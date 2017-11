جدیدترین تریلر The Last of Us 2 چنان با میزان خشونتش همه را متعجب کرد که همه فقط مشغول این قضیه بودند و از سرنخ‌های جدید در مورد مکان بازی که در پس زمینه قابل مشاهده بود، غافل شدند. به گزارش پردیس گیم و به نقل از Euro Gamer در ماه اوت، Reddit از روی برخی کانسپت آرت‌ها و صحنه‌های The Last of Us 2 متوجه شد که این‌ مکان‌ها در واقع برگرفته از مکان‌های واقعی در سیاتل، واشنگتن هستند و تا چند بلوک پایین‌تر از همان منطقه را پوشش می‌دهند.

با تریلر جدیدی که هفته‌ی پیش منتشر شد، طرفداران باز هم برای یافتن سرنخ‌هایی در مورد لوکیشن، چارچوب زمانی و ربطش به داستان جوئل و الی به تکاپو افتادند. یکبار دیگر، به نظر می‌رسد که مکان‌ها برگرفته از سیاتل باشد، این را می‌توان از روی نوشته‌های روی علائم جاده‌ای فهمید. مخصوصا اینکه، در تریلر بزرگراهی را می‌بینیم که به نظر می‌رسد در 1.3 مایلی همان بلوک‌ها باشد. مکانی که در تریلر هفته‌ی پیش دیدیم هم به نظر می‌رسد که تقریبا نزدیک جایی باشد که جوئل و الی باشند.

Voldsby که یکی از کاربران Reddit است، یک بار دیگر همه‌ی یافته‌ها را کنار هم گذاشته است. مثلا میزان رشد درخت‌ها در جاده را در نظر گرفته تا نشان دهد که بازه‌ی زمانی بازی احتمالا خیلی بعد‌تر از آلودگی اولیه است.

در ادامه شما می‌توانید گزارش تصویری از تمامی سرنخ‌های موجود را مشاهده کنید:

