جدیدترین بروزرسانی بازی Wolfenstein II: The New Colossus منتشر شد

اخیرا جدیدترین بروزرسانی بازی محبوب Wolfenstein II: The New Colossus منتشر شده است که تغییرات مهمی را در بازی ایجاد می‌کند. جزئیات بیشتر را در ادامه مطلب مطالعه کنید.

تقریبا ۱۰ روز پیش بازی Wolfenstein II: The New Colossus منتشر شد و توانست نمرات و نقد های بسیار خوبی را از سوی منتقدان و منابع معتبر کسب کند و به یکی از بهترین نسخه‌های این سری بازی معروف، تبدیل شود. حال به تازگی جدیدترین بروزرسانی عنوان Wolfenstein II: The New Colossus منتشر شده است که تغییرات زیادی را در بازی ایجاد خواهد کرد. در ادامه و در ابتدا، به اولین محتوای جدید این بازی اشاره خواهیم کرد.

طبق جزئیات و اطلاعات جدیدترین بروزرسانی این بازی، این محتوای جدید The Freedom Chronicles Episode Zero نام داشته و در دسترس افرادی قرار گرفته است که Season Pass این عنوان را خریداری کرده اند. محتوای The Freedom Chronicles Episode Zero، شخصیت‌های جوزف استالیون (Joseph Stallion)، جسیکا والیانت (Jessica Valiant)، و جرالد ویلکینز (Gerald Wilkins) را به همراه خواهد داشت و این شخصیت‌ها، در جریان محتوای مذکور، به دنبال ایجاد آزادی در خاک کشور آمریکا هستند. در محتوای The Freedom Chronicles Episode Zero، بازیکنان می‌توانند به توانایی‌ها و اسلحه‌های جدیدی دسترسی داشته باشند.

در ادامه این بروزرسانی جدید، پشتیبانی بازی از کنسول ایکس‌باکس وان ایکس را به بازی اضافه خواهد کرد و افرادی که دارای تلویزیون یا مانیتور های ۴K هستند، می‌توانند این بازی را با کیفیت فوق العاده ۴K تجربه نمایند. تنظیمات افزوده شدن قابلیت پشتیبانی بازی از کنسول ایکس‌باکس وان ایکس، در این آپدیت به بازی افزوده شده است.

در راستای تغییرات جدید این بروزرسانی، ویژگی جدیدی به نام Vault به بازی اضافه شده است که بازیکنان قادر هستند تا به لطف این ویژگی جدید، ۱۰ مبارزه را در برابر نازی‌ها شبیه سازی کنند. این قابلیت جدید، از یک جدول امتیاز بندی برخوردار خواهد بود و کاربران می‌توانند به همراه دوستان خود، به تجربه این بخش بپردازند. ویژگی Vault پس از اتمام مرحله ۲، برای کاربران فعال خواهد شد.

از دیگر تغییرات این بروزرسانی جدید که به نسخه رایانه‌های شخصی بازی مربوط است، می‌توان به بهتر شدن عملکرد سری دهم کارت گرافیک Nvidia اشاره کرد. از این به بعد ویژگی Async Compute در بازی، تا زمان برطرف شدن کامل باگ‌های این عنوان ، غیر فعال گردیده است. همچنین جلوه‌های بصری بازی هم بهبود هایی داشته اند و مشکل زوم کردن در منو تنظیمات مربوط به بخش روشنایی تصاویر در مانیتور های ۴K، رفع شده است.

بروزرسانی جدید بازی Wolfenstein II: The New Colossus، تغییرات دیگری را هم در بازی اعمال کرده است که ما مهم‌ترین آن ها را در این مطلب به قلم تحریر در آوردیم. برای مطالعه موارد بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

منبع متن: gamefa