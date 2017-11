یوبی‌سافت گزارش ماهی نیم سال مالی جدید خود را منتشر کرده است که در آن از پلتفرم هایی که بازی های این شرکت در آن ها بیشترین فروش را داشته اند نیز نام برده شده است. در ادامه این خبر و جزئیات آن با گیمفا همراه باشید! شرکت یوبی‌سافت امروز از گزارش مالی نیم سال […]

یوبی‌سافت گزارش ماهی نیم سال مالی جدید خود را منتشر کرده است که در آن از پلتفرم هایی که بازی های این شرکت در آن ها بیشترین فروش را داشته اند نیز نام برده شده است. در ادامه این خبر و جزئیات آن با گیمفا همراه باشید!

شرکت یوبی‌سافت امروز از گزارش مالی نیم سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ رونمایی کرد که بازه ای تا تاریخ ۳۰ سپتامبر را شامل می‌شود.

بار دیگر بازی های نسخه پلی استیشن ۴ شرکت یوبیسافت بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند که در رتبه دوم نیز شاهد حضور بازی های کنسول اکس باکس وان بودیم. نکته قابل توجه اما شروع فوق العاده کنسول نینتندو سوئیچ با تنها عرضه یک عنوان قوی (Mario + Rabbids: Kingdom Battle) بوده است. در حالی که مجموع فروش ۶ ماهه این کنسول تنها ۱۲ درصد بوده است اما میزان فروش کنسول نیتنندو سوئیچ در ۳ ماهه ای که به سپتامبر ختم شد حدود ۱۹ درصد بوده است.

همچنین فروش منطقه های مختلف جغرافیایی نیز به تفکیک اعلام شده است که در زیر می توانید آن را ببینید. آمریکای شمالی همچنان با اختلاف پرسود ترین منطقه جغرافیایی برای شرکت یوبی‌سافت است و در ادامه ان نیز شاهد حضور اروپا شویم.

مدیر اجرایی شرکت یوبی سافت یعنی آقای ایوس گیلموت در این مصاحبه خبری اطلاعات بیشتری نیز درباره موقعیت این شرکت در این بازه زمانی مشخص اعلام کرد.

«ما همچنان به ارائه بهترین تجربه های گیمی ممکن به طرفداران خود با قدرت ادامه می دهیم و در این راه نیز از انواع و اقسام سبک ها و تنوع بسیار زیادی استفاده می کنیم. ما همان طور بازی ای مثل Mario + Rabbids: Kingdom Battle را برای عرضه داریم، عنوان جهان‌باز ای مثل Assassin’s Creed Origins را نیز ارائه می کنیم، South Park: The Fractured but Whole نیز نمونه دیگری است. در کنار تمامی این بازی های جدید، محتواهای سطح بالای بسیاری نیز برای بازی های ما در دسترس هست که گیمرها و طرفداران ما را با تجربه های طولانی تر همراهی می کند. برای مثال می توان به بسته گسترش دهنده Blood Orchid اشاره کرد که اخیراً برای بازی Rainbow Six Siege عرضه شده است یا حالت بسیار مورد انتظار PVP که با نام Ghost War برای بازی Ghost Recon Wildlands عرضه شده است. این مسئله به همین جا ختم نمی شود چرا که در هفته های پیش رو، برای مثال محتوای Resistance را برای بازی The Division به رایگان عرضه می کنیم و یا South Park : Destroyer که یک عنوان رایگان برای پلتفرم های گوشی های موبایل است. تعهد ما به عرضه تجربه های سطح بالا و پشتیبانی از آن ها برای مدت زمان بسیار طولانی ای در جامعه گیمی ما نمود پیدا کرده است. این تعهد باعث افزایش ۶۶ درصدی فروش محصولات ما در نیمه اول سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ شد.» کیفیت بالاتر بازی های جدید عرضه شده ما حاصل تلاش برای استفاده از مدل اصلی خودمان برای افزایش سوددهی تجارت مان بوده است. تیم های توسعه دهنده بازی های ما بسیار خلاق هستند و با در نظر گرفتن زمان بیشتری که به آن ها برای توسعه ایده های خلاقانه شان می دهیم، شاهد افزایش کیفیت بازی ها هستیم. موفقیت بیشتر بازی های جدید – برای مثال افزایش ۱۰۰ درصدی فروش بازی Assassin’s creed Origins این نکته را نشان می دهند که یوبیسافت در ادامه این سال مالی نیز با افزایش فروش رو به رو خواهد بود.

عناوین Mario + Rabbids: Kingdom Battle, Rainbow Six Siege, Ghost Recon Wildlands and For Honor در افزایش فروش های این شرکت بیشترین نقش را ایفا کرده اند.

