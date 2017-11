اگر از شکارچیان تروفی هستید باید حسابی خوشحال باشید چرا که به واسطه برنامه Sony Rewards این امکان فراهم شده که با به دست آوردن تروفی، پول در شبکه پلی‌استیشن یا همان PSN هم به دست بیاورید! باید اعتراف کرد که برنامه Sony Rewards شرکت سونی چندان جالب نبود و تا همین چند وقت پیش […]

اگر از شکارچیان تروفی هستید باید حسابی خوشحال باشید چرا که به واسطه برنامه Sony Rewards این امکان فراهم شده که با به دست آوردن تروفی، پول در شبکه پلی‌استیشن یا همان PSN هم به دست بیاورید!

باید اعتراف کرد که برنامه Sony Rewards شرکت سونی چندان جالب نبود و تا همین چند وقت پیش هم حرف خاصی برای گفتن نداشت و وجودش با نبودش خیلی فرق خاصی نمی‌کرد. اما سونی برای این برنامه افکار زیادی در سر دارد و مدام به دنبال رونق بخشیدن به آن است. در جدیدترین اقدام، سونی این امکان را فراهم کرده که به کمک این برنامه تروفی‌های ارزشمند خود را که به دست آورده‌اید، به پول واقعی در شبکه PSN تبدیل کنید و از آن پول برای خرید چیزهایی که دوست دارید بهره ببرید.

متاسفانه، هر کس که دوست دارد در این برنامه حضور یابد باید از اول برای کسب تروفی تلاش کند و در واقع تروفی‌هایی که قبلاً کسب کرده‌اید جزو این برنامه محسوب نمی‌شوند که این خبر خوبی نیست. ولی به هر حال، اگر از شکارچیان تروفی باشید بعداً هم قطعاً تروفی کسب می‌کنید و به دست آوردن آسان مقداری پول چندان هم بد نیست!

جوایزی که این برنامه به ازای تروفی می‌دهد، به این ترتیب است:

هر ۱۰۰ تروفی نقره‌ای: ۱۰۰ امتیاز

هر ۲۵ تروفی طلایی: ۲۵۰ امتیاز

هر ۱۰ تروفی پلاتینیوم: ۱۰۰۰ امتیاز

متاسفانه خبری از تبدیل تروفی‌های برنزی در این برنامه نخواهد بود. با هر ۱۰۰۰ امتیاز هم شما می‌توانید ۱۰ دلار برای خرج کردن در فروشگاه پلی‌استیشن به دست بیاورید. جالب اینجاست که هیچ محدودیتی در خرج کردن این ۱۰ دلار وجود ندارد و شما می‌توانید آن را نگه دارید، همه آن را خرج کنید یا قسمتی را خرج و قسمتی را نگه دارید. به هر حال با توجه به عرضه شدن بازی‌های جدید و بسیار خوبی مثل Wolfenstein 2: The New Colossus و Assassin’s Creed Origins و نزدیک بودن عرضه عناوینی مثل Need For Speed: Payback، می‌توان حسابی از این برنامه استفاده کرد و امتیاز زیادی را به دست آورد.

نکته آخر هم آن است که این برنامه فعلاً فقط در دسترس کاربران آمریکای شمالی قرار دارد و به نوعی فقط روی حساب‌های کاربری که آدرس آن ایالات متحده آمریکا قید شده باشد، عمل می‌کند. اگر قبلاً عضو Sony Rewards نبوده‌اید، از طریق این لینک می‌توانید ثبت نام کنید.

منبع متن: gamefa