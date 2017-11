بیش از 2 سال قبل عنوان Halo 5: Guardians توسط استودیو 343 Industries منتشر شد اما در همه این مدت این بازی از طریق عرضه محتوای رایگان، دائما در حال بروزرسانی بوده است.

اما آخرین بروزرسان با نام Overtime، جدیدترین قسمت سری Halo را برای کنسول Xbox One X آماده کرده است. به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTech، یک کانال در YouTube به‌تازگی ویدیوی با کیفیت 4K از اجرای Halo 5 بر روی Xbox One و Xbox One X تهیه کرده است، در ادامه می‌توانید این ویدیو را مشاهده نمایید. این ویدیو تفاوت چشم‌گیر گرافیک این عنوان انحصاری بر روی Xbox One X را نشان می‌دهد و مشخص است که به لطف سخت افزار برتر این کنسول تحول عظیمی در بافت‌های نسخه جدید، فیلتر بافت‌ها و وضوح چشم‌اندازها ایجاد شده است.

Halo 5: Forge را هم‌اکنون می‌توان بر روی ویندوز 10 به‌صورت 4K تجربه کرد اما این بازی تنها شامل نقشه‌های Forge بخش آنلاین می‌شود و بقیه بازی شامل بخش داستانی و چندنفره همچنان تنها بر روی Halo 5: Guardians برای Xbox One در دسترس قرار دارد. متاسفانه به گفته کارگردان سری در استودیو 343 Industries آقای فرانک اوکانر امکانات پشتیبانی کامل از قابلیت HDR در بازی ایجاد نشده و دلیل هم این است که در زمان توسعه Halo 5 قابلیت مورد اشاره هنوز در بازی‌ها به شکل امروزی مورد استفاده قرار نمی‌گرفت.

عنوان فرعی همین سری یعنی Halo Wars 2 این قابلیت را دارد و از طریق یک بروزرسانی به‌صورت 4K و با پشتیبانی از HDR بر روی Xbox One X اجرا خواهد شد. در مورد همین فرنچایز به نظر می‌رسد که در E3 2018 می‌توانیم شاهد معرفی عنوان اصلی دیگری باشیم. چیزی در مورد این قسمت نمی‌دانیم بجز اینکه سازندگان بازخودهای بازیکنان نسبت به Halo 5 را دریافت کرده‌اند و تمرکز داستان بر روی قهرمان اصلی سری "مستر چیف" را افزایش خواهند داد.

از شما دعوت می‌کنیم این نمایش مقایسه‌ای جذاب را تماشا کنید:



دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت FullHD

منبع متن: pardisgame