بحثی که در مورد پرداخت‌های درون‌ برنامه‌ای و جسم اخیر آن‌ها یعنی لوت‌باکس‌ها وجود دارد در حال زیاد و زیادتر شدن است. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Wccftech، مارکوس نیلسون که یکی از تهیه‌کنندگان در استدیو Ghost Games است در مصاحبه‌ای با Glixel در مورد افزایش استفاده از پرداخت‌های درون برنامه‌ای حتی در بازی‌های AAA سخن گفته است:

« امر مشخص این است که قیمت بازی‌ها زیاد بالا نرفته است. این موضوع واضحی است. من این را هم می‌دانم که ساخت بازی‌ها از گذشته هزینه بیشتری دارد. جهان بازی‌ها در جلوی چشمانمان در حال تغییر است. افراد بیشتری را می‌بینیم که زمان کمی را به بازی اختصاص می‌دهند. درگیر کردن فرد چیز مهمی است اما سوال این جا است که ما چگونه می‌توانیم یک تجربه طولانی‌تر را ارائه دهیم؟

خلاصه مطلب این است که سخت است این راه طلایی که توسط همه مورد تایید باشد را پیدا کرد. ما بازی‌هایی را می‌سازیم که ۶۰ دلاری است و بعضی فکر می‌کنند که ۴۰ دلار بیشتر ارزش ندارد. ارزش محتویات بسته چقدر است؟ چیزی مثل مقایسه GTA 5 و GTA Online با The Last of Us که در دومی شما تنها در ۱۰ ساعت بازی را تمام می‌کنید. چطور چنین چیزی را ارزش‌گذاری می‌کنید؟ احتمالا این یک بحث طولانی است.»

آقای نیلسون نکته جالبی را بیان می‌کند. اگر که امروزه ساخت بازی‌ها هزینه‌‌ بیشتری دارد و خب با این حال قیمت آن‌ها بالاتر نرفته است پس سازندگان و استدیوها باید راهی پیدا کنند که بتوانند درآمد دریافتی خود را افزایش دهند.

جالب است بدانیم که اگر پرداخت درون برنامه‌ای در کار نبود اما قیمت بازی‌ها بالاتر می‌رفت واکنش گیمرها چگونه می‌بود. به هر صورت استدیو Ghost Games بازی جدیدشان یعنی Need for Speed Payback را در آخر همین هفته یعنی جمعه ۱۹ آبان منتشر می‌کند. منتظر نقد پردیس‌گیم از این بازی باشید.

منبع متن: pardisgame