StarCraft II به یک بازی رایگان تبدیل خواهد شد

بلیزارد طی رویداد BlizzCon 2017، اعلام نموده که StarCraft II را تا چند روز دیگر به قالب رایگان (Free to play) انتقال می‌دهد و امکان تجربه‌ی رایگانش را برای علاقه‌مندان فراهم می‌سازد.



طبق گفته‌ی بلیزارد طی BlizzCon 2017، عنوان StarCraft II در ۱۴ نوامبر مصادف با ۲۳ آبان به یک بازی رایگان تغییر پیدا می‌کند. این شرکت طی پستی در وب‌سایت خود نیز جزئیات دقیق این موضوع را مشخص نموده و گفته که کمپین Wings of Liberty و تمامی Co-op Commender‌ها در کنار محتویات چندنفره‌ی رقابتی به‌صورت رایگان در دسترس بازیکنان قرار خواهند گرفت.

محتویات پس از عرضه‌ی StarCraft II که شامل دو کمپین Heart of the Swarm و Legacy of the Void و ماموریت‌های Nova Covert Ops می‌شوند هم به‌صورت جداگانه با قیمت ۱۵ دلار و یا به‌صورت یک باندل با قیمت ۴۰ دلار موجود خواهند بود.

علاوه بر این‌ها، بلیزارد برای بهبود و گسترش هرچه بیشتر تجربه‌ی بازیکنان از StarCraft II، همچنان به ارائه‌ی محتویات و به‌روزرسانی‌های جدید و اضافی نظیر اسکین‌ها و ماموریت‌های Co-op Commander ادامه می‌دهد.

در نهایت، لازم به ذکر است افرادی که StarCraft II یا هرکدام از گسترش دهنده‌هایش را تا پایان اکتبر خریداری کرده‌اند، یک اسکین ویژه‌ی Ghost و سه Portrait در جهت تشکر از حمایتشان دریافت می‌کنند. این درحالی است که اگر قبلاً تنها کمپین Wings of Liberty را خریداری کرده باشید، می‌توانید یک نسخه‌ی رایگان از گسترش دهنده‌ی Heart of the Swarm را از ۸ نوامبر الی ۸ دسامبر (۱۷ آبان الی ۱۷ آذر) از طریق Battle.net دریافت نمایید.

StarCraft II هم‌اکنون در دسترس رایانه‌های شخصی و مک قرار دارد.

منبع متن: gamefa