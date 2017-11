به نظر می‌رسد زمان بارگذاری بازی‌ها بر روی ایکس‌باکس وان ایکس بسیار سریع تر از ایکس‌باکس وان اس می‌باشد. همانطور که می‌دانید کنسول ایکس‌باکس وان ایکس هفته‌ی دیگر عرضه می‌شود، اما تعداد زیادی از منتقدان در بین یوتیوبرها و استریمرها واحدهای اولیه این کنسول را دریافت کرده‌اند. یکی از این افراد که در کانال توییچ […]

به نظر می‌رسد زمان بارگذاری بازی‌ها بر روی ایکس‌باکس وان ایکس بسیار سریع تر از ایکس‌باکس وان اس می‌باشد.

همانطور که می‌دانید کنسول ایکس‌باکس وان ایکس هفته‌ی دیگر عرضه می‌شود، اما تعداد زیادی از منتقدان در بین یوتیوبرها و استریمرها واحدهای اولیه این کنسول را دریافت کرده‌اند. یکی از این افراد که در کانال توییچ به نام Ray Cox یا Stallion83 شناخته می‌شود پستی را قرار داده است که زمان بارگذاری بازی‌های Assassin’s Creed Origins و Grand Theft Auto V را بین ایکس‌باکس وان ایکس و ایکس‌باکس وان اس مقایسه کرده است.

بارگذاری عنوان GTA V بر روی حافظه‌ی داخلی ایکس‌باکس وان ایکس ۲۴ ثانیه طول کشید که در مقایسه با ایکس‌باکس وان اس که ۱ دقیقه و ۷ ثانیه است بسیار سریع تر می‌باشد.

Here ya go boys. Visual. GTAV initial load on the Xbox One X from the internal HDD. 24 seconds. Xbox One S was 1 minute, 7 seconds pic.twitter.com/eOd6h9UfO5

— Ray Cox IV (@Stallion83) November 3, 2017