به محل زندگی خود فکر کنید، به تمام منابعی که به عنوان پادشاه طبیعت از آن بهره می‌برید، آیا حاضرید تمام این امکانات را با موجوداتی که از بدو تولدتان به آن‌ها به عنوان حیواناتی بی‌عقل می‌نگریستید تقسیم کنید؟ آیا انسان می‌تواند اجازه سلطنت کردن گونه‌ای جز خودش بر جهان را بدهد؟ نه، اندکی صبر کنید، آیا انسان قادر است که حتی با همنوع خودش همزیستی مسالمت آمیز بکند؟ یکی از خصائص ذاتی انسان، حس برتری‌طلبی و طمع‌ورزی اوست که در نهاد وی حک شده است و اگر این خصیصه ذاتی از کنترل خارج شود، آتش فساد و افسارگسیختگی او جنگ‌ها و نابودی‌های فراوانی را به وجود می‌آورد.

لینک مطلب: نقد و بررسی فیلم War for the Planet of the Apes

منبع متن: gamefa