با انتشار نسخه ارتقایافته Final Fantasy XV برای Xbox One X، ویدیوهایی در یوتیوب منتشر شد که گرافیک این بازی در Xbox One X را با Xbox One‌ معمولی و PS4 Pro مقایسه می‌کند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، یکی از کاربران یوتیوب ویدیویی را منتشر کرده که کیفیت بازی در حالت 4K بر روی Xbox One X و Xbox One معمولی را مقایسه می‌کند، ویدیویی که نشان می‌دهد تفاوت گرافیکی بازی بر روی این دو کنسول فوق‌العاده زیاد است. البته رزولوشن این بازی از همان ابتدا بر روی Xbox One‌ اصلاً خوب نبود ولی همان‌طور که در تصویر و ویدیوی زیر مشاهده می‌کنید، بازی بر روی Xbox One X در سطح کاملاً متفاوتی است.

این ارتقای کیفیت منحصر به رزولوشن نمی‌‌شود، عمق دید نیز بهبود چشمگیری داشته که باعث شده در مجموع جلوه‌های بصری بازی فوق‌العاده باشد.

اگر علاقه‌مند به مقایسه گرافیکی بازی در Xbox One X‌ با PS4 Pro هستید، برای شما نیز ویدیویی داریم. تفاوت بازی بر روی این دو کنسول محسوس است. واقعیت این است که این بازی به خودی خود هم کیفیت خوبی دارد ولی نسخه Xbox One X‌ آن خارق‌العاده به نظر می‌رسد. در ادامه از شما دعوت می‌کنیم که این مقایسه گرافیکی را تماشا کنید:

منبع متن: pardisgame