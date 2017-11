داشبورد جدید Xbox One دارای یک ویژگی عالی برای دارندگان Xbox One X است:‌ به کاربران این امکان را می‌دهد تا از میان بازی‌های خود فقط آن‌هایی که برای Xbox One X ارتقا پیدا کرده‌اند را مشاهده کنند. البته هم‌اکنون که تنها چند روز به عرضه عمومی این کنسول باقی مانده، این ویژگی کاملاً‌ درست کار نمی‌کند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Microsoft ،Polygon در آپدیت سیستمی ماه گذشته آپشن‌های جدیدی را برای صفحه My games and apps در Xbox One معرفی کرد. طبق این آپدیت دارندگان Xbox One X‌ می‌توانند همه بازی‌هایی که برای Xbox One X ارتقا نیافته‌اند را مخفی کنند. ویژگی‌ای که برای بازیکنان Xbox One X بسیار مفید خواهد بود.

با این حال، به نظر می‌رسد که این ویژگی در حال حاضر کاملاً درست کار نمی‌کند و بعضی از بازی‌هایی را که برای Xbox One X آپدیت شده‌اند در لیست نمایش نمی‌دهد. تصویر بالا اسکرین‌شاتی است که به تازگی توسط مسئولین سایت Polygon گرفته شده و با وجود این‌که بازی‌های Assassin’s Creed Origins و Dishonored 2 برای کنسول جدید ارتقا یافته‌اند در این لیست نشان داده نشده‌اند.

مسلماً تا زمانی‌که نتایج جست‌وجو برای بازی‌های ارتقایافته دقیق نباشد این ویژگی کاربرپسند خیلی مفید نخواهد بود. یکی از نمایندگان Microsoft وجود این مشکل را تایید کرد و گفت که "این کمپانی می‌داند که برای بعضی از کاربران، بازی‌های ارتقایافته به صورت جداگانه تحت عنوان "Xbox One X Enhanced" در قسمت My games and apps نمایش داده نمی‌شوند" و افزود "تیم Xbox‌ در تلاش برای حل این مسئله است."

احتمالا بزودی Microsoft آپدیتی را برای رفع این مشکل منتشر می‌کند.

منبع متن: pardisgame