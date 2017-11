اختصاصی گیمفا | نگاهی کامل به سیستم Nemesis در بازی Middle-Earth: Shadow of War

اگر بخواهیم به دلیل اصلی تحسین های بسیار زیادی که از بازی Shadow of Mordor انجام شد اشاره کنیم بدون شک پاسخ قطعی باز می گردد به سیستمی خلاقانه و بی نظیر به نام Nemesis. سیستم Nemesis همان چیزی بود که ۲ ساخته زیبای Monolith یعنی سری عناوین Middle-Earth را تبدیل به عناوینی خیلی خاص کرده است. نحوه برخورد دشمنان […]

اگر بخواهیم به دلیل اصلی تحسین های بسیار زیادی که از بازی Shadow of Mordor انجام شد اشاره کنیم بدون شک پاسخ قطعی باز می گردد به سیستمی خلاقانه و بی نظیر به نام Nemesis. سیستم Nemesis همان چیزی بود که ۲ ساخته زیبای Monolith یعنی سری عناوین Middle-Earth را تبدیل به عناوینی خیلی خاص کرده است. نحوه برخورد دشمنان و واکنش های آنها، ساختن ارتش، خیانت، ارتقا و رشد کردن درجه سربازان و … مواردی بود که باعث شد بازی Shadow of Mordor جوایز خیلی زیادی را کسب کند و بسیار تحسین شود. در بازی Middle-Earth: Shadow of War هم این سیستم دوباره بازگشته است و این بار تغییراتی در جهت باز هم عمیق تر شدن و بهتر شدن و کاملا گره خوردن با روایت داستان بازی را به خود دیده است. سیستم Nemesis در این بازی همان عمق همیشگی را داراست اما باید بگویم حتی کسانی که در بازی اول کاملا با این سیستم آشنا بوده اند باز هم مواقعی در Shadow of War حس می کنند که نیاز دارند مقداری در مورد سیستم Nemesis در این بازی جدید بیشتر بدانند و یاد بگیرند تا بتوانند کاملا به آن احاطه یابند. خب نگران نباشید! اینجا جایی است که گیمفا به کمکتان می آید!

در ابتدا لازم است که این موضوع را بدانید. Middle-Earth: Shadow of War دارای ۵ منطقه و ناحیه مختلف است که Minas Ithil, Cirith Ungol, Gorgototh, Nurnen و Seregost نام دارند. هر کدام از این مناطق ماموریت های خود را برای انجام دادن دارا هستند که مثلا شامل بالا رفتن ار برج ها و باز کردن درب های Ithildin و … هستند و البته هر منطقه هم توسط گروهی از ارک ها محافظت و نگهبانی می شود که از ارک های کوچک که مثل مور و ملخ بر سرتان می ریزند گرفته تا Overlord ها و ارک های بسیار قدرتمند را شامل می شوند. هدف نهایی شما در هر منطقه از پای در آوردن Overlord آن بخش و تصرف کردن قلعه ای است که او در آن حکمرانی می کند اما برای این کار شما باید کارهای خیلی زیادی از تکه تکه کردن، جنگیدن، dominate یا تسخیر کردن فرماندهان و باز کردن راه رسیدن به Overlord از طریق فرماندهان زیرین تا درجه بالای ارتش او را انجام دهید. اینجا جایی است که سیستم Nemesis به کار می آید. نخست باید بدانید که ترتیب درجاتی که باید نگران آن ها باشید به این صورت است: Worm > Captain > Warchief > Overlord. همیشه فقط و فقط یک Overlord وجود دارد و بس اما ممکن است بسته به شرایط تا ۴ Warchief وجود داشته باشند که در درجه زیر آن ها تعداد خیلی زیادی کاپیتان یا Captain را مشاهده خواهید کرد. کار شما این است که از این زنجبره درجات بالا بروید و نقاط قوت و ضعف آن ها را بشناسید تا بتوانید اسان تر شکستشان دهید و بتوانید تا حد امکان قلعه تحت تصرف Overlord را تضعیف نمایید.

Worm ها را برای گرفتن اطلاعات تسخیر کنید

Worm ها در نقشه با ایکون سبزرنگ نمایش داده می شوند، همچنین می توانید آن ها را با وارد شدن به حالت دید Wraith Vision (با زدن L1 / LB) و اسکن کردن محوطه اطراف که در این دید قابل مشاهده هستند پیدا کنید که در این حالت آن ها به صورت سبز درخشنده نمایش داده می شوند. سعی کنید تا همیشه به دنبال این ارک ها باشید و پیدایشان کنید ولی آن ها را نکشید. شما باید این ها را از دسته و گروه خود جدا نمایید حالا یا با کشتن تمامی گروه اطراف او و یا با روش مخفی کاری. اما بدانید که روش مخفی کاری در این حالت خیلی خیلی بهتر است زیرا این ارک ها تا متوجه می شوند که دارید به طرفشان می آیید سعی می کنند سریعا خود را به وسط یک جمعیت از ارک های وحشی برسانند تا شما با آن ها درگیر شوید و او فرار کند. وقتی این ارک را تنها گیر آوردید نزدیکش شوید اما به جای استفاده از کشتن مخفیانه یا زدن دکمه حمله، دکمه Circle / B را بفشارید تا وارد حالت تسخیر آن ها شوید.

پروسه تسخیر کردن این ارک ها مقداری زمان می برد که در این مدت شما در معرض خطر و آسیب پذیر هستید. بعد از یک سکانس کوتاه این انتخاب به شما داده می شود که چه نوع اطلاعاتی را می خواهید از او بگیرید قبل از این که کله اش را بترکانید!! این همان چیزی است که به خاطرش آن ها را تسخیر می کنید… اطلاعات… اطلاعات بسیار با ارزش… My Precious !! در این حالت شما یک دید کلی از قلعه و دژی که باید در آن منطقه به آن حمله کنید می بینید و می توانید از لیست کاپیتان ها و وارچیف ها و اوورلرد یکی را انتخاب کنید تا در مورد او از ارکی که تسخیرش کرده اید اطلاعات بگیرید. اطلاعاتی که می گیرید مواردی مثل فهمیدن این که کدام کاپیتان ها بادیگارد وارچیف هستند و یا ضعف های فردی آنها مثل ترس از آتش یا ضعف در برابر حملات مخفیانه و … را برای شما روشن می کنند که بتوانید راحت تر در نبرد با آن ها از این اطلاعات استفاده نمایید و مثلا در نبرد با ارکی که از آتش هراس دارد مدام از حملات آتشین استفاده نمایید تا بیشتر به او آسیب بزنید و راحت تر وی را کشته و یا تسخیر نمایید.

چطور کاپیتان ها را تسخیر کنیم؟

تسخیر کردن کاپیتان ها به سادگی Worm ها نیست و قاعدتا مقداری سخت تر است زیرا آنها معمولا شجاع تر و پر دل و جرات تر هستند. اما به همین اندازه که سخت است ارزشمند نیز هست و اطلاعات بی نظیری برایتان دارد و از آن مهم تر این که با تسخیر آن ها این گزینه را دارید که آن ها را به استخدام خود در آورید و سپس می توانید آن ها را تشویق به رشد و ارتقا در لشکر دشمن به عنوان یار خودتان کنید و مثلا تبدیل به یک وارچیف شوند و این گونه یک مهره حباتی در جنگ به دست می آورید که خیلی به کمکتان خواهد آمد. البته به همین راحتی نیست زیرا کشتن کاپیتان های ارک، راه اصلی به دست آوردن آیتم های ارزشمند و Loot در بازی است و اینجا باید انتخاب کنید که آیا آنها را تسخیر می کنید و از خیر آیتم ها می گذرید و یا با کشتن او آیتم ها را به دست می آورید؟ بهترین راه این است که زمان بگذارید و با تعداد زیادی کاپیتان بجنگید و از هر دوی این روش ها استفاده نمایید تا هم در ارتش دشمن عوامل قوی داشته باشید و هم آیتم های مهم کسب کنید چون داشتن ارک های قدرتمند که زیردستتان باشند مخصوصا در زمان های پایانی بازی بی نهایت به دردتان خواهند خورد و بهتر است بگوییم حیاتی هستند. از ابتدا شروع می کنیم. برای این که یک کاپیتان را تسخیر نمایید ابتدا باید قابلیت و مهارت مربوطه را از درخت مهارت های تالبون آزاد نمایید. البته شما نباید این کار را بکنید. این یک مهارت وابسته به داستان است و در قسمتی از بازی خود به خود آزاد شده و در اختیار شما قرار می گیرد پس بهتر است بگویم باید صبر کنید تا مهارت مربوطه آزاد شود. البته این موضوع زمان زیادی نمی برد و خیلی زود در اختیارتان قرار می گیرد.

وقتی مهارت را کسب کردید، حالا به منظور تسخیر کردن کاپیتان ها باید اصطلاحا آن ها را “بشکنید” یا “خرد کنید.” برای رساندن آن ها به وضعیت شکسته شده از لحاظ روحی، باید ابتدا خط سلامتی آن ها را بسیار کم کنید و سپس با یک آیکون به شما گفته می شود که آن ها در وضعیت شکسته قرار دارند. یک راه سریع برای خرد کردن یک کاپیتان پافشاری و اصرار مداوم برا نقطه ضعفشان و استفاده از آن است. وقتی آن ها را به مرجله شکسته شده رساندید حالا به همان روش معمول مانند Worm ها آن ها را تسخیر می کنید. فقط یادتان باشد که این کار مقداری زمان می برد و مطمئن شوید که کسی دوروبرتان نباشد که بخواهد به شما حمله کند. همچنین در بازی چندین مهارت قابل آزاد کردن و ارتقا دادن وجود دارد که به همین موضوع تسخیر کردن مربوط است و باعث می شوند تا خیلی راحت تر و سریع تر بتوانید حتی کاپیتان ها را نیز تسخیر نمایید. وقتی کاپیتان تسخیر شد حالا چند انتخاب جلوی شما قرار می گیرد. می توانید او را به استخدام خود در آورید، می توانید با وی جنگیده و کارش را تمام کنید یا می توانید او را تحقیر و شرمنده کنید که باعث می شود درجه آن ها در ارتش دشمن کم شود و شدیدا از شما متنفر شوند و البته بدانید که آن ها بازخواهند گشت زیرا این نمسیس است. تمامی این انتخاب ها استفاده و مزایای خود را دارند و سعی نکنید که تنها بر یکی از آنها تکیه کنید و بقیه را از یاد ببرید. مثلا فکر نکنید که قطعا بهترین راه، همیشه استخدام کاپیتان ها است زیرا ناگهان در شرایطی سخت می بینید که به شما خیانت می کنند!!

کاپیتان هایی را تسخیر کنید که بادیگارد وارچیف هم هستند

این را در ذهن داشته باشید که شما نمی توانید وارچیف ها را تسخیر کنید زیرا آن ها خیلی خیلی قدرتمند هستند اما راه رسیدن به آن ها از طریق کاپیتان های بادیگارد آن هاست. اغلب وارچیف ها بادیگاردهایی از کاپیتان های زیردست خود دارند. اگر شما کاپیتان مربوطه را پیدا کرده و تسخیر نمایید، یک انتخاب اضافه در زمانی که آن ها را تسخیر کردید علاوه بر موارد قبلی که گفتیم، خواهید داشت. به این شکل که شما می توانید آن کاپیتان را مجبور کنید که به وارچیف خود که بادیگاردش است خیانت کند و به یاران شما بپیوندد. اثر این انتخاب، بلافاصله و سریع نیست. در واقع با این کار، ارک کاپیتان می رود برای خودش. اما زمانی که وقتش می رسد که وارچیف را از پای در آورید، کاپیتان مربوطه خواهد آمد و از پشت به وارچیف خنجر می زند و او را بسیار آسیب پذیرتر برای کشته شدن توسط شما می کند.

اگر قصد کشتن دارید، بدانید که تهدید به مرگ قبل از نبرد، باعث می شود که شانس یافتن آیتم های بهتر بعد از کشتن بسیار افزایش می یابد.

واقعا همه چیز در این سیستم معرکه و حساب شده است. اگرقصد دارید که یک ارک را به جای تسخیر کردن بکشید، در ذهن داشته باشید که اگر کاپیتان را تهدید به مرگ کنید و سبب شوید که او خودش را برای حمله شما آماده کند، درست است که در این حالت کشتن او سخت تر می شود ولی در عوض، این تهدید باعث می شود تا شانس یافتن آیتم های بهتر بعد از کشتن او بسیار افزایش یابد. عادلانه است دیگر…. نه؟

ارک هایی که شما را بکشند ارتقاء درجه می یابند و در مورد ارک های عضو گروه خودتان، چاله های نبرد وجود دارد.

شما نمی توانید ارکی را که لول و درجه اش از شما کمتر است تسخیر نمایید، اما اگر ارکی را دیدید که خیلی علاقمند شدید او را در گروه خود داشته باشید ولی درجه اش از شما کمتر است، اینجا می توانید مقداری سیستم نمسیس را دستکاری کرده و با آن بازی کنید!! اجازه دهید که آن ارک شما را بکشد. وی مغرور شده و شما نیز تشویق می شوید که از او انتقام بگیرید، اما او به خاطر این که قابلیت و قدرت کشتن تالیون را داشته است ارتقاء درجه می یابد و در ارتش دشمن بالاتر می رود. حالا می توانید او را تسخیر کرده و به عضویت ارتش خود در آورید!! یک راه عالی برای الکی گنده کردن یک ارک احمق و تسخیر کردن او به نفع خودتان!! ارک هایی که در ارتش شما هستند، می توانند توسط شما برای ماموریت های مختلف فرستاده شده و یا از آن بهتر، آن ها را در چاله های نبرد قرار دهید. این چاله های نبرد به این شکل هستند که در آن ها دو ارک را برای یک نبرد تن به تن و مقابله با یکدیگر تا مرگ روبروی هم قرار می دهید. این یک ریسک است که ممکن است در آن ارک شما کشته شود و برای همیشه از بین می رود اما خب در عوض شما ارکی را دارید که ارک شما را کشته است و می توانید به عنوان یک عامل بالقوه برای جاگزینی ارک خودتان به او نگاه کنید. به طور کلی سعی کنید که ارک های محبوب خود را تا حدی که می توانید در بازی ارتقا دهید و لولشان را بالا ببرید تا به بهترین و قدرتمندترین مبارزان در کنار تالیون تبدیل شوند.

بسیار خب دوستان و کاربران و مخاطبین عزیز وبسایت گیمفا…. این بود توضیحاتی کامل در مورد چگونگی کارایی و استفاده و عملکرد سیستم Nemesis در بازی Middle-Earth: Shadow of War که توسط گیمفا به شما عزیزان تقدیم می شود و امیدوار هستیم که از آن در تجربه عمیق و فوق العاده جذاب بازی Middle-Earth: Shadow of War بهره ببرید و سبب شود تا برخی از المان های عمیق نقش آفرینی این سیستم منحصر به فرد را بیشتر درک کنید.

منبع متن: gamefa