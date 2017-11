تاریخ انتشار بازی Planet of the Apes: Last Frontier در PS4 مشخص شد

دو استودیو Imaginati Studio و FoxNext Games به عنوان سازنده و ناشر بازی Planet of the Apes: Last Frontier از تاریخ انتشار این عنوان برروی کنسول PlayStation 4 اطلاع دادند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، بازی Planet of the Apes: Last Frontier در تاریخ 30 آبان سال جاری برروی PS4 عرضه خواهد شد.

آنطور که گفته شده نسخه PS4 بازی مذکور علاوه بر محتوای معرفی شده در نسخه‌های دیگر پلتفرم‌ها شامل موارد اضافه‌ای همچون PlayLink خواهد بود. این بدین معنا بوده که حداکثر تا چهار بازیکن قادر به اجرای بازی از طریق یک دوال شاک معمولی یا دستگاه‌های آندرویدی و iOS خود هستند.

این پایان کار نیست و کسانی که اقدام به پیش خرید این بازی کنند به مجموعه موسیقی‌های متن دسترسی خواهند داشت و همچنین مالک 5 آواتار اختصاصی برروی حساب کاربری خود در شبکه PSN به‌صورت کاملا رایگان خواهند شد.

در حال حاضر تاریخ انتشار دو نسخه Xbox One و PC اعلام نشده اما انتظار می‌رود که در همین سال میلادی جاری شاهد عرضه آن باشیم. در آخر نیز باید اشاره داشت که علاقه‌مندان به خرید Planet of the Apes: Last Frontier باید مبلغی بالغ بر 19.99 دلار هزینه کنند.

منبع متن: pardisgame