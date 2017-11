دیگر چیزی به انتشار رسمی کنسول Xbox One X نمانده و با نزدیک شدن به این انتشار، لیست بازی‌هایی که برای این کنسول ارتقا یافته‌اند روز به روز طولانی‌تر می‌شود.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamerant، لیست Microsoft از عنوان‌های ارتقا یافته بیش از 150 بازی را شامل می‌شود که بسیاری از آن‌ها در روز انتشار Xbox One X آماده و در دسترس خواهند بود. شکی وجود ندارد که مجموعه بازی‌هایی که برای کنسول جدید ارتقا یافته‌اند و یا قرار است ارتقا پیدا کنند مجموعه‌ای غنی است.

هرچند این لیست جزئیات کاملی را بیان نمی‌کند و دقیقاً‌ مشخص نیست ارتقای هر بازی در چه زمینه‌هایی است، ولی بعضی از مشخصاتی که برای خریداران حائز اهمیت ویژه است در این لیست قید شده است، از جمله این که آیا آپدیت Xbox One X یک بازی رزولوشن 4K ارائه می‌دهد و آیا از HDR‌ پشتیبانی می‌کند. نکته‌ عجیب این که تنها حدود یک سوم این بازی‌ها برای ارائه رزولوشن 4K ارتقا یافته‌اند. نهایتاً عنوان شده که بیش‌تر توسعه‌دهنده‌ها از این سخت‌افزار جدید برای بهبود بازی‌هایشان به شیوه‌های مختلف استفاده کرده‌اند و این بهبود منحصر به رزولوشن نمی‌شود.

شما می‌توانید لیست کامل بازی‌هایی که ارتقا یافته و یا قرار است به زودی ارتقا یابند را در وبسایت رسمی Microsoft بیایید. لیستی که در ادامه مشاهده می‌کنید شامل همه بازی‌هایی است که ارتقا یافته و آماده هستند.

بعضی از بازی‌های بزرگی که به تازگی معرفی شدند در لیست زیر حضور ندارند مانند Wolfenstein 2: The New Colossus, The Evil Within 2, Middle-earth: Shadow of War, Final Fantasy 15. این بازی‌ها در لیست Microsoft با عنوان "Coming Soon" قرار گرفته‌اند و نسخه‌ ارتقایافته آن‌ها به زودی آماده خواهد شد.

عنوان ارتقایافته رزولوشن 4K پشتیبانی از HDR Ashes Cricket * * Assassin’s Creed Origins * * Call of Duty: WW2 * * Crossout * Danger Zone * Dead Rising 4 * Diablo 3: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition * Disneyland Adventures * * EA Sports FIFA 18 * * EA Sports Madden NFL 18 * * EA Sports NBA Live 18 * F1 2017 * * Fallout 3 Farming Simulator 17 * Forza Motorsport 7 * * Gears of War 4 * * GRIDD: Retroenhanced * * Halo 3 Halo 5: Guardians * Halo Wars 2 * * Killer Instinct * L.A. Noire * * Mantis Burn Racing * * Marvel vs. Capcom: Infinite Morphite * Need for Speed Payback Outlast 2 * Path of Exile * Portal Knights * Project CARS 2 * Quantum Break Rise of the Tomb Raider * * Rush: A Disney Pixar Adventure * * Sonic Forces Super Lucky’s Tale * Super Night Riders * The Elder Scrolls: Oblivion Titanfall 2 Transcripted World of Tanks * * Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection * *

