صحبت‌های سازنده عنوان Need for Speed Payback در مورد پرداخت‌های درون‌ برنامه‌‌ای، و علت افزایش روزافزون آن‌ها در بازی‌های ویدئویی.

بازار استفاده از پرداخت‌های درون برنامه‌ای داغ داغ است و روز به روز در حال گسترده‌تر شدن هستند، و اخیرا نیز بصورت‌ لوت‌باکس، جعبه‌های مختلف و… بنابر نوع بازی متفاوت شده‌اند. آقای مارکوس نیلسون (Marcus Nilsson) تهیه‌کننده استودیوی Ghost Games، توضیح می‌دهند که چرا پرداخت‌های درون برنامه‌ای و انواع مختلف آن‌ها بیش از پیش در عناوین مختلف، حتی بازی‌های AAA متداول شده است. طی مصاحبه‌ای با وب‌سایت Glixel ایشان اظهار داشتند که:

بطور واضح مشخص است، زیرا قیمت اصلی بازی‌ها هیچگاه افزایش نمی‌یابد. این را می‌دانیم که هزینه ساخت یک عنوان نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده، و دنیای بازی‌های رایانه‌ای روز به روز در حال تحول است. در حال حاضر عناوین اندکی وجود دارند که بازیکنان زمان بسیاری صرف تجربه آن‌ها می‌کنند. سرگرمی نکته مهمی است. اما چطور می‌توان تجربه‌ای طولانی مدت را رقم زد؟

در پاسخ به سوال باید گفت که یافتن مسیری مشخص، بطوری که همگان دوستش داشته باشند بسیار سخت است. ما بازی‌هایی می‌سازیم که ۶۰ دلار قیمت دارند، در این بین افرادی هستند که تصور می‌کنند ارزش آن‌ها حداکثر ۴۰ دلار می‌باشد. ارزش عناوین ساخته شده در چه هستند؟ عناوینی مثل GTA Online، GTA 5 و The Last of Us را می‌توان ظرف مدت زمان ۱۰ ساعت تجربه نمود. اما چه چیزی موجب می‌شود تا وقت بیشتری را برای تجربه آن‌ها صرف نمائید؟ قطعا نمی‌توان در یک گفتگوی ساده آن را بسط داد.