 96 قیمت این کنسول در ایران به حدود 2 میلیون تومان نزدیک شده و اگر کسی مایل به خریدش است، بهترین و منطقی‌ترین قیمت در ماه‌های ابتدایی عرضه دو تومان محسوب می‌شود.

آیا Xbox One X دارای بازی‌های بیشتر و انحصاری نسبت به Xbox One خواهد بود؟

خیر؛ Xbox One X به طور کامل بخشی از خانواده Xbox One است و تمامی بازی‌هایی این دو کنسول مشترک خواهند بود. تنها برتری Xbox One X در کیفیت اجرای بازی‌ها است.

آیا همه‌ی بازیهای Xbox One با Xbox One X سازگار خواهند بود؟

بله، اگر شما هم‌اکنون دیسک بازی‌های Xbox One را داشته باشید، می‌توانید با قراردادن آن‌ها در Xbox One X به تجربه‌شان بپردازید.

آیا برای آپدیت کردن بازیهای موجود خود برای دریافت ویژگی‌های گرافیکی بهتر در Xbox One X باید پولی را پرداخت کنیم؟

خیر، تمامی آپدیت‌هایی که برای Xbox One X منتشر می‌شود، رایگان است.

آیا تنها، بازی‌هایی که آپدیت جدید دریافت می‌کنند، بر روی Xbox One X گرافیک بهتری نسبت به Xbox One خواهند داشت؟

خیر؛ مایکروسافت کنسول One X را طوری طراحی کرده که تمام بازی‌های Xbox One به طور استاندارد بر روی آن با کیفیت و نرخ فریم بهتری اجرا خواهند شد. اما طبیعتا در بازی‌هایی که آپدیت رسمی دریافت می‌کنند، میزانِ ارتقای گرافیک چشمگیرتر است.

واژه Enhanced چه معنی می‌دهد؟ چرا برخی از بازی‌های One X تحت این لیبل منتشر می‌شوند؟

همانطور که در سوال قبلی توضیح دادیم، تمامی بازی‌های Xbox One بر روی One X دارای بهبود کیفیت اجرایی خواهند بود، اما این بهبود معمولا ناچیز است. اما در بازی‌هایی که آپدیت رسمی دریافت می‌کنند، بهبود و ارتقا چشمگیرتر خواهد بود. به عناوینی که به طور رسمی توسط سازنده ارتقا پیدا کرده‌اند، Enhanced گفته می‌شود.

آیا Xbox One X فقط بدرد کسانی می‌خورد که تلوزیون‌های 4K دارند؟

مایکروسافت با هدف کیفیت 4K این کنسول را روانه بازار کرده است اما این وعده را داده که کسانی که تلوزیون‌های FULL HD دارند نیز از بهبود کیفیت گرافیکی بهره‌مند خواهند شد. مثلا برخی از بازی‌های این کنسول دارای دو انتخاب هستند. یا شما می‌توانید آنرا بصورت 4K و 30 فریم بازی کنید و یا می‌توانید بصورت FULL HD و 60 فریم تجربه‌شان کنید. این باعث می‌شود که One X حتی برای کسانی که تلوزیون‌ 4K ندارند نیز کاربرد داشته باشد.

آیا Xbox One X با داده‌های Save شده که از قبل بر روی Xbox One داشتیم و لیست دوستان Xbox Live سازگار است؟

بله، Xbox One X از همه‌ی جهات با Xbox One معمولی یکپارچه است و هر دوی آن‌ها تحت بستری به نام Xbox Live قرار گرفته‌اند. این بدین معنی است که تمامی اطلاعات شما در Xbox One نظیر Save بازی‌ها، لیست دوستان، اطلاعات آنلاین و ... به Xbox One X نیز می‌تواند منتقل شود.





مشخصات تکنیکی کنسول چیست؟ چقدر از سایر کنسول‌ها قوی‌تر است؟

شما می‌توانید مقایسه‌ای بین مشخصات سخت‌افزاری Xbox One X و PS4 Pro را در زیر مشاهده نمایید:

Microsoft Xbox One X Sony PlayStation 4 Pro قیمت $499 $399 پردازنده - CPU هشت هسته‌ای با 2.3 GHz قدرت پردازشی هشت هسته‌ای با 2.1 GHz قدرت پردازشی واحد گرافیکی - GPU بر پایه معماری Polaris و دارای 6 ترافلاپ قدرت پردازش گرافیکی بر پایه معماری Polaris و دارای 4.2 ترافلاپ قدرت پردازش گرافیکی حافظه - RAM 12GB GDDR5 8GB GDDR5 ظرفیت هارد 1 ترابایت 1 ترابایت نوع درایو دیسک 4K Blu-ray drive Blu-ray/DVD

کنسول Xbox One X چه خروجی‌های تصویری را پشتیبانی می‌کند؟

Xbox One X از تمامی خروجی‌های تصویری Xbox One نظیر HD و FULL HD پشتیبانی می‌کند و در کنار آن در صورت بهره‌مندی از نمایشگرهای 4K می‌توانید خروجی تصویری 4K با قابلیت HDR را انتخاب کنید.

آیا در Xbox One X توانایی تماشای فیلم‌های بلوری 4K را دارم؟

بله؛ شما بواسطه وجود درایو دیسک بلوری 4K در One X می‌توانید محتوای مدیایی 4K را بر روی آن نمایش دهید.

قابلیت HDR چیست؟

HDR مخفف واژه High-dynamic-range است و به طور کلی قابلیت HDR این اجازه را می دهد که نمایشگرها، صحنه های گرافیکی بازی را با رنگ های تفکیک شده تر، روشن تر و با دامنه و گستردگی بیشتری ارائه دهند به طوری که چشمان ما راحت تر رنگ های محیطی را تفکیک می‌کند و محیط بازی حالت واقع‌گرایانه‌تر و پویا‌تری پیدا می کند.

بهتر است برای درک مفهوم HDR در بازی‌های ویدئویی یک مثال ساده را بزنیم. احتمالا برای شما بار‌ها پیش آمده است که در یک محیط تاریک توانایی تماشا جزئیات گرافیکی را ندارید و همه چیز بدون جزئیات با رنگ مشکی دیده می‌شود و یا در یک محیط روشن نیز همین روند به شکل عکس حاکم است و بخش مهمی از تصویر با رنگ سفید دیده می شود و چشم ما توانایی تفکیک جزئیات بافت های بازی در این بخش‌ها را ندارد.

یکی از مهم‌ترین مزایای قابلیت HDR این است که بازی توانایی تفکیک رنگ گسترده‌تری را به شما می‌دهد. با وجود HDR میزان رنگ ها و بازتابش آنها در محیط های تاریک یا روشن افزایش می‌یابد و چشمان شما در هر حالتی می‌تواند جزئیات محیطی را تماشا کند.

به بیان بهتر HDR محدوده کنتراست رنگ ها و عمق و تنوع رنگ های محیطی را افزایش می دهد. در عناوینی که از این قابلیت استفاده می‌کنند رنگ‌ ها روشن‌تر و با عمق بیشتری قابل تماشا هستند و چشمان ما نیز درک بهتری از محیط بدست می آورد.





4K واقعی یا 4K کاذب؛ تفاوت میان Upscale و Native در چیست؟

رزولوشن 4K به طور استاندارد و فنی بر مبنا ابعاد 3840×2160 شکل می‌گیرد که اشاره به میزان پیکسل‌های بکار رفته در تصویر دارد. اجرای بازی به شکل حقیقی، اصولا Native نامیده می‌شوند و در شرایطی اجرا حقیقی است که خروجی بازی با رزولوشن 3840×2160 در سخت افزار رندر و اجرا گردد و در این حالت بازی بر مبنا این تعداد پیکسل طراحی شده است. اما در مواقعی نیز سخت افزار توان اجرای بازی با این رزولوشن و پتانسیل رندر این حجم از پیکسل را ندارد در این حالت مقوله Upscale پدید می‌آید که رزولوشن بازی بدون ارتقا کیفیت و به شکل کاذب به عدد 3840×2160 می‌رسد. نکته اینجاست با آنکه با حالت Upscale نیز تعداد پیکسل‌ها به نرخ استاندارد 4K می‌رسد اما بدلیل آنکه ساختار اصلی بازی بر مبنا رزولوشن 1080P شکل گرفته و در طراحی بازی این میزان از پیکسل ها دارای تنوع طراحی هستند، هرآنچه پیکسل اضافی که در حالت ارتقا کاذب تولید می‌شود فاقد جزئیات جدید هستند به همین دلیل در اکثر مواقع کیفیت 1080P به شکل واقعی از 4K به شکل کاذب بهتر از آب می‌آید. با اینکه شرکت مایکروسافت وعده داده که Xbox One X بازی‌ها را با کیفیت 4K Native اجرا می‌کند، اما در برخی از بازی‌ها قادر به اجرا بصورت 4K واقعی نیست اما نکته اینجاست که در این عناوین کاری فراتر از یک Upscale ساده را نیز انجام می‌دهد و با استفاده از تکنیک‌هایی نظیر چکبورد رندرینگ، گرافیک بازی در حالت 4K شاید به سطح 4K واقعی نرسد اما نزدیک به آن می‌شود. این تکنیک در PS4 Pro نیز بکار رفته است. به غیر از بهبود گرافیکی، آیا داشتن Xbox One X دارای مزیت دیگری نیز است؟ به طور کلی، خرید Xbox One X مثل این می‌ماند که برای کامپیوتر خود یک کارت گرافیک جدیدتر، یک هارد سریع‌تر و یک حافظه بالاتر را خریده‌اید. این باعث می‌شود که در کنار بهبود کیفیت اجرای بازی‌ها، سرعت سیستم شما نیز بهبود یابد. در Xbox One X نیز عملکرد کلی دستگاه بهتر می‌شود و مثلا سرعت لود شدن و بالا آمدن کنسول، سرعت رابط کاربری، سرعت نصب بازی‌ها، سرعت لودنیگ درون بازی‌ها و ... دارای بهبودهایی است. همچنین مایکروسافت تایید کرده که سرعت هارد One X نسبت به One پنجاه درصد بیشتر شده است. آیا Xbox One X از واقعیت مجازی یا VR پشتیبانی می‌کند؟ فعلا خیر، در حال حاضر هیچ بازی با پشتیبانی از واقعیت مجازی بر روی این کنسول تایید نشده است.

Xbox One X چه اندازه‌ای دارد? اغراق نیست اگر بگوییم که مایکروسافت در طراحی این کنسول شاهکار کرده و از لحاظ اندازه حتی از Xbox One S نیز کوچک‌تر است. اندازه Xbox One X حدود 6×24×30 سانتی‌ متر است. (ارتفاع × عرض ٰٰ× طول) همچنین این کنسول تنها 3.8 کیلوگرم وزن دارد. آیا دارندگان Xbox One X در بازیهای آنلاین نسبت به دارندگان Xbox One معمولی از نظر عملکرد تجربه‌ی بهتری خواهند داشت؟ عموما خیر، تست کردن و حفظ تعادل بازی وظیفه سازندگان است و با اینکه Xbox One X سیستم قدرتمندی است و می‌تواند فریم ریت بهتری را فراهم کند اما توسعه‌دهندگان ابزار زیادی در اختیار خواهند داشت که جلوی از دست رفتن تعادل در بازی را بگیرند. آیا در Xbox One X کیفیت تصاویر و ویدئوهای ضبط شده بالاتر از Xbox One است؟ بله، کیفیت تصویر سیو شده در One X می‌تواند 4K باشد و کیفیت ویدئوها نیز 4K خواهد بود و شما حتی می‌توانید ویدئوهای خود را با کیفیت FULL HD‌ برای دوستانتان استریم کنید.



