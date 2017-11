نقد ها و نمرات اولیه عنوان Need for Speed Payback منتشر شد

هم زمان با انتشار رسمی عنوان محبوب و مورد انتظار Need for Speed Payback، بسیاری از منتقدان صنعت بازی های ویدیویی نقد ها و نمرات این عنوان را منتشر ساخته اند که با یکدیگر مروری بر آن ها خواهیم داشت. فرانچایز Need for Speed یکی از عناوینی است که شاید در سال های اخیر از […]

هم زمان با انتشار رسمی عنوان محبوب و مورد انتظار Need for Speed Payback، بسیاری از منتقدان صنعت بازی های ویدیویی نقد ها و نمرات این عنوان را منتشر ساخته اند که با یکدیگر مروری بر آن ها خواهیم داشت.

فرانچایز Need for Speed یکی از عناوینی است که شاید در سال های اخیر از هویت واقعی و آن گیم پلی محبوب و دوست داشتنی خود دور شده است؛ از تبدیل شدن به یک شبیه ساز رانندگی به مانند Shift تا عرضه یک بازی کاملا داستانی به مانند The Run. آخرین نسخه این فرانچایز با نام Need For Speed نیز در سال ۲۰۱۵ منتشر شد و علیرغم انیمیشن های اکشن زنده آن، باز هم با مشکلات بسیاری به مانند هندلینگ نامناسب و قابلیت شخصی سازی محدود همراه بود که بسیاری از کاربران را نسبت به آینده این فرانچایز نا امید کرد. اما در E3 2017، شرکت الکترونیک آرتز از نسخه جدید این عنوان با نام Need for Speed Payback رونمایی کرد که با توجه به نمایش های ارائه شده بار دیگر نوید بازگشت به روزهای اوج را می داد. Need for Speed Payback توسط استودیوی گوست گیمز ساخته شده و به نظر می رسد این استودیو از اشتباهات گذشته خود درس گرفته است. بار دیگر شاهد بخش داستانی همراه با مسابقات درون شهری در بزرگ راه های شهری خیالی به نام Fortune Valley و یک محیط جهان باز به سبک Most Wanted هستیم.

PlayStation LifeStyle ۸/۱۰

Need for Speed Payback به نظر نسخه ای تکامل یافته از این مجموعه است و پایان بازی نیز نشان از این دارد که احتمالا سازندگان قصد ساخت ادامه این عنوان را در آینده دارند. بخش داستانی را در ۱۵ ساعت به اتمام رساندم و متاسفانه در این مدت کوتاه قادر به جمع آوری تمام آیتم های بازی نبوده و نتوانستم تمام مسابقات و مراحل فرعی بازی را تجربه کنم. این عنوان را دوباره تجربه کرده و این بار وقت بیشتری را صرف آن خواهم کرد و در تمام طول بازی لبخند بر روی لبان من خواهد بود( اشاره به این که تجربه دوباره بازی لذت بخش خواهد بود)

Hardcore Gamer ۸/۱۰

نکته مهم در رابطه با Need for Speed Payback این است که الکترونیک آرتز و استودیوی گوست گیمز ویژگی ها و بخش هایی را که در نسخه های گذشته به موفقیت و محبوبیت بسیاری دست یافته را دوباره به این بازی باز گردانده اند. شاید بخش داستانی غیر ضروری بازی در نهایت این عنوان را یک قدم به عقب باز گرداند اما این بخش به خصوص هنگامی که بازیکنان وارد دنیای جهان بازی می شوند انفجاری به نظر می رسد. مسابقات اتومبیل رانی در جاده های خاکی نیز بسیار اعتیاد آور بوده و جستجوی ماشین های فرسوده و از کار افتاده را می توان یکی از نقاط عطف این عنوان به حساب آورد. نسبت به نسخه های قبلی المان های نقش آفرینی کمتری در Need for Speed Payback مشاهده می شود به طوری که جمع آوری مجموعه ای اتومبیل ها و نگهداری آن ها در گاراژ نسبت به گذشته در زمان کوتاه تری امکان پذیر است. بخش livery editor( شخصی سازی گسترده اتومبیل ها) و ویژگی های اجتماعی و آنلاین را نیز به این موارد اضافه کنید. در نهایت عناصر کلیدی عنوان Need for Speed: Payback باعث می شود طرفداران این عنوان ساعت ها وقت خود را به تجربه این بازی اختصاص دهند.

CGMagazine ۸/۱۰

یک بازی خوب می تواند به وسیله تصمیم های تجاری بد با شکست مواجه شود

The Games Machine ۶/۱۰

نسخه جدید Need for Speed با مشکلات متعددی همراه است که باید به آن ها توجه شود. نخست استفاده بیش از حد از لوت باکس ها( پرداخت های درون برنامه ای) و همچنین سیستم پیشرفت ناقص بازی که بیش از حد به شانس و تصادف وابسته است. بخش داستانی بازی نیز وحشتناک و پر از شخصیت های دو بعدی و دیالوگ ها و عبارات تکراری است. با وجود این مشکلات اما رانندگی آرکید گونه این بازی به مانند همیشه جالب و لذت بخش بوده و دنیای جهان بازی بازی نیز مملو از فعالیت ها و مسابقاتی است که می تواند ساعت ها کاربران را سرگرم کند. اوه، و البته وقت بسیاری را در گاراژ صرف شخصی سازی اتومبیل ها خواهید کرد.

GameSpot ۵/۱۰

Need for Speed Payback سعی می کند تا با تمرکز بر Grinding( ترغیب بازیکن به پیشرفت در بازی) مسابقات اتومبیل رانی معمولی خود را بزرگ جلوه دهد. سیستم هندلینگ ساده و قدیمی کمی سرگرم کننده است اما برای فرار از اشتباهات و مشکلات این عنوان کافی نیست. عدم تمایل بازی به مشارکت بازیکنان در صحنه های هیجان انگیز باعث شده است که بازی به یک تجربه کسل کننده تبدیل شود، موضوعی که در تمام قسمت های بازی نمود پیدا می کند. این یک Fast and Furious نبوده بلکه یک نتیجه نا امید کننده است.

عنوان Need for Speed Payback در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷(جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶) برای کنسول های پلی استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه های شخصی در دسترس خواهد بود.

منبع متن: gamefa