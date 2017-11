Need For Speed Payback؛ جادوی از دست رفته

پیش نمایشی بر Need For Speed Payback

"به قلم علی قربانی"

جادوی از دست رفته



دقیقا نمیتوان فهمید مشکل مجموعه Need For Speed از کجا شروع شد و این عقده بازیکنان نسبت به نسخه‌های Most Wanted و Undergroung نشات گرفته از چیست. شاید همزمانی عرضه این بازی‌ها با موفقیت ناگهانی اکشن‌های پاپکورنی در هالیوود، یکی از عمده دلایل این محبوبیت غیرقابل پیش‌بینی است. نمی‌توان با قطعیت گفت تمامی نسخه‌ها از 2005 تا به امروز بازی‌های بدی بوده‌اند، اما می‌توان اظهار داشت تمامی آن‌ها فاقد جادوی NFS هستند. تعقیب و گریز در خیابان‌های شلوغ و هیجان یک فرار تمام عیار، کم کم در طول زمان تازگی خود را از دست دادند و در نهایت با عرضه The Run تصمیم به یک تحول بزرگ گرفته شد. ورود QTEها به روند داستانی و مراحلی خارج از ماشین را سپری کردن این تحول بزرگ مد نظر سازندگان بود. نتیجه حتی نزدیک به یک تحول هم نبود و فرزند ناخلف مجموعه شکست سختی خورد تا EA به فکر تکرار موفقیت‌های خود بیوفتد.

پس از افت و خیزهای فراوان، سرانجام در 2015 استودیوی سویدی Ghost Games که اکثریت کارکنان آن را پرسنل Criterion Games تشکیل می‌دهند، تصمیم به ریبوت کامل مجموعه گرفت. تلاشی دوباره برای دست‌یافتن به جادوی از دست رفته مجموعه با دست‌اندازی به تب و تاب بازی‌های تمام آنلاین، باز هم نتوانست دل طرفداران و منتقدان را آنطور که باید و شاید به دست آورد. پس از گذشت دوسال، نسخه‌ای جدید با سر و شکلی آشنا، سعی می‌کند به حتی سایه‌ای از موفقیت گذشته نزدیک شود. "انتقام" نزدیک‌تر از چیزیست که فکرش را می‌کردیم.

نسل جدید آنطور که باید و شاید در حق ریسینگ‌های آرکید خوبی نکرده. عناوین جدید در این سبک تلاش می‌کنند بیش از پیش خودشان را به واقعیت رانندگی و استرس خارج شدن از مسیر در هر پیچ نزدیک کنند. در NFS Payback اما قضیه فرق می‌کند. بازی نه در داستان، هندلینگ و حتی شخصیت‌پردازی‌هایش تلاش نمی‌کند تا به واقعیت نزدیک شده تا خودش را از کلیشه‌ها جدا کند. داستان بازی 6 ماه پس از تلاش سه شخصیت اصلی بازی یعنی تایلر، جس و مک برای یک دزدی شروع می‌شود. سرقتی که با خیانت رییسشان به آن‌ها شکست می‌خورد و آن‌ها همه‌ چیزشان را از دست می‌دهند.

حال هدف ساده است. شرکت در مسابقات زیرزمینی در جهت شکست دادن تمامی گروه‌های خلاف کار شهر و در نهایت دستیابی به طعم شیرین انتقام. همه چیز یک تکرار مکررات است. اما سازندگان با آگاهی به این موضوع، حتی این تکرار و شباهت را بولد می‌کنند و سعی دارند تا نشان دهند تمامی این‌ها وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی بزرگتر است.





اتفاقات بازی در شهر خیالی Fortune Valley اتفاق میوفتد. شهری که قرار است زرق و برق داخلی‌اش، بیابان و جنگل خارجی‌اش، یادآور وگاس در جهان واقعی باشد. این تنوع در نقشه بازی سبب شده تا مسابقات موجود در بازی نیز از تفاوت و تازگی بهره‌مند شود. گاهی نیاز است در سطح شهر به فرار و یا حتی مبارزه با ماشین های پلیس بپردازید؛ یا در خارج از شهر و در میان شن و خاک، میدان دید رقیبان خودتان را کاهش دهید تا زودتر از آن‌ها به خط پایان برسید؛ گاهی لازم است در جنگل‌های پر پیچ و خم دریفت بکشید و در کنار لذت بردن از زیبایی محیط، کمی استرس سقوط به دره را هم تجربه کنید.

اما پایه و اساس ریسینگ آرکید، سیستم آپگرید ماشین‌ها به سطحی غیرمنطقی است که در این نسخه جدید دستخوش تغییراتی شده است. ارتقا‌ها در شکل تعدادی کارت به نام Speed Cards در اختیارتان قرار می‌گیرند که با اتمام هر مسابقه یا با پرداخت پولی که از برد آن‌ها به دست می‌آورید، میتوانید به تعدادی از این کارت‌ها دسترسی پیدا کنید. اما اضافه کردن هر یک از این کارت‌ها به نمره کلی اتوموبیل شما نیز اضافه می‌کند. این نمره‌ها صرفا جهت به رخ کشیدن قدرت ماشین نیستند، چرا که هر مسابقه نیز یک نمره مخصوص به خود را داراست که نشان از سطح سختی و یا کلیت قدرت ماشین رقیبان دارد.

این سیستم جدید ارتقای ماشین باعث می‌شود تا برای پیروزی در مسابقات مجبور شوید مسابقات قبلی را چندین و چندبار به پایان برسانید تا با پول بدست آمده از آن‌ها، اقدام به ارتقای این نمره در جهت نزدیک شدن به نمره کلی مسابقات جدیدتر کنید. اما به رسم پول‌پرستی ناشران بزرگ، پرداخت‌های درون برنامه‌ای دسترسی سریعتر به کارت‌ها را فراهم کرده‌اند. نگرانی بزرگ این است این پرداخت‌ها تبدیل به هدف اصلی شده باشند و رسیدن به نمره مسابقات سخت‌تر، در نهایت روند بازی را در یک حلقه خسته کننده و تکراری از مسابقات پیشتر انجام شده بیندازد.

از منظر گرافیکی اما Payback دقیقا همان چیزی است که انتظار می‌رود. دورنماهای چشم‌نواز و افکت‌های مختلف همچون گرد و خاک و آب با ظرافت هرچه تمام‌تر ساخته و پرداخته شده‌اند تا "انتقام" نزدیک‌ترین نمونه به ایده‌آل تمامی هواداران مجموعه Fast & Furious برروی سیستم‌های بازی باشد. با اطمینان می‌توان گفت "انتقام" بیش از آنکه ادای احترام به نسخه‌های قدیمی‌تر مجموعه همچون Underground و Most Wanted باشد، پاسخی به عقده جدید تماشاگران عامه سینما، یعنی مجموعه F&F است. داستان سطحی به همراه دیالوگ‌های احمقانه، منطق روایی نادرست و شخصیت‌های کارتونی، همه و همه نشان از یک نسخه جدید F&F دارند تا ادای دین و احترامی به هواداران مجموعه قدیمی NFS. سوالی که در حال شکل‌گیری در ذهن مخاطبان است. این وام‌گیری در نهایت به ضرر و یا به نفع مجموعه خواهد شد؟

در نهایت

پیشتر گفتیم، Payback تلاش خاصی برای عمیق و مفهومی نشان دادن خود نمی‌کند. حتی به چشم یک ضعف هم آن‌را نمی‌بیند و بیشتر تلاش می‌کند قدرت را خود را در جایی که باید و شاید نشان دهد. تنوع بسیار در مسابقات، هیجان تعقیب و گریز در شهری شلوغ و پررفت و آمد و در نهایت ارضای جنون سرعتی که سالهاست در دل هواداران شعله می‌کشد. اما این اهداف نیاز به وسیله دارند. وسیله‌ای که برای مدت زمان بسیاری در دسترس هیچکدام از استودیو‌های سازنده نسخه‌های مختلف نبوده. Ghost Games این وسیله را در دل یک مجموعه سینمایی دیده. مجموعه‌ای که خود ایده‌اولیه ساختش را مدیون نسخه‌های موفق‌تر NFS است.

بده بستان در دنیای سرگرمی چیز جدیدی نیست و نمی‌توان با قطعیت آن‌را اتفاق مثبت یا منفی دانست. نحوه بهره‌مندی از عواید این بده بستان‌ها، در نتیجه کار بسیار تاثیرگذار است. امید می‌رود در مقابله با تمامی نشانه‌ها، Ghost Games اصول اولیه مجموعه را فراموش نکند و تمام تلاشش را برروی دمیدن نفس در جسم بی‌جان مجموعه‌ای بگذارد که روزگاری سلطان بی‌چون و چرای جاده‌های بدون دست انداز سبک ریسینگ آرکید بوده است.

Need For Speed Payback در تاریخ 10 نوامبر 2017 مصادف با 19 آبان 1396 برای پلتفرم‌های ویندوز، پلی‌استیشن 4 ، ایکس باکس وان و ایکس باکس وان X منتشر می‌شود.

منبع متن: pardisgame