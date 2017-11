هفته قبل دیدیم که عنوان Assassin’s Creed Origins در اولین هفته فروش خود موفق به کسب جایگاه نخست جدول فروش هفتگی بریتانیا شد. اما این هفته این بازی جای خود را به Call of Duty: WWII داد و خودش کنار رفت. همانطور که انتظار می‌رفت در هفته منتهی به چهارم نوامبر، عنوان Call of Duty: […]

هفته قبل دیدیم که عنوان Assassin’s Creed Origins در اولین هفته فروش خود موفق به کسب جایگاه نخست جدول فروش هفتگی بریتانیا شد. اما این هفته این بازی جای خود را به Call of Duty: WWII داد و خودش کنار رفت.

همانطور که انتظار می‌رفت در هفته منتهی به چهارم نوامبر، عنوان Call of Duty: WWII موفق به قرار گرفتن در رتبه اول جدول فروش هفتگی بریتانیا شد. جالب اینجا است که بعد از عملکرد ضعیفی که نسخه قبل این سری یعنی Call of Duty: Infinite Warfare داشت، نتایج به دست آمده از داده‌های آماری نشان داده‌اند که Call of Duty: WWII از لحاظ فروش بسیار موفق‌تر از نسخه قبلی این سری بوده و با شایستگی به عنوان پرفروش‌ترین بازی این هفته بریتانیا شناخته شده است.

اما پس از Call of Duty نیز عنوان محبوب Assassin’s Creed Origins که هفته قبل را با صدر نشینی در این جدول به پایان رسانده بود، این هفته به رتبه دوم رسید. در حالی که عنوان شبیه‌ساز فوتبال FIFA 18 نیز همچنان با قدرت به مسیر خود در این جدول ادامه می‌دهد و این هفته با حفظ جایگاه، در رتبه سوم باقی ماند. اما پس از این بازی، سایر رتبه‌های این جدول در بین ۱۰ بازی پرفروش هفته را بازی‌های بزرگ دیگر در اختیار گرفته‌اند که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت؛ اما قبل از این که به ادامه این جدول بپردازیم بد نیست که بدانید تنها بازی جدیدی که این هفته به جز نسخه جدید سری پرطرفدار Call of Duty به انتشار رسید و به رده‌بندی این جدول رسید، عنوان Spintires: Mudrunner بود که رتبه ۲۴ این جدول را توانست به دست بیاورد.

اگرچه عملکرد عنوان Call of Duty: WWII تا اینجا قابل قبول بوده و این بازی توانسته با جلب نظر بازی‌بازان نسخه‌های زیادی را به فروش برساند، اما به نظر می‌رسد که این بازی چندان هم بدون مشکل نیست. چرا که علاوه‌بر مشکلات عدیده‌ای که در سرورهای این بازی وجود دارد، توسعه دهنده این بازی یعنی استودیوی Sledgehammer نیز در حال حاضر بخش Leaderboard این بازی را جهت رفع مشکلات آن غیر فعال کرده است. اما به جز همین موارد، این عنوان مشکل چشم‌گیر دیگری ندارد و توانسته عملکرد خوبی را از خودش به نمایش بگذارد و به طور کلی یک موفقیت بزرگ برای شرکت ناشر آن یعنی اکتیویژن (Activision) به حساب بیاید. همچنین این بازی با نمرات بالا و نقدهای مثبتی که دریافت کرد نیز نشان داد عنوانی است که به راحتی نمی‌توان از کنار آن رد شد و به خوبی شایستگی‌های خودش را به عنوان اولین بازی که در نسل هشتم داستان جنگ جهانی دوم را روایت می‌کند، نشان داد.

اما به ادامه جدول که بخواهیم بپردازیم باید اعلام کنیم پس از عنوان FIFA 18 که جایگاه سوم را به دست آورد، عنوان Super Mario Odyssey با دو پله سقوط نسبت به هفته قبل به رتبه چهارم رسید. این عنوان یکی از موفق‌ترین بازی‌های انحصاری نینتندو سوییچ است که به خوبی در سراسر دنیا به فروش می‌رسد و رکورد‌های جدیدی برای خودش به ثبت می‌رساند. عنوان Gran Turismo Sport نیز که نتوانست مانند نسخه‌های قبلی خود به چشم بیاید و در کل عنوانی نه‌چندان قوی بود، جایگاه هفته قبل خود را حفظ کرد و در رتبه پنجم باقی ماند. بدین ترتیب ۵ بازی از ۱۰ بازی پرفروش هفته را با هم بررسی کردیم و با رتبه‌های جدیدشان در جدول فروش هفتگی بریتانیا آشنا شدیم.

اما در نیمه پایین ۱۰ بازی پرفروش بریتانیا در این هفته، عنوان Wolfenstein II: The New Colossus با دو پله سقوط نسبت به هفته قبل، به جایگاه ششم این جدول رسید و پس از آن نیز عنوان Forza Motorsport 7 بار دیگر موفق به بازگشت میان ۱۰ بازی پرفروش هفته شد و رتبه هفتم را به خودش اختصاص داد. همچنین از دیگر بازی‌هایی که این هفته به جمع ۱۰ بازی پرفروش هفته بازگشتند نیز می‌‌توان به عنوان Mario Kart 8 Deluxe اشاره کرد که در هفته‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. این بازی در هفته قبل موفق شد از رتبه پانزدهم به رتبه یازدهم برسد و این هفته نیز با صعود چند پله‌ای دیگر از این جایگاه به رتبه هشتم جدول فروش هفتگی بریتانیا رسید. حقیقتاً نمی‌توان از کنار این موضوع به راحتی رد شد چرا که این بازی در میان سیل عظیمی از بازی‌های قوی و پرقدرتی که در هفته‌ها اخیر به انتشار رسیدند، با نهایت قدرت توانست خود را بالا بکشد و در نهایت بار دیگر به جمع ۱۰ بازی پرفروش هفته بازگردد. این هفته در جایگاه نهم نیز عنوان Forza Horizon 3 قرار گرفت که آن هم رشد بسیار خوبی در هفته‌ها اخیر داشته است. این بازی پس از قرار گرفتن در رتبه پانزدهم در هفته قبل، این هفته به جایگاه نهم دست پیدا کرد. همچنین عنوان Middle-earth: Shadow of War نیز با یک پله سقوط نسبت به هفته قبل، در رتبه دهم قرار گرفت تا حسن ختامی باشد برای ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا.

همچنین یکی از بزرگ‌ترین تغییراتی که این هفته این جدول داشت، خارج شدن عنوان بی‌نظیر GTA V از جمع ۱۰ بازی پرفروش هفته بود. این بازی پس از ماه‌ها قرار گرفتن در میان پرفروش‌ترین بازی‌های هفته، این بار از میان ۱۰ بازی پرفروش کنار رفت تا ما این هفته یکی از بزرگ‌ترین تغییرات این جدول در ماه‌های اخیر را شاهد باشیم. این بازی این هفته در رتبه یازدهم قرار گرفت و با عملکرد بی‌نظیری که طی سال‌های عرضه‌اش از خود نشان داد باعث شد تا از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های صنعت بازی‌های رایانه‌ای یاد شود. این بازی طی سال‌هایی که از عرضه‌اش گذشته، همواره عملکرد درخشانی در این جدول داشته و این بار با سیل عظیمی که بازی‌های جدید به راه انداختند، از جمع ۱۰ بازی پرفروش هفته خارج شد که البته پیش‌بینی می‌شود هفته آینده باز هم به این جمع بازگردد.

شما در ادامه می‌توانید لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته بریتانیا را در کنار لیستی از پرفروش‌ترین بازی‌های هر پلتفرم مشاهده کنید. این نکته را فراموش نکنید که نتایج به دست آمده از این جدول صرفاً بر اساس میزان فروش فیزیکی بازی‌ها است و میزان فروش دیجیتالی آن‌ها محاسبه نشده است. بنابراین نتایج ذکر شده با آمار نهایی متفاوت است.

لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

Call of Duty: WWII Assassin’s Creed Origins FIFA 18 Super Mario Odyssey Gran Turismo Sport Wolfenstein II: The New Colossus Forza Motorsport 7 Mario Kart 8 Deluxe Forza Horizon 3 Middle-earth: Shadow of War

لیست کامل ۴۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته پلی‌استیشن ۴ در بریتانیا:

لیست ۲۰ بازی پرفروش این هفته ایکس‌باکس وان در بریتانیا:

لیست ۳۰ بازی پرفروش این هفته رایانه‌های شخصی در بریتانیا:

لیست ۳۵ بازی پرفروش این هفته نینتندو سوییچ در بریتانیا:

منبع متن: gamefa