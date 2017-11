پس از موفقیت عنوان Attack on Titan که از روی انیمه محبوب و مشهور این سری ساخته شده بود، شرکت تکمو کویی خیلی سریع راه را برای ساخت و عرضه نسخه دوم بازی، یعنی Attack on Titan 2 فراهم کرد. حال، این عنوان قرار است با پیشرفت های مختلفی نسبت به نسخه اول خود ظاهر شود و […]

پس از موفقیت عنوان Attack on Titan که از روی انیمه محبوب و مشهور این سری ساخته شده بود، شرکت تکمو کویی خیلی سریع راه را برای ساخت و عرضه نسخه دوم بازی، یعنی Attack on Titan 2 فراهم کرد. حال، این عنوان قرار است با پیشرفت های مختلفی نسبت به نسخه اول خود ظاهر شود و حتی برای یک پلتفرم جدید، یعنی نینتندو سوییچ نیز در دسترس قرار بگیرد. به تازگی شرکت تکمو کویی درباره نسخه نینتندو سوییچ بازی Attack on Titan 2 صحبت کرده‌اند و اطلاعات مفیدی را از این نسخه به دست ما رسانده‌اند.



همان طور که می‌دانید، عنوان Attack on Titan 2 علاوه بر پلتفرم های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه های شخصی، برای کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ نیز منتشر خواهد شد. اما بسیاری از بازی‌بازان و طرفداران سوال می‌کنند که چرا این عنوان برای سوییچ منتشر می‌شود و البته تجربه‌ بازی روی کنسول نام برده شده به چه گونه ای است. برای دریافت این پاسخ ها، صحبتی با رئیس و مدیر امور مالی شرکت کویی تکمو و مدیر استودیوی Omega Force، آقای Hideo Suzuki در هفته گیم پاریس انجام شده است.

آقای Koinuma در ابتدا توضیح داد که چالش اولیه و بزرگی که برای ساخت و تهیه بازی وجود داشت، در دسترس قرار دادن آن برای همه طرفداران انیمه، تا جای ممکن بود. کویی تکمو در همین رابطه تلاش و تحقیق کرده تا با همه پلتفرم های موجود در بازار آشنا شود و مخاطبان آن پلتفرم ها را نیز در نظر بگیرد. به همین دلیل است که آن ها تصمیم گرفتند Attack on Titan 2 را برای عرضه برروی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، استیم (رایانه های شخصی) و نینتندو سوییچ در نظر گرفته‌اند (نسخه پلی‌استیشن ویتا تنها در ژاپن عرضه می‌شود).

کار ساخت نسخه نینتندو سوییچ بازی خیلی وقت است که آغاز شده و هم ‌اکنون بازی Attack on Titan 2 روی سوییچ اجرا می‌شود. با توجه به این که تا به حال هیچ نمایشی از نسخه نینتندو سوییچ بازی نشان داده نشده، این سوال پرسیده شد که آیا نسخه نینتندو سوییچ از نظر بصری و گرافیکی به نسخه پلی‌استیشن ۴ نزدیک تر است یا به نسخه پلی‌استیشن ویتا. آقای Suzuki گزینه سومی را در نظر گرفت و توضیح داد که نسخه نینتندو سوییچ بازی از نظر بصری، بیشتر شبیه به نسخه اول روی پلی‌استیشن ۳ است. البته باید به این نکته اشاره کنیم که پاسخ سازنده بازی به این معنی نیست که Attack on Titan 2 روی نینتندو سوییچ کاملا شبیه به نسخه اول روی پلی‌استیشن ۳ است اما شبیه ترین نسخه به آن محسوب می‌شود.

در هر صورت با توجه به تجربه نسخه اول روییک کنسول دستی مانند پلی‌استیشن ویتا، به نظر می‌رسد تجربه بازی روی نینتندو سوییچ چه به صورت دستی و چه به صورت متصل و خانگی لذت بخش باشد. در آخر نیز به طور مطمئن و قطعی اعلام شد که نسخه پلی‌استیشن ویتای بازی Attack on Titan 2 در غرب منتشر نخواهد شد.

در مورد پلتفرم ها، این نکته را از یاد نبرید که قرار است Attack on Titan 2 برای کنسول های میان نسلی سونی و مایکروسافت، یعنی پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس وان ایکس بهینه شود و جلوه های بصری زیباتری را در این نسخه ها شاهد باشیم.

عنوان اکشن Attack on Titan 2 در ماه مارچ سال ۲۰۱۸ در مناطق آمریکای شمالی و اروپا برای پلتفرم های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، رایانه های شخصی و نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa