نمرات Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds منتشر شد

آماده تجربه یکی از بهترین بسته‌های گسترش‌دهنده نسل هشتم کنید! امروز Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds عرضه شده و حال شاهد انتشار نمرات این بسته‌ گسترش‌دهنده هستیم؛ در ادامه با گیمفا همراه باشید.

در این بسته‌ گسترش‌دهنده نیز شاهد اضافه شدن قبیله‌ای بنام Banuk هستیم. بنظر می‌رسد این قبیله عاشق به چالش کشیدن خود باشند، از این‌رو شکارچیان خود را به سفرهایی که دست‌کمی از خودکشی ندارند به رودخانه‌های یخ‌زده اطراف می‌فرستند. ظاهرا تنها رویارویی با ماشین‌ها برایشان کافی نیست! شما می‌توانید تریلری از گیم پلی این بسته گسترش‌دهنده را از اینجا مشاهده کنید. گفته شده که این بسته الحاقی در حدود ۱۵ ساعت گیم پلی دارد که برای یک بسته‌ گسترش‌دهنده ۲۰ دلاری بسیار خوب و مطلوب محسوب می‌شود. تصاویری از این بازی با کیفیت ۴K هم منتشر شده است که بسیار زیبا هستند. مدتی قبل خبر رسید که سازندگان تمرکزی دوچندان روی تعامل بین شخصیت‌های بازی خواهند داشت و این یک خبر بسیار خوب بود. از طرف دیگر، انیمیشن‌های صورت شخصیت‌ها هم در این بسته گسترش‌دهنده نسبت به بازی اصلی بهبود پیدا کرده است. امروز هم تریلر هنگام عرضه Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds منتشر شده بود.

حال، نمرات بازی هم نشان از یک بسته گسترش‌دهنده خیلی خوب دارد و به نظر کسانی که از بازی اصلی لذت برده‌اند، به هیچ وجه نباید تجربه The Frozen Wilds را از دست بدهند.

برخی از نمرات بازی:

PlayStation LifeStyle: 10/10

“همه آن چیزی که یک بسته الحاقی باید ارائه دهد. با داشتن قیمتی معادل تنها ۱۹٫۹۹ دلار (یا اگر کاربر سرویس پلی‌استیشن پلاس باشید تنها ۱۴٫۹۹ دلار) محیط عظیم‌الجثه‌ای که چندی پیش با ایلوی (Aloy) آن را زیر پا گذاشتیم حسابی با اضافه شدن یک بخش زیبا و به شدت پرجزئیات گسترش می‌یابد. درست به مانند بازی اصلی، اینجا هم با یک محیط پر از دشمنان سرسخت طرف هستیم که همه از گشتن در آن لذت خواهند برد. ولی برای کسانی هم که از بازی‌های با محیط عظیم‌الجثه بیزار هستند، نقاط مربوط به Fast Travel وجود دارند که از حجم گشت و گذار در محیط می‌کاهند. با توجه به وجود محتویات بسیار زیاد در این بسته گسترش‌دهنده که از برخی بازی‌های کامل هم بیشتر است، The Frozen Wilds یک خرید اجباری است و نباید تجربه آن را از دست داد.”

IGN: 8.8/10

“یک [محتوای] اضافه عالی برای یک بازی شگفت‌انگیز. سازنده عنوان یعنی گوریلا گیمز موفق شده با اضافه کردن روبات‌های جدید و ماموریت‌های فرعی چالش برانگیز که در سرتاسر نقشه پخش شده‌اند جذابیت بازی را دوچندان کند و خط داستانی جذاب و جالب توجه بازی هم شما را به گوشه‌ای دیده نشده از دنیای پساآخرالزمانی بازی می‌برد. The Frozen Wilds باعث شد تا من بخواهم یک بار دیگر بازی را مجدد شروع کنم و در دنیای زیبای آن غرق شوم و به ولگردی بپردازم.”

Game Informer: 8/10

“در نهایت، The Frozen Wilds یک محتوای جدید و خوشایند برای Horizon Zero Dawn است. شاید برخی رمز و رازهای نهفته در Thunder’s Drum به پای پیچ و خم‌های داستان نسخه اصلی نرسد، ولی حسابی به ما یادآوری می‎کنند که Horizon Zero Dawn عجب بازی درگیرکننده و شگفت‌انگیزی بود. The Frozen Wilds البته بازی موفق گوریلا گیمز را به سطح جدیدی نمی‌رساند، ولی به هر حال بهانه‌ای خوب برای همراه شدن دوباره با ایلوی در ماجراهای جدیدش است.”

Digital Spy: 8/10

“بسته گسترش‌دهنده Horizon Zero Dawn یعنی The Frozen Wilds به مانند گسترش بسیار طبیعی بازی می‌ماند. منطقه سردسیر و پوشیده از برف بازی حسابی از دیگر قسمت‌های نقشه متمایز است و تجهیزات قدرتمند و جدید اضافه شده به بازی هم شما را ترغیب می‌کند که پرده از تمام اسرار این منطقه بردارید. این یک قدم رو به جلو برای بازی محسوب نمی‌شود ولی اگر از عشاق Horizon Zero Dawn هستید، آن وقت این منطقه جدید پوشیده از برف زیباتر، اعتیادآورتر و جذاب‌تر از مناطق دیگر عنوانی است که به آن عشق می‌ورزید و ساعت‌ها سرگرم آن خواهید شد. به امید عرضه زودتر دنباله بازی!

Polygon: 8/10

“بهترین عبارت برای توصیف The Frozen Wilds آن است که این نه یک دنباله است نه یک پیش درآمد بلکه مجموعه‌ای از ماموریت‌های جامانده از بازی اصلی است. من شک دارم افرادی که قبلاً Horizon Zero Dawn را تجربه نکرده‎‌اند و تعطیلات امسال را برای تجربه این عنوان به همراه The Frozen Wilds انتخاب کرده‌اند، به اندازه کسانی که ۹ ماه پیش با این بازی خاطراتی داشته‌اند از تجربه محتوای الحاقی جدید لذت ببرند. آن‌ها مجبور نیستند دوباره کنترل بازی، ارزش آیتم‌های مختلف، نام قبایل و نام روسای آن را به یاد بیاورند. The Cut هم یک بخش زیبای دیگر از ماجرای پرشکوه ایلوی به شمار می‌رود.”

GameSpot: 8/10

“بازگشت دوباره به سمت Horizon Zero Dawn حتی به بهانه تجربه The Frozen Wilds هم به نوبه خود با تمام حرف و حدیث‌ها جذاب است، ولی در نهایت باید گفت که The Frozen Wilds بیشتر به جای چیزی که داستان و جهان بازی را بسط می‌دهد به مانند یک بخش جامانده از بازی اصلی است. خیلی ساده است فهم این نکته که تازه واردان به دنیای Horizon Zero Dawn چقدر از ابزار و تجهیزات و البته مهارت‌های این محتوای الحاقی استفاده خواهند کرد. داستان آن بیشتر به مانند یک میان برنامه می‌ماند تا آن چیز تمام و کمالی که سعی کرده باشد. ولی به هر حال این حسی است که بعد از چندین و چند ساعت تجربه The Frozen Wilds و پشت سر گذاشتن مبارزات و خطرات مختلف به سراغ من آمده است پس خیلی هم نمی‌توان به چنین تجربه دلربا و جالبی خرده گرفت.”

Metro GameCentral: 7/10

“یک بسته گسترش‌دهنده بزرگ که در میان زرق و برق بصری و طراحی شگفت آور موجوداتش، سعی دارد تا بهترین خصوصیات بازی اصلی را هم در معرض نمایش قرار دهد. هرچند که ایرادات بازی اصلی را هم برطرف نکرده است.”

Gameblog.fr: 7/10

“هیچ چیز غیر منتظره‌ای در The Frozen Wilds وجود ندارد. این محتوای جدید چند چیز جالب را به بازی اضافه می‌کند، چندین شخصیت باحال دارد، مراحل فرعی، چالش‌ها و به صورت کلی محتوای جدید را به یک بازی خوب اضافه می‌کند. وقتی در مورد گسترش دنیای فعلی بازی حرف می‌زنیم، خب The Frozen Wilds کار خود را خوب انجام داده است. حالا وقت آن است تا منتظر قسمت بعدی باشیم.”

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds امروز یعنی ۱۶ آبان در دسترس عموم قرار گرفته است. به زودی Horizon Zero Dawn: The Complete Edition هم عرضه می‌شود که شامل بازی اصلی و تمامی محتویات الحاقی آن من جمله The Frozen Wilds می‌شود.

