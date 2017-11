سازنده و ناشر Planet of the Apes: Last Frontier یعنی The Imaginati Studio و FoxNext Games، تاریخ انتشار آن برای پلی‌استیشن ۴ و همچنین مزایای پیش‌خریدش را مشخص نموده‌اند. نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی Planet of the Apes: Last Frontier قرار است در ۲۱ نوامبر مصادف با ۳۰ آبان منتشر گردد و علاوه بر محتویات معمولی باقی نسخه‌ها، از […]

سازنده و ناشر Planet of the Apes: Last Frontier یعنی The Imaginati Studio و FoxNext Games، تاریخ انتشار آن برای پلی‌استیشن ۴ و همچنین مزایای پیش‌خریدش را مشخص نموده‌اند.

نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی Planet of the Apes: Last Frontier قرار است در ۲۱ نوامبر مصادف با ۳۰ آبان منتشر گردد و علاوه بر محتویات معمولی باقی نسخه‌ها، از یک ویژگی اضافی نیز بهره می‌برد. در این نسخه، چهار بازیکن با سیستم PlayLink سونی می‌توانند بازی را با یک دوال‌شاک ۴ معمولی یا دستگاه‌های اندروید و آی‌اواس خود تجربه کنند.

علاوه بر این‌ها اعلام شده است که پیش‌خریدکنندگان Planet of the Apes: Last Frontier، موسیقی متن بازی و پنج آواتار برای حساب پلی‌استیشن نت‌ورک خود دریافت می‌کنند.

Planet of the Apes: Last Frontier که در آگوست امسال معرفی شد، داستان یک سال بعد از فیلم Dawn of the Planet of the Apes را روایت می‌کند و شامل خطوط داستانی و پایان‌های مختلف می‌شود.

نهایتاً، باری دیگر لازم به ذکر است که Planet of the Apes: Last Frontier در ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) با قیمت ۲۰ دلار برروی پلی‌استیشن ۴ به انتشار می‌رسد و انتظار می‌رود که برای رایانه‌های شخصی و ایکس‌باکس وان هم عرضه شود، گرچه تاکنون تاریخ انتشاری برایشان تعیین نشده است.

منبع متن: gamefa