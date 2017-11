کنسول میان نسلی قدرتمند شرکت مایکروسافت، با نام ایکس‌باکس وان ایکس، امروز به طور رسمی منتشر شد و در دسترس بازی‌بازان قرار گرفت. ایکس‌باکس وان ایکس از نظر پردازشی و سخت افزاری، قدرتمند ترین کنسول در تاریخ بازی های ویدیویی است و همه عناوین را با سطح بالایی بصری اجرا می‌کند. جدا از عرضه عناوین […]

کنسول میان نسلی قدرتمند شرکت مایکروسافت، با نام ایکس‌باکس وان ایکس، امروز به طور رسمی منتشر شد و در دسترس بازی‌بازان قرار گرفت. ایکس‌باکس وان ایکس از نظر پردازشی و سخت افزاری، قدرتمند ترین کنسول در تاریخ بازی های ویدیویی است و همه عناوین را با سطح بالایی بصری اجرا می‌کند. جدا از عرضه عناوین جدید برای این کنسول، شرکت ها و استودیوهای بازی‌سازی، عناوین از پیش عرضه شده‌ی خود را برای کنسول ایکس‌باکس وان ایکس بهینه می‌کنند تا بازی مورد نظر با سطح گرافیکی و بصری بالاتری اجرا شود و از سخت افزار قدرتمند این کنسول استفاده گردد.



تا کنون، خبر به‌روزرسانی بازی‌های بسیاری را برای ایکس‌باکس وان ایکس شنیده‌ایم و حال، شرکت بتسدا نیز برنامه کامل و دقیق خود برای بازی‌هایش را اعلام کرده است. طبق اعلام شرکت بتسدا، عناوین Wolfenstein II: The New Colossus و Fallout 4 و Skyrim Special Edition و Dishonored 2 و Dishonored: Death of the Outsider و The Evil Within 2 و The Elder Scrolls Online و Fallout 3 و The Elder Scrolls IV: Oblivion برای کنسول جدید مایکروسافت، به‌روزرسانی دریافت خواهند کرد.

حال، شما می‌توانید در زیر، جزئیات به‌روزرسانی بازی ها برای کنسول ایکس‌باکس وان ایکس را مطالعه نمایید:

Wolfenstein II: The New Colossus

پشتیبانی از رزولوشن ۴K

ویژگی های ارتقا یافته شامل «رزولوشن داینامیک» می‌شود.

Fallout 4

پشتیبانی از رزولوشن ۴K

ویژگی های ارتقا یافته شامل «رزولوشن داینامیک»، افزایش کیفیت دورنما (Draw Distance) برای درخت ها، چمن ها، اشیا و NPC ها می‌شود.

Skyrim Special Edition

پشتیبانی از رزولوشن ۴K

ویژگی های ارتقا یافته شامل «رزولوشن داینامیک» می‌شود.

Dishonored 2 و Dishonored: Death of the Outsider

پشتیبانی از رزولوشن ۴K

ویژگی های ارتقا یافته شامل «رزولوشن داینامیک»، بهبود ثبات نرخ فریم، کیفیت بافت های ۴K، بهبود اشکال هندسی و دورنما ها، بهبود anti aliasing، بهبود کیفیت سایه‌ ها می‌شود.

The Evil Within 2

ویژگی‌ های ارتقا یافته شامل رزولوشن آپگرید شده، نرخ فریم بالاتر و حذف گزینه قفل ۳۰ فریم در ثانیه می‌شود

The Elder Scrolls Online

پشتیبانی از رزولوشن Native 4K و قابلیت HDR

ویژگی های ارتقا یافته شامل افزایش فاصله‌ی دید، ارتقای سایه‌ ها با تکنیک Screen Space Ambient Occlusion* و ارتقای رفلکشن آب می‌شود.

به‌روزرسانی بازی The Elder Scrolls Online در هفته آینده منتشر می‌شود اما این در حالی است که به‌روزرسانی بازی Evil Within 2 همین امروز منتشر شده و شما می‌توانید در زیر، به صورت دقیق با کارایی آن آشنا شوید:

افزایش رزولوشن اجرایی بازی (خروجی رزولوشن نیتیو ۳۲۰۰x1800 در ۳۸۴۰x2160)

بهبود ثبات نرخ فریم

گزینه‌ای برای غیر فعال کردن قفل محدودیت ۳۰ فریم در ثانیه برای گرفتن خروجی نرخ فریم بهتر و بالاتر

نکته جالب این جا است که شرکت بتسدا به‌روزرسانی کنسول ایکس‌باکس وان ایکس را هم زمان با به‌روزرسانی کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو منتشر کرده است و همان طور که قول داده شده بود، بازی The Evil Within 2 هم‌اکنون برای دو کنسول میان نسلی سونی و مایکروسافت بهینه شده است. حال، در زیر جزئیات به‌روزرسانی کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو را مشاهده کنید:

افزایش رزولوشن اجرایی بازی (خروجی رزولوشن نیتیو ۲۲۴۰x1260 در ۳۸۴۰x2160) برروی تلویزیون ۴K

زمانی که خروجی رزولوشن برروی ۱۰۸۰p تنظیم شده باشد، بهبود هایی در نرخ فریم به‌ وجود می‌آید و شاهد نرخ فریم بالاتر هستیم.

بهبود ثبات نرخ فریم

گزینه‌ای برای غیر فعال کردن قفل محدودیت ۳۰ فریم در ثانیه برای گرفتن خروجی نرخ فریم بهتر و بالاتر

مشخص است که تجربه The Evil Within 2 با توجه به سخت افزار قوی‌تر ایکس‌باکس وان ایکس، برروی این کنسول بهتر و لذت بخش تر خواهد بود اما همین ارتقای فنی و بصری بازی نیز در نوع خود خوب و راضی کننده است (هر چند که انتظار رزولوشن اجرایی بیشتری در دو کنسول داشتیم)

هنوز مشخص نشده که به‌روزرسانی دیگر بازی های شرکت بتسدا در چه تاریخی منتشر خواهند شد و تنها به صورت کلی گفته شده که این به‌روزرسانی ها تا آخر سال جاری میلادی یا در سال آینده منتشر خواهند شد.

*(تکنیک گرافیکی Screen Space Ambient Occlusion یک روش و تکنیک در بحث گرافیک بازی‌های ویدیویی است که تعیین می‌کند یک سطح نسبت به نور و اجزای محیط، تا چه حد باید روشن یا تاریک باشد و با این روش، سایه‌های طبیعی و واقع گرایا‌نه‌ای به دست می‌آید.)

منبع متن: gamefa