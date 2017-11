جدیدترین گزارش مالی Capcom: فروش جهانی عنوان Resident Evil 7: biohazard از مرز 4.1 میلیون نسخه گذشت

شرکت Capcom در جدیدترین جلسه گزارش مالی خود اعلام کرد که فروش جهانی عنوان Resident Evil 7: biohazard بر روی سه پلتفرم PlayStation 4 ، Xbox One و PC از مرز 4.1 میلیون نسخه عبور کرده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gematsu، با توجه به اینکه Capcom در گزارش مالی قبلی خود که در ماه آوریل منتشر شد فروش کلی Resident Evil 7: biohazard را 3.5 میلیون نسخه اعلام کرده بود بنابراین از آمار جدید می‌توان نتیجه گرفت که در طول حدودا 7 ماه این عنوان ترسناک 600,000 نسخه فروخته است.

در ادامه با جدیدترین آمار از فروش کلی دو عنوان اخیرا انتشار یافته این ناشر همراه باشید.

• Street Fighter V (پلتفرم‌های مقصد PC ،PS4) - جمعا 1.9 میلیون نسخه (آمار قبلی در ماه آوریل 1.8 میلیون)

• Monster Hunter XX (پلتفرم مقصد 3DS) - جمعا 1.8 میلیون نسخه (آمار قبلی در ماه آوریل 1.7 میلیون)

Capcom در این جلسه همچنین اعلام کرد که تاکنون بیش از 900,000 نسخه از عنوان Marvel vs. Capcom: Infinite به فروشگاه‌های سراسر جهان ارسال شده است. این عنوان مبارزه‌ای در تاریخ 19 سپتامبر (سه‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۶) بر روی PlayStation 4 ،Xbox One و PC منتشر شد. شرکت آماری Media Create اخیرا در یک گزارش فروش Marvel vs. Capcom: Infinite بر روی PlayStation 4 در کشور ژاپن را 8,273 اعلام کرد.

Resident Evil 7: biohazard هم اکنون بر روی پلتفرم‌های PlayStation 4 ،Xbox One و PC در دسترس قرار دارد. نسخه کامل این بازی حاوی تمامی محتویات اضافی تحت عنوان Resident Evil 7: biohazard Gold Edition برای عرضه در تاریخ 12 دسامبر (سه‌شنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۶) بر روی سه پلتفرم اشاره شده برنامه‌ریزی شده است.

منبع متن: pardisgame