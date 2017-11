روز دوشنبه شما بخیر باشد. مطابق روال هر هفته، این بار نیز با لیست بازی‌هایی که طی 7 روز آینده برروی تمامی پلتفرم‌ها منتشر خواهند شد، میهمان خانه‌های شما هستیم.

بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، از جمله مهم‌ترین بازی‌هایی که این هفته عرضه خواهند شد می‌توان به Nioh: Complete Edition برای PC، بسته الحاقی The Frozen Wilds بازی Horizon و Sonic Forces اشاره داشت. لازم به‌ذکر بوده که در روزهای آینده جدیدترین عضو خانواده مایکروسافت یعنی کنسول Xbox One X نیز روانه بازار خواهد شد.

بازی‌هایی که در 16 آبان منتشر خواهند شد:



عرضه رسمی کنسول Xbox One X

بازی Super Lucky’s Tale برای PC و Xbox One

بازی Nioh: Complete Edition برای PC

بازی Hand of Fate 2 برای PC و کنسول‌های Xbox One و PS4

بازی Hitman: Game of the Year Edition برای PC و کنسول‌های Xbox One و PS4

بازی Horizon: Zero Dawn – The Frozen Wilds برای PS4

بازی Killing Floor: Incursion

بازی Sonic Forces برای PC و کنسول‌های Xbox One ،PS4 و Switch

بازی‌هایی که در 19 آبان منتشر خواهند شد:



بازی Need for Speed Payback برای PC و کنسول‌های Xbox One و PS4

بازی Mario Party: The Top 100 برای 3DS

بازی Football Manager 2018 برای PC

بازی The Sims 4: Cats & Dogs برای PC

بازی Doom برای Switch

نظر شما در مورد لیست بازی‌های این هفته چیست؟ قصد امتحان کدام عنوان را دارید؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame