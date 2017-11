اطلاعات جدید پیرامون بازی Hitman

رئیس شرکت IO Interactive یعنی آقای هاکان آبراک جزئیات بیشتری درباره نسخه Game of the Year Edition بازی Hitman و همچنین عناوین آینده این شرکت منتشر کرده است. در ادامه این خبر و جزئیات آن با گیمفا همراه باشید. شرکت IO Interactive با عرضه جدیدترین نسخه بازی مامور ۴۷ توانست که موفقیت های زیادی به […]

شرکت IO Interactive با عرضه جدیدترین نسخه بازی مامور ۴۷ توانست که موفقیت های زیادی به دست آورد. در حالی که این استودیو قبل از عرضه بازی با برخی مشکلات مواجه بود اما عرضه Hitman با اقبال زیادی مواجه شد و میلیون ها نفر به تجربه آن روی آورده اند. تمامی این مسائل دست به دست هم دادند تا امروز شاهد عرضه نسخه Game of the year Edition این بازی باشیم که با کلی محتوای جدید برای گیمرهای قدیمی و تازه این بازی همراه شده است. رئیس شرکت سازنده این بازی یعنی آقای هاکان آبراک در پیامی درباره گذشته، حال و آینده این شرکت صحبت کرده است.

آقای آبراک ابتدا درباره تصمیم این استودیو مبنی بر مستقل شدن صحبت می کند و اینکه چگونه از زمان اعلام این خبر با سکوت رو به رو شده اند. او گفته که ما باید بر روی اینکه چه انتظاری از این شرکت داریم تمرکز می کردیم؛ درباره کارکنانمان، فرهنگ مان، خواسته هایمان و همچنین رویاهایمان برای آینده.

او سپس از تمامی گیمرها به خاطر حمایت هایشان در سال ۲۰۱۶ از این شرکت تشکر کرده است:

«این راهی برای نشان دادن میزان قدردانی ما از طرفداران و گیمرهایی است که از بازی Hitman 2016 حمایت کرده و آن را پشتیبانی کردند. این بازی با عشق و صبر ساخته شده است و نسخه Game of the Year Edition این بازی، نسخه اصلی را با بهبودهای بصری و مکانیکی مواجه می کند، آیتم های جدید و خاصی به آن اضافه می شوند و یک بخش داستانی جدید با نام Patient Zero نیز به آن اضافه خواهد شد.»