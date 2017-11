عنوان Gears of War 3 برروی ایکس‌باکس وان ایکس و با رزولوشن ۴K خارق‌العاده بنظر می‌رسد. با ویدئوی مقایسه گرافیکی میان کنسول‌های ایکس‌باکس ۳۶۰، ایکس‌باکس وان و ایکس‌باکس وان ایکس، همراه ما باشید. Gears of War 3 سومین نسخه از سری محبوب Gears of War است که در سال ۲۰۱۱ عرضه شد، و جزو بازی‌های قدیمی‌ای بشمار می‌رود که می‌توان […]

منبع متن: gamefa