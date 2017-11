استودیو Telltale Games یک چهارم از کارکنان خود را از کار برکنار کرد

توسعه‌دهنده عناوین داستانی و اپیزودیک یعنی Telltale Games به تازگی به دلیل "بازسازی" دست به تعدیل نیرو زده و حدود یک چهارم از نیروی کار خود را کنار گذاشته است. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از PCGamesN مدیرعامل این استودیو یعنی آقای "پت هاولی" (Pete Hawley) در این مورد گفته:

"صنعت ما راه خودش را در چند سال گذشته عوض کرده است. واقعیت‌ها و چیزهایی که در صنعت بازی با آن‌ها روبرو می‌شویم نیازمند رشد و بهبودیافتن است. به همین دلیل با تمرکز برروی عرضه بازی‌هایی کمتر ولی بهتر با تیم کوچک‌تر تصمیم به سازماندهی مجدد استودیو گرفتیم. "

با اینکه این استودیو قصد دارد در آینده برروی عناوین کمتری تمرکز و کار کند، بازی‌هایی که تاکنون معرفی شده‌اند طبق برنامه عرضه خواهند شد که بازی‌هایی نظیر فصل فعلی و بعدی Batman و عناوین The Walking Dead و Minecraft: Story Mode و The Wolf Among Us را شامل می‌شود.

Telltale برنامه دارد تا توسعه بازی‌های خود را "با استفاده از تکنولوژی‌های ثابت‌ شده و پیشرفته‌تر که سبب نوآوری بیشتر در محصولاتش می‌شود " انجام دهد. بازی‌های اخیر این شرکت مشخص‌کرده که تکنولوژی‌های این استودیو فاکتوری محدود کننده برای بازی‌ها است.

در حالی که آن‌ها در ابتدا با ساخت بازی‌های ماجرایی براساس سریال تلوزیونی CSI و رمان گرافیکی Bone کار خود را شروع کردند، با توسعه و عرضه 3 فصل از بازی‌های ماجرایی و کلاسیک Sam & Max بود که برجسته شدند. بزرگ‌ترین موفقیت آن‌ها نیز زمانی بود که از بیشتر المان‌های سبک معمایی دست کشیدند و دست به ساخت عنوانی روایت‌محور براساس سری The Walking Dead زدند؛ از آن زمان نیز این فرمول تقریبا به اصلی برای ساخت تمامیِ بازی‌ها آن‌ها تبدیل شده است.

آقای "هاولی" در ادامه در این مورد گفت:

"من می‌خواهم احترام‌مان را نسبت به تمامی مشارکت‌هایی که این هنرمندان بااستعداد، داستان‌نویسان و دیگر افراد برای توسعه و پیشرفت این استودیو داشته‌اند، اعلام کنم و اینکه این تصمیم هیچ‌گونه ارتباطی با کیفیت یا تعهد کاری‌شان ندارد. ما از تمامی سرویس‌های همکاری‌مان برای کمک به همکاران، دوستان‌ و خانواده‌های‌ آن‌ها استفاده خوهیم کرد تا این انتقال سخت را هرچه سریع‌تر انجام دهیم. "

نظر شما درباره این اتفاق چیست؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame